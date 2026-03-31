Планы поменялись: проект застройки территории у Охтинской гостиницы получил новый вид

Охтинский мыс снова в центре градостроительного шторма. Земля около гостиницы "Охтинская", годами собиравшая пыль и судебные иски, наконец получила путевку в жизнь. Смольный распорядился подготовить проект планировки территории (ППТ), который превратит пустырь в "объект культурно-досуговой деятельности". Эпопея с жильем для судей официально сдана в архив — на Свердловской набережной теперь ждут не мантии, а музеи или театры.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санкт-Петербург, крепость Ниеншанц

Культурный детокс вместо судейских кварталов

Город передумал селить служителей Фемиды на Охте. Ранее этот участок рассматривали как запасной аэродром для Верховного суда, пока объекты культурного наследия на Петроградской стороне ждали своей участи. Теперь стратегия изменилась. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) четко обозначил границы: Большеохтинский проспект, улица Помяловского и проспект Шаумяна. Вся эта зона пройдет через масштабное благоустройство Петербурга в рамках нового проекта.

"Участок на Охте слишком долго был 'серой зоной'. Перевод его под культурно-досуговую функцию — это попытка реанимировать район, где офисы Малой Охты соседствуют с пустотой. Главное, чтобы проект не превратился в очередной долгострой", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Бюджет Петербурга берет на себя расходы по подготовке документации. Первый этап верстки планов завершат к середине лета 2026 года. Город фактически лечит свои градостроительные травмы, пытаясь вписать современные смыслы в исторический ландшафт, где развитие Петербурга сталкивается с жестким сопротивлением градозащитников.

Колесо фортуны или музейный ковчег?

Что именно вырастет под окнами гостиницы? Классификатор разрешенного использования 3.6.1 — это "швейцарский нож" застройщика. Сюда можно втиснуть всё: от планетария до филармонии. Однако кулуарно обсуждается идея строительства гигантского колеса обозрения. Это создаст новую вертикаль в районе, где освещение Санкт-Петербурга и панорамные виды на Смольный собор станут главным товаром.

Параметр проекта Детали Срок подготовки ППТ До 30 ноября 2026 года Заказчик КГА (бюджет СПб) Тип объекта Культурно-досуговый (код 3.6.1)

"Любое новое строительство в этой зоне требует ювелирного подхода к сетям. Износ коммуникаций на Охте значительный, и нагрузка от крупного досугового центра потребует полной ревизии инженерных сетей Петербурга", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инфраструктурный узел Малой Охты

Застройка участка — лишь часть пазла. Район задыхается в пробках, и появление нового "магнита" для туристов может усугубить ситуацию. Городу придется форсировать строительство тоннелей СПб или искать другие способы разгрузки Свердловской набережной. Пока девелоперы мечтают о музеях, местные жители больше опасаются за свои дворы.

"Создание качественной городской среды Петербурга невозможно без учета пешеходных связей. Если здесь появится колесо обозрения, нам нужна четкая логистика, иначе Охта встанет намертво", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ритм застройки диктует свои правила. Если проект не "взлетит" до 2026 года, земля рискует снова превратиться в бесхозный лот. Смольный дает сигнал бизнесу: территория свободна, культурный код определен, заходите.

Ответы на популярные вопросы о застройке у гостиницы "Охтинская"

Когда начнется реальное строительство?

До конца ноября 2026 года будет только завершено проектирование (ППТ). Выход на площадку возможен не ранее 2027 года после прохождения экспертиз.

Будут ли там строить жилье?

Нет, текущее распоряжение КГА подразумевает использование участка исключительно под культурно-досуговые нужды. Жилая застройка в этом лоте правилами не предусмотрена.

Планируется ли снос гостиницы "Охтинская"?

В распоряжении речь идет о примыкающей территории и участках, ограниченных проспектами Шаумяна и Большеохтинским. О сносе самого здания гостиницы информации нет.

Читайте также