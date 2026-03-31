Ринг в Любытино превратился в биомеханический полигон. 135 атлетов из 10 регионов СЗФО конвертировали месяцы изнурительных тренировок в чистую энергию удара. Новгородская сборная зачистила пьедестал, забрав 17 медалей.
Методичное доминирование новгородцев в Любытино подчеркнуло системный подход к подготовке кадров. Новгородские спортсмены медали штампуют с завидной регулярностью, будь то ринг или татами. Надежда Софронова не просто победила в весе до 48 кг — её техника была признана эталонной для турнира. Артемий Степанов в категории до 63 кг выдал бой, который эксперты назвали самым плотным по части тактических решений.
"Уровень оппозиции на Северо-Западе традиционно высокий. Новгородские спортсмены выделяются прежде всего своей функциональной выносливостью — умением сохранять высокий темп и эффективность на протяжении всей дистанции. Видно, что современные школы и спортивные секции региона начали выдавать продукт другого качества", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Бокс — это математика в перчатках. Из 17 медалей региональной сборной: 5 золотых, 1 серебро и 11 бронзовых наград. Такая плотность результатов говорит о глубине состава. Регион перестал быть поставщиком одиночек — теперь это конвейер талантов, способный конкурировать с Питером и Ленобластью.
Развитие детского спорта жестко коррелирует с качеством среды. Сейчас в Новгородской области боксом живут более 1000 человек. Это требует не только перчаток, но и залов, где не облетает штукатурка. Масштабное развитие инфраструктуры в малых городах типа Любытино или Окуловки дает детям шанс на профессиональный рост, не выезжая за пределы района.
|Показатель турнира
|Значение
|Общее число участников
|135 (101 юноша, 34 девушки)
|Количество регионов СЗФО
|10 субъектов РФ
|Золотой фонд Новгородской обл.
|5 золотых медалей
"Спорт в малых городах — это социальный клей. Когда в Любытино приезжают легенды вроде Кузьмина и Ружникова, у пацанов в глазах вспыхивает огонь амбиций. Это лучший метод профилактики деструктивного поведения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Экономика побед проста: чем доступнее зал, тем выше конкуренция. Экономика региона выигрывает от таких событий косвенно — через событийный туризм и имидж. Любытино доказало готовность принимать федеральные старты, а это уже заявка на новые инвестиции в территорию.
Для первой пятерки турнир в Любытино был лишь калибровкой. Впереди — Чехов. В середине апреля там пройдет первенство России. Это другой уровень давления и физики. Победителям придется столкнуться с представителями кавказских и сибирских школ бокса, где плотность боя еще выше.
"Главное сейчас — не перегореть эмоционально. Юношеский бокс специфичен: концентрация внимания падает после крупных побед. У тренеров есть две недели, чтобы вернуть парней в рабочее состояние", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель Валерий Козлов.
Новгородская область делегирует в Подмосковье своих лучших "ударников": Надежду Софронову,Ульяну Фроландину, Валерию Скалецкую, Софью Егорову и Артемия Степанова. Эти фамилии скоро могут появиться в списках национальной сборной. Выбор профессии в спорте — это риск, но такие триумфы оправдывают ставку.
Соревнования пройдут в городе Чехове (Московская область) во второй половине апреля 2026 года.
Право представлять регион получили все обладатели золотых медалей — это 5 спортсменов (4 девушки и 1 юноша).
Бокс входит в топ приоритетных дисциплин с охватом более 1000 занимающихся, активно поддерживается программой "Спорт России".
