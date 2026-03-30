Город в движении: где в Петербурге радикально поменяют логистику и расширят магистрали

Смольный перекраивает дорожный каркас Петербурга. На рабочем совещании губернатора Александра Беглова утвержден пакет проектов, который должен вылечить хронические транспортные тромбы в пяти районах.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Ростральная колонна

Власти уделяют приоритетное внимание развитию связности территорий: от Большого Смоленского моста до южных границ мегаполиса. Это не просто укладка асфальта, а попытка синхронизировать развитие Петербурга с аппетитами девелоперов и нуждами инвесторов.

Мостовой узел: Обуховская оборона меняет кожу

Строительство Большого Смоленского моста диктует свои правила игры. Старая конфигурация проспекта Обуховской обороны не выдержит нового трафика. Проект предполагает хирургическое вмешательство: изменение геометрии проезда к северу от будущей переправы. Сначала — надземный переход для безопасности школьников, затем — полная рекомбинация проезжей части. Город при этом экономит: застройщик передает объекты на баланс безвозмездно.

"Инвестор берет на себя нагрузку по прилегающей сети, чтобы не получить 'бутылочное горлышко' на выезде из своего же квартала. Это нормальная практика, когда бизнес-контроль со стороны города заставляет вкладываться в общественные блага", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Трамвайное сообщение вдоль Невы уничтожать не стали. Линии сохранят, интегрируя в обновленный ландшафт. Это критически важно, так как строительство метро СПб в этой локации пока не способно закрыть все потребности в перевозках пассажиров.

Технологический рывок: развязки для Хайпарка

Юг города превращается в строительный полигон. Реконструкция узла Пулковского, Волхонского и Киевского шоссе — это не косметический ремонт. Здесь проектируют полноценные съезды во всех направлениях. Цель — обеспечить "ИТМО Хайпарк" энергией для транспортной инфраструктуры. Без этой артерии технологическая долина рискует остаться изолированным островом.

Объект / Район Что изменится Пулковское / Волхонское шоссе Полноценная развязка "клевер" со всеми съездами Шушарская дорога 4 полосы от Витебского до Новгородского проспекта Ул. Летчика Паршина Новый выезд к ОЭЗ "Новоорловская"

Параллельно в Приморском районе прокладывают участок улицы Летчика Паршина. Короткий, всего 400 метров, отрезок должен стать спасительным выходом для резидентов ОЭЗ "Новоорловская". Пока ограничения движения "душат" центр, город пытается разгрузить окраины за счет малых связок.

"Любое новое дорожное строительство в Петербурге сегодня — это борьба с застройкой прошлых лет, когда дома лепили без учета логистики. Сейчас проектирование магистралей идет вдогонку за уже заселенными кварталами", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Южный фасад: Шушары и "Магистраль №3"

Шушары давно стали синонимом транспортного гетто. Новая Шушарская дорога призвана пробить эту блокаду. Четыре полосы, велодорожки и задел под общественный транспорт — стандарт для новой застройки. Параллельно в Московском районе стартует "Магистраль №3". Она свяжет жилые массивы с Волхонским шоссе, размыкая кольцо изоляции новых ЖК.

В Колпинском районе под нож реконструкции идет улица Третьей Пятилетки в Петро-Славянке. Проезжую часть расширят, добавят ливневку и — что редкость для таких локаций — шумозащитные экраны. Город признает, что общественные пространства невозможны без акустического комфорта.

"Жители часто жалуются на гул от трасс. Установка экранов в Петро-Славянке — это попытка снизить работы ЖКХ по претензиям граждан в будущем. Лучше сразу заложить защиту в проект", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам и ЖКХ Евгений Блех.

Дорожная экспансия Смольного выглядит агрессивно. Дефицит связок десятилетиями сдерживал город. Теперь власти пытаются залить проблему бетоном и асфальтом, пока путепроводы в Петербурге не превратились в памятники нереализованных амбиций.

Ответы на популярные вопросы о дорожном строительстве

За чей счет строятся дороги у новых жилых комплексов?

В большинстве случаев проекты планировки территории оплачивают застройщики, а сами объекты передаются городу безвозмездно или строятся за счет бюджетных субсидий.

Помогут ли новые развязки в Шушарах избавиться от пробок?

Новые четырехполосные магистрали увеличат пропускную способность, но ключевым фактором остается строительство дополнительных выездов на КАД и Витебский проспект.

Сохранят ли исторический облик Обуховской обороны?

Проект реконструкции предусматривает сохранение трамвайных путей, однако сама конфигурация проспекта изменится для стыковки с Большим Смоленским мостом.

Читайте также