Парк ЦБК в Окуловке заставят читать: обычную зону превращают в пространство Серебряного века

Окуловка готовится к большому ребрендингу своего исторического ядра. Парк целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), десятилетиями служивший лишь транзитной зоной, превращают в "авансцену Серебряного века". Концепция, представленная Центром развития городской среды Новгородской области, — это попытка сшить промышленный код города с его элитарным прошлым. Светильники в виде раскрытых книг и вращающиеся "читательские кружки" должны стать новыми точками сборки городского пространства.

Исторический код: от бумаги к литературе

Проект благоустройства — это не просто новый асфальт и лавочки. Дизайнеры заложили в основу метафору "чистого листа", которая связывает местную бумажную фабрику с именами великих гостей Окуловки. В конце XIX века здесь искали вдохновения писатели и художники, чей быт теперь планируют визуализировать через малые архитектурные формы. Центральная аллея, связывающая развитие инфраструктуры города с техникумом и ФОКом, станет шире и светлее благодаря современному мощению и гирляндам белт-лайт.

"Такие проекты — это всегда баланс между сохранением идентичности и поиском новых источников дохода для муниципальной казны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для молодежи и студентов подготовили отдельный оффер. Рядом с основной дорожкой появится современный воркаут-комплекс. Архитекторы отказались от типовых решений, предложив использовать экологичные материалы и спокойную цветовую гамму, чтобы парк не "кричал", а гармонировал с окружающей застройкой, где сейчас активно идет капремонт образования и социальных объектов.

Инфраструктура смыслов: навесы и качели-бобины

Главным "хитом" парка станет "Тропа вдохновения". Это маршрут для тех, кто привык замедляться. В начале пути установят библиомодуль для буккроссинга и вращающиеся кресла. Но самый сложный объект — навес, повторяющий форму бумажного листа, выходящего из-под производственных валов. В него интегрируют фотозону с декоративными светильниками-книгами. Это прямая отсылка к истории города, где стоимость жизни всегда была тесно связана с производительностью бумажной мануфактуры.

"Создание комфортной среды невозможно без учета исторического бэкграунда, иначе мы получим безликий сквер, который быстро придет в упадок", — отметила в интервью Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Объект благоустройства Архитектурное решение Главная аллея Расширение до 3 метров, освещение белт-лайт Сцена-подиум Амфитеатр на склоне с кашпо и пандусами Арт-объект "Бобина" Вращающаяся конструкция с перфорацией цитат

На бывшей танцплощадке вырастет многофункциональная зона для концертов и ярмарок. Вместо старых скамеек — лестница-амфитеатр на рельефе. Для реализации концепции Окуловка претендует на федеральный грант в 50 миллионов рублей. Важно, чтобы проект не просто выиграл, но и учитывал текущую социальную ситуацию в регионе, обеспечивая доступность для всех категорий жителей.

Ландшафтный дизайн и Николай Железнов

Зеленую зону будут реновировать хирургически точно. Вместо тотальной вырубки — удаление только аварийных деревьев и постепенная замена древостоя саженцами хвойных пород. В основу дендроплана легли идеи ботаника Николая Железнова. Парк украсят яблони, сирень и шиповник. Серебристая спирея и дерен добавят графичности "Тропе вдохновения", превращая ее в живую иллюстрацию к книгам Серебряного века.

"Заброшенные парки у воды — это всегда рискованная зона, требующая грамотного водоотведения и укрепления берегов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Для безопасности отдыхающих и предотвращения вандализма территория может быть включена в региональную систему мониторинга, где уже работают камеры нейросетей. Это обеспечит сохранность уникальных объектов, таких как подсвечиваемая бобина с цитатами, которую можно будет раскручивать, запуская танец слов по вечернему парку.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве в Окуловке

Где можно проголосовать за проект?

Онлайн-анкетирование открыто до 14 апреля на официальных ресурсах Центра развития городской среды Новгородской области.

Какова сумма гранта в случае победы?

Город может получить 50 миллионов рублей на реализацию всех задуманных архитектурных решений.

Будет ли парк работать зимой?

Да, концепция предусматривает всесезонное использование: от прогулочных маршрутов до площадок для праздничных ярмарок.

