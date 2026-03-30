Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов

Петербург снова затягивает гайки: Петроградская сторона и центр города готовятся к масштабной логистической перекройке. С 31 марта Троицкий мост и прилегающие артерии превращаются в зону хирургического вмешательства. Дорожники вскроют "вены" трамвайных путей и обновят асфальтовое покрытие там, где сталь встречается с камнем. Городская инфраструктура требует жертв в виде свободного трафика.
Транспортный каркас в районе Троицкого моста будет лихорадить до конца весны. Основной удар примет на себя улица Куйбышева и Каменноостровский проспект. Ремонт трамвайных путей невозможно провести без блокировки полос — техника займет пространство, вынуждая автомобилистов искать объезды. Пока подземные магистрали остаются в планах, реальность диктует жесткие условия наземного перемещения.
С 31 марта по 17 мая перекроют участок от Троицкой площади до Каменноостровского. Суворовская площадь также попала в "черный список" ГАТИ до середины мая. Это классический транспортный кризис, заложенный в график весеннего обновления города.
"Работы на путях в историческом центре — это всегда ювелирная точность. Мы не просто меняем рельсы, мы стабилизируем основание, чтобы вибрация от вагонов не разрушала фундаменты старых зданий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Для пользователей общественного транспорта новости неутешительные: легендарная "тройка" уходит с привычного курса. С 31 марта трамвай № 3 превращается в длинную петлю через Литейный мост к "Выборгской". Это не просто временное неудобство, а радикальная смена транспортной инфраструктуры на период работ. Ориентировочный срок возвращения к норме — 21 мая.
Пассажирам придется привыкать к маршруту через Инженерную и Садовую улицы. В условиях, когда строительство метро продвигается медленно, наземный транспорт остаётся единственным способом связи между районами, однако сейчас он сам нуждается в серьёзном обновлении.
"Изменение трассы № 3 на такой срок — удар по мобильности жителей Петроградки. Литейный мост станет дополнительной точкой напряжения, так как туда хлынет поток, привыкший к связи через Троицкий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по территориальному развитию Валерий Козлов.
Весенний ремонт неизменно требует грамотного распределения времени и ресурсов. Чтобы не запутаться в перекрытиях, стоит смотреть на календарь: пик ограничений придется на середину мая, когда закроют левые повороты и сузят проезды на ключевых перекрестках.
|Локация / Участок
|Сроки ограничений
|Ул. Куйбышева и Каменноостровский пр.
|31 марта — 17 мая
|Суворовская площадь
|31 марта — 15 мая
|Миллионная ул. (до Лебяжьей канавки)
|31 марта — 30 апреля
|Пересечение с Кронверкской наб.
|16-20 мая
Пока реставрация фасадов на Невском радует глаз, ремонт путей на Троицком будет испытывать нервы.
"Любые работы на мостах и подъездах к ним — это неизбежные пробки. Альтернатив немного, а проектирование магистралей на бумаге часто не учитывает реальный износ сетей здесь и сейчас", — отметил в беседе с Pravda. Ru обозреватель Владимир Орлов.
Нет, полное закрытие не планируется. Движение ограничивается поэтапно, в основном в зоне трамвайного полотна и на прилегающих перекрестках.
От площади Репина по Садовой, далее через Литейный мост на Лесной проспект до метро "Выборгская". Маршрут стал значительно длиннее.
В основном работы затрагивают проезжую часть, но в зонах перекрестков возможны временные сужения тротуаров.
