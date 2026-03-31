Стресс вместо шоу: в Сочи разгорается скандал из-за дельфинов в тесных резервуарах

В сочинском поселке Лазаревское посетительница кафе обратила внимание на условия содержания дельфинов в примыкающем к точке общепита бассейне. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: пользовательница социальной сети пожаловалась на тесноту резервуара, где морские млекопитающие вынуждены находиться постоянно. Ситуация привлекла внимание интернет-аудитории, собрав сотни одобрительных реакций и критических комментариев в адрес владельцев бизнеса, эксплуатирующих животных ради развлечения публики.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфины

Автор поста @uncle_pechkin акцентировала внимание на нетипичном поведении дельфинов, которые, по ее мнению, не резвятся, а демонстрируют признаки глубокого стресса из-за ограниченного пространства. Она подчеркнула, что бесконечное плавание по кругу в узкой чаше бассейна свидетельствует о жестоком обращении с представителями морской фауны.

"На втором видео видно, насколько там тесно. И там они крутятся целыми днями. То, что автор называет "резвятся просто так", — это не веселье нифига. Это мучение. Когда уже этот треш перестанет быть нормой?" — написала в своей публикации очевидица.

"Вопросы содержания диких животных в городской среде требуют жесткого муниципального контроля и проверки санитарных норм. Зачастую подобные частные инициативы при кафе не соответствуют даже минимальным биологическим потребностям видов, что превращает объект из туристической достопримечательности в зону экологического конфликта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Подписчики поддержали автора, активно дискутируя о необходимости бойкота подобных заведений и полного запрета дельфинариев. Комментаторы выразили возмущение тем, что сочинские курорты продолжают зарабатывать на демонстрации животных в непригодных для жизни условиях, призывая сограждан не поощрять подобные практики финансово.

Ранее экологическая обстановка в регионе уже попадала в повестку из-за инцидентов с морскими млекопитающими в Краснодарском крае. Так, местные жители сообщали об обнаружении краснокнижного дельфина с серьезным ранением, лишившегося глаза, который несколько суток оставался в прибрежной зоне, не имея сил вернуться в открытое море.