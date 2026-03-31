Россия » Центр » Ярославль

Волга под Ярославлем превратилась в импровизированный ресторан на плаву, где главным блюдом стал адреналиновый суицид. Четверо взрослых — трое мужчин и женщина — решили, что дрейфующая льдина является идеальным местом для жарки шашлыка. Когда система безопасности региона сработала на вызов о "детях на льду", спасатели обнаружили не напуганных подростков, а компанию с мангалом, которая наотрез отказалась прерывать банкет.

Река Волга
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under All Rights Reserved
Мангал на зеро: почему лед превращается в ловушку

Река не прощает панибратства. Пока одни теряют миллионы за один день из-за телефонных аферистов, другие ставят на кон собственные жизни ради порции жареного мяса. Весенняя погода в Ярославле в марте обманчива: солнце съедает структуру монолита, превращая его в рыхлую кашу. Группа на катере с воздушной подушкой прибыла к деревне Сопелки, ожидая увидеть ЧП с несовершеннолетними, но столкнулась с агрессивным нежеланием взрослых людей спасаться.

"Течение Волги подмывает льдину снизу, а жар от мангала ускоряет процесс разрушения сверху. Мы имеем дело с полным отсутствием ответственности за свою жизнь", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Система контроля против человеческой глупости

Государство пытается страховать граждан на каждом шагу: внедряет пожарные извещатели, которые спасают от "огненных ловушек", или устанавливает платные парковки для порядка на дорогах. Однако против желания устроить пикник на дрейфующем куске льда бессильны даже самые современные технологии мониторинга.

Тип нарушения Последствия для нарушителя
Выход на лед в запрещенный период Административный штраф + риск гибели
Отказ от эвакуации при угрозе ЧС Принудительное спасение и взыскание расходов

"С точки зрения макроэкономики такие инциденты — это чистые убытки. Один выезд судна на воздушной подушке стоит бюджету огромных денег. Если бы за такие пикники выставлялись счета по полной стоимости эксплуатации техники, желающих жарить мясо на льдине поубавилось бы", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Риски в регионе растут не только в природной сфере. Ярославская область сейчас сталкивается с угрозами здоровью скота и инфекциями, что требует концентрации сил ведомств. Отвлекать патрульные группы на "шашлычников" — это непозволительная роскошь для структуры, работающей на износ. Даже старый жилой фонд города требует большего внимания пожарных, чем сознательные нарушители на воде.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на льду

Зачем спасатели ведут профилактические беседы вместо немедленной эвакуации?

Закон ограничивает применение силы в ситуациях, когда человек формально находится в дееспособном состоянии. Спасатели обязаны сначала убедить граждан покинуть опасную зону добровольно.

Будут ли оштрафованы ярославские "шашлычники"?

Да, за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрены штрафы, сумма которых зависит от регионального законодательства.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
