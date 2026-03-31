Стресс вместо шоу: в Сочи разгорается скандал из-за дельфинов в тесных резервуарах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Юг » Краснодар

В сочинском поселке Лазаревское посетительница кафе обратила внимание на условия содержания дельфинов в примыкающем к точке общепита бассейне. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: пользовательница социальной сети пожаловалась на тесноту резервуара, где морские млекопитающие вынуждены находиться постоянно. Ситуация привлекла внимание интернет-аудитории, собрав сотни одобрительных реакций и критических комментариев в адрес владельцев бизнеса, эксплуатирующих животных ради развлечения публики.

Дельфины
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автор поста @uncle_pechkin акцентировала внимание на нетипичном поведении дельфинов, которые, по ее мнению, не резвятся, а демонстрируют признаки глубокого стресса из-за ограниченного пространства. Она подчеркнула, что бесконечное плавание по кругу в узкой чаше бассейна свидетельствует о жестоком обращении с представителями морской фауны.

"На втором видео видно, насколько там тесно. И там они крутятся целыми днями. То, что автор называет "резвятся просто так", — это не веселье нифига. Это мучение. Когда уже этот треш перестанет быть нормой?" — написала в своей публикации очевидица.

"Вопросы содержания диких животных в городской среде требуют жесткого муниципального контроля и проверки санитарных норм. Зачастую подобные частные инициативы при кафе не соответствуют даже минимальным биологическим потребностям видов, что превращает объект из туристической достопримечательности в зону экологического конфликта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Подписчики поддержали автора, активно дискутируя о необходимости бойкота подобных заведений и полного запрета дельфинариев. Комментаторы выразили возмущение тем, что сочинские курорты продолжают зарабатывать на демонстрации животных в непригодных для жизни условиях, призывая сограждан не поощрять подобные практики финансово.

Ранее экологическая обстановка в регионе уже попадала в повестку из-за инцидентов с морскими млекопитающими в Краснодарском крае. Так, местные жители сообщали об обнаружении краснокнижного дельфина с серьезным ранением, лишившегося глаза, который несколько суток оставался в прибрежной зоне, не имея сил вернуться в открытое море.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Новости спорта
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Мир. Новости мира
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.