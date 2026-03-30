Перегрев застал врасплох: три шага, которые спасут двигатель, если он закипел в дороге
Перегрузка нервной системы бьет по организму: на эти изменения в самочувствии нельзя закрывать глаза
Новогодние цели россиян рухнули уже к весне: какие планы оказались самыми невыполнимыми
Атлантика хранит чужой секрет: гигантская стена из плит найдена там, где её не должно быть
Таймер безопасности: сколько минут видеоигр выдерживает психика ребенка
Город в движении: где в Петербурге радикально поменяют логистику и расширят магистрали
Ловушка в один оборот: почему привычка оставлять колёса под углом медленно убивает подвеску
Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага
Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность

Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург снова затягивает гайки: Петроградская сторона и центр города готовятся к масштабной логистической перекройке. С 31 марта Троицкий мост и прилегающие артерии превращаются в зону хирургического вмешательства. Дорожники вскроют "вены" трамвайных путей и обновят асфальтовое покрытие там, где сталь встречается с камнем. Городская инфраструктура требует жертв в виде свободного трафика.

Троицкий мост. Река Нева, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Троицкий мост. Река Нева, Санкт-Петербург

График ограничений: где застынет поток

Транспортный каркас в районе Троицкого моста будет лихорадить до конца весны. Основной удар примет на себя улица Куйбышева и Каменноостровский проспект. Ремонт трамвайных путей невозможно провести без блокировки полос — техника займет пространство, вынуждая автомобилистов искать объезды. Пока подземные магистрали остаются в планах, реальность диктует жесткие условия наземного перемещения.

С 31 марта по 17 мая перекроют участок от Троицкой площади до Каменноостровского. Суворовская площадь также попала в "черный список" ГАТИ до середины мая. Это классический транспортный кризис, заложенный в график весеннего обновления города.

"Работы на путях в историческом центре — это всегда ювелирная точность. Мы не просто меняем рельсы, мы стабилизируем основание, чтобы вибрация от вагонов не разрушала фундаменты старых зданий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Трамвайная рокировка: маршрут № 3 меняет вектор

Для пользователей общественного транспорта новости неутешительные: легендарная "тройка" уходит с привычного курса. С 31 марта трамвай № 3 превращается в длинную петлю через Литейный мост к "Выборгской". Это не просто временное неудобство, а радикальная смена транспортной инфраструктуры на период работ. Ориентировочный срок возвращения к норме — 21 мая.

Пассажирам придется привыкать к маршруту через Инженерную и Садовую улицы. В условиях, когда строительство метро продвигается медленно, наземный транспорт остаётся единственным способом связи между районами, однако сейчас он сам нуждается в серьёзном обновлении.

"Изменение трассы № 3 на такой срок — удар по мобильности жителей Петроградки. Литейный мост станет дополнительной точкой напряжения, так как туда хлынет поток, привыкший к связи через Троицкий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по территориальному развитию Валерий Козлов.

Сравнение сроков и локаций работ

Весенний ремонт неизменно требует грамотного распределения времени и ресурсов. Чтобы не запутаться в перекрытиях, стоит смотреть на календарь: пик ограничений придется на середину мая, когда закроют левые повороты и сузят проезды на ключевых перекрестках.

Локация / Участок Сроки ограничений
Ул. Куйбышева и Каменноостровский пр. 31 марта — 17 мая
Суворовская площадь 31 марта — 15 мая
Миллионная ул. (до Лебяжьей канавки) 31 марта — 30 апреля
Пересечение с Кронверкской наб. 16-20 мая

Пока реставрация фасадов на Невском радует глаз, ремонт путей на Троицком будет испытывать нервы. Даже зарплата курьера может вырасти из-за сложности логистики в эти дни.

"Любые работы на мостах и подъездах к ним — это неизбежные пробки. Альтернатив немного, а проектирование магистралей на бумаге часто не учитывает реальный износ сетей здесь и сейчас", — отметил в беседе с Pravda. Ru обозреватель Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Будет ли полностью закрыт Троицкий мост?

Нет, полное закрытие не планируется. Движение ограничивается поэтапно, в основном в зоне трамвайного полотна и на прилегающих перекрестках.

Как теперь будет ходить трамвай № 3?

От площади Репина по Садовой, далее через Литейный мост на Лесной проспект до метро "Выборгская". Маршрут стал значительно длиннее.

Коснутся ли ограничения пешеходов?

В основном работы затрагивают проезжую часть, но в зонах перекрестков возможны временные сужения тротуаров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аналитик бюджетов Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Сейчас читают
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Бизнес
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Забытый страж пирамид: в Гизе обнаружили второго Сфинкса возрастом более 3 тысяч лет
Наука и техника
Забытый страж пирамид: в Гизе обнаружили второго Сфинкса возрастом более 3 тысяч лет
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Последние материалы
Перегрев застал врасплох: три шага, которые спасут двигатель, если он закипел в дороге
Перегрузка нервной системы бьет по организму: на эти изменения в самочувствии нельзя закрывать глаза
Новогодние цели россиян рухнули уже к весне: какие планы оказались самыми невыполнимыми
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Атлантика хранит чужой секрет: гигантская стена из плит найдена там, где её не должно быть
Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов
Таймер безопасности: сколько минут видеоигр выдерживает психика ребенка
Город в движении: где в Петербурге радикально поменяют логистику и расширят магистрали
Санкции превратились в тыкву: неожиданный приток валюты стал поводом для суровой выволочки
Песни без эха: как гул двигателей превратил комфортный подводный мир в зону громкого шума
