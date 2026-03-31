Игра вплотную к дедлайнам: эстакаду Архангельска перестраивают в режиме штурма

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельск готовится к хирургическому вмешательству в свою транспортную систему. Глава города Дмитрий Морев объявил: проект реконструкции ключевой эстакады вышел на финишную прямую проектирования. Вместо того чтобы городить огород из временных объездов, столичные инженеры из "Интермост" решили резать по живому, но без смещения оси. Это экономия миллионов, но потенциальный стресс для логистики, где любой транспортный коллапс мгновенно парализует движение между районами.

Фото: commons.wikimedia.org by Trasprd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инженерный маневр: четыре полосы без временных мостов

Проектировщики пошли по пути прагматизма. Отказ от временного перехода — это не только про деньги, но и про время. Путепровод расширят до четырех полос, добавив тротуары, которых так не хватает в этой части города. Однако скептики помнят, как недавний ремонт дорог на Московском проспекте превращался в испытание для нервной системы водителей.

"Решение работать без временного моста — это всегда игра вплотную к дедлайнам. Любая задержка превратит участок в бутылочное горлышко, учитывая общий износ теплосетей и смежных коммуникаций под полотном", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инженерные изыскания завершены. Получение технических условий от ресурсников выполнено на 80%. Город пытается синхронизировать обновление моста с глобальными планами, такими как строительство кампуса мирового уровня, требующего современной логистики. Архангельск больше не может позволить себе латать дыры, ему нужен прочный каркас.

Инфраструктурный скелет: от Сибиряковцев до Окружного

Масштаб работ впечатляет: реконструкция затронет не только саму эстакаду, но и всю нитку от проезда Сибиряковцев до федерального Окружного шоссе. Власти надеются, что это решит хронические проблемы доступа к новым жилым кварталам. Но пока на окраинах расселение аварийного жилья буксует, инвестиции в бетон путепроводов выглядят как попытка вылечить перелом пластырем.

Параметр проекта Текущее состояние / План
Количество полос Увеличение с 2 до 4
Смещение оси Отсутствует (экономия бюджета)
Пешеходные зоны Двусторонние тротуары

"Транспортная связность — залог выживания северного города. Если не расширить этот узел сейчас, реновация территорий вокруг просто захлебнется в пробках", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Подводные камни: износ сетей и бюджетные тиски

Главный риск реконструкции — коммуникации. Гнилые трубы под дорогами часто становятся сюрпризом даже для опытных подрядчиков. Мы уже видели, как строительство в центре превращается в археологический квест или коммунальный триллер. Городу важно не повторить сценарий, когда из-за одной трубы встает вся федеральная трасса.

"Архангельская область должна четко понимать: такие проекты нельзя финансировать по остаточному принципу. Дефицит бюджета на фоне растущих цен на стройматериалы может превратить эстакаду в долгострой", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции эстакады

Будут ли полностью перекрывать движение на время работ?

Власти планируют сохранить движение по полосам, так как временный объезд строиться не будет. Это сложнее технически, но дешевле.

Как расширение повлияет на пропускную способность города?

Расширение до четырех полос должно ликвидировать затор на участке от Сибиряковцев до Окружного шоссе, интегрируя локальные дороги в общую сеть Арктического региона.

Затронут ли работы прилегающие жилые кварталы?

Да, проект включает модернизацию подъездных путей, что улучшит доступность районов, где сейчас активно идет снос ветхого жилья.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
