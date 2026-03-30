Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов

Петербург снова затягивает гайки: Петроградская сторона и центр города готовятся к масштабной логистической перекройке. С 31 марта Троицкий мост и прилегающие артерии превращаются в зону хирургического вмешательства. Дорожники вскроют "вены" трамвайных путей и обновят асфальтовое покрытие там, где сталь встречается с камнем. Городская инфраструктура требует жертв в виде свободного трафика.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Троицкий мост. Река Нева, Санкт-Петербург

График ограничений: где застынет поток

Транспортный каркас в районе Троицкого моста будет лихорадить до конца весны. Основной удар примет на себя улица Куйбышева и Каменноостровский проспект. Ремонт трамвайных путей невозможно провести без блокировки полос — техника займет пространство, вынуждая автомобилистов искать объезды. Пока подземные магистрали остаются в планах, реальность диктует жесткие условия наземного перемещения.

С 31 марта по 17 мая перекроют участок от Троицкой площади до Каменноостровского. Суворовская площадь также попала в "черный список" ГАТИ до середины мая. Это классический транспортный кризис, заложенный в график весеннего обновления города.

"Работы на путях в историческом центре — это всегда ювелирная точность. Мы не просто меняем рельсы, мы стабилизируем основание, чтобы вибрация от вагонов не разрушала фундаменты старых зданий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Трамвайная рокировка: маршрут № 3 меняет вектор

Для пользователей общественного транспорта новости неутешительные: легендарная "тройка" уходит с привычного курса. С 31 марта трамвай № 3 превращается в длинную петлю через Литейный мост к "Выборгской". Это не просто временное неудобство, а радикальная смена транспортной инфраструктуры на период работ. Ориентировочный срок возвращения к норме — 21 мая.

Пассажирам придется привыкать к маршруту через Инженерную и Садовую улицы. В условиях, когда строительство метро продвигается медленно, наземный транспорт остаётся единственным способом связи между районами, однако сейчас он сам нуждается в серьёзном обновлении.

"Изменение трассы № 3 на такой срок — удар по мобильности жителей Петроградки. Литейный мост станет дополнительной точкой напряжения, так как туда хлынет поток, привыкший к связи через Троицкий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по территориальному развитию Валерий Козлов.

Сравнение сроков и локаций работ

Весенний ремонт неизменно требует грамотного распределения времени и ресурсов. Чтобы не запутаться в перекрытиях, стоит смотреть на календарь: пик ограничений придется на середину мая, когда закроют левые повороты и сузят проезды на ключевых перекрестках.

Локация / Участок Сроки ограничений Ул. Куйбышева и Каменноостровский пр. 31 марта — 17 мая Суворовская площадь 31 марта — 15 мая Миллионная ул. (до Лебяжьей канавки) 31 марта — 30 апреля Пересечение с Кронверкской наб. 16-20 мая

Пока реставрация фасадов на Невском радует глаз, ремонт путей на Троицком будет испытывать нервы.

"Любые работы на мостах и подъездах к ним — это неизбежные пробки. Альтернатив немного, а проектирование магистралей на бумаге часто не учитывает реальный износ сетей здесь и сейчас", — отметил в беседе с Pravda. Ru обозреватель Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Будет ли полностью закрыт Троицкий мост?

Нет, полное закрытие не планируется. Движение ограничивается поэтапно, в основном в зоне трамвайного полотна и на прилегающих перекрестках.

Как теперь будет ходить трамвай № 3?

От площади Репина по Садовой, далее через Литейный мост на Лесной проспект до метро "Выборгская". Маршрут стал значительно длиннее.

Коснутся ли ограничения пешеходов?

В основном работы затрагивают проезжую часть, но в зонах перекрестков возможны временные сужения тротуаров.

