Весна пришла, а шашлык отменили: власти Кузбасса вводят жёсткие ограничения для всех жителей региона

Россия » Сибирь » Кемерово

Власти Кемеровской области официально утвердили сроки действия жестких ограничений, направленных на предотвращение природных пожаров в весенний период. Профилактические меры вступят в силу уже в середине апреля и продлятся до начала летнего сезона.

Шашлыки на мангале
Фото: Pravda.Ru by Максим Гришин is licensed under publiс domain
Особые условия безопасности

Согласно постановлению регионального правительства, специальный режим вводится на всей территории Кузбасса с 15 апреля по 1 июня. В этот промежуток времени специалисты профильных ведомств проведут комплексную проверку систем оповещения населения и организуют профилактические рейды в частном секторе. Вместе с тем, подобные меры предусматривают категорический запрет на любое использование открытого огня, включая приготовление пищи на мангалах и кострах. Стоит отметить, что под ограничение попадает посещение лесных массивов, а также пал сухой травы и сжигание бытового мусора на садовых участках, сообщает Сiбдепо.

В период действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. Для граждан их размер составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц суммы могут достигать 800 тысяч рублей

Ответственность и контроль

В свою очередь, контролирующие органы намерены усилить мониторинг за состоянием приусадебных и полевых земельных участков для пресечения незаконного выжигания растительности. Пренебрежение установленными правилами в условиях повышенной пожарной опасности влечет за собой серьезные финансовые санкции для жителей и предприятий региона. Соблюдение дисциплины при обращении с огнем остается приоритетной задачей для обеспечения безопасности населенных пунктов в преддверии лета.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
