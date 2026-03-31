Бюджетные деньги канули в Лету: амбиции стилистки в Твери обернулись уголовкой

В Твери бизнес-ангелы в погонах выписали "билет в один конец" 42-летней даме с амбициями стилиста. Сценарий классический: берешь государственные деньги на мечту, превращаешь их в пыль, а потом искренне удивляешься, почему карета из СК РФ превратилась в тыкву. Московский район города стал ареной для финала сомнительного стартапа стоимостью в 380 тысяч рублей.
Схема была проста, как кирпич. С 2023 по 2025 год предприимчивая жительница Твери, вооружившись группой поддержки, "нарисовала" документы для Центра соцпомощи. Цель благородная — открытие салона красоты. Государство, веря в малый бизнес и модернизацию городов, выдало грант. Но вместо кресел и ножниц деньги ухнули в черную дыру "личных нужд".
"При получении соцконтракта люди часто забывают: это целевые деньги, а не подарок за красивые глаза. Если зарплата рабочих может раствориться в обороте, то казенные средства требуют чеков за каждый гвоздь", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Механизм контроля соцзащиты сработал с задержкой, но беспощадно. Когда инспекторы пришли посмотреть на обещанные горы косметики и ровные ряды зеркал, они обнаружили пустоту. В Твери умеют создавать уют из ничего, но в бизнесе такие фокусы не проходят. Обман вскрылся быстро, превратив "королеву индустрии" в фигуранта уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Когда речь идет о бюджетных деньгах, прокуратура Твери не склонна к сантиментам. Это не просто алкогольный конфликт в Сонково, где всё решается кулаками. Здесь работает холодная юридическая машина. Мошенничество в крупном размере — это не шутки, особенно когда государство пытается латать бюджетные дыры в медицине и инфраструктуре.
|Параметр
|Детализация инцидента
|Сумма ущерба
|380 000 рублей (федеральный бюджет)
|Статья
|Ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)
|Срок реализации
|2023-2025 годы
"В делах о мошенничестве с субсидиями ключевым является момент умысла. Если подсудимая не купила оборудование, а поехала в отпуск — это прямой состав. Личные амбиции не оправдывают воровство у налогоплательщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.
Верхневолжье сегодня — это не место для легкой наживы. Пока одни пытаются защититься от микрозаймов через Госуслуги, другие сами лезут в петлю, обманывая социальные службы. Прокурор Твери уже утвердил обвинительное заключение. Теперь 42-летней "бизнесвумен" придется объяснять суду, почему 380 тысяч рублей растворились быстрее, чем лак на дешевых ногтях.
"Реформа местного самоуправления подразумевает жесткий контроль за эффективностью нацпроектов на местах. Подобные кейсы — это сигнал всем элитам и мелким игрокам: лазейки закрываются", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Если деньги потрачены не по назначению, государство вправе требовать возврата всей суммы через суд. При наличии признаков подлога документов — как в Твери — возбуждается уголовное дело по статье о мошенничестве.
Получатель обязан предоставлять чеки, квитанции, договоры аренды и фотоотчеты. Инспекторы соцзащиты также проводят выездные проверки по адресу регистрации предприятия.
По части 3 статьи 159 УК РФ предусмотрены санкции от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Возмещение ущерба до суда может смягчить приговор.
