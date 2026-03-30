Восстановление легендарных беседок и входных групп: сад в Вологде планируют восстановить по старым фото

Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодский кремль готовится к хирургическому вмешательству. На архитектурно-градостроительном совете в Вологде представили проект реновации Кремлевского сада.

Кремлевский сад в Вологде
Фото: Telegram / Сергей Жестянников is licensed under Public domain
Кремлевский сад в Вологде

Место — исторический палимпсест: здесь под слоями советского асфальта парка ВРЗ зарыты рвы времен Ивана Грозного и остатки крепостных валов. Задача проектировщиков — не просто положить плитку, а деликатно вскрыть культурные слои, сохранив при этом функционал современного мегаполиса.

Генетика ландшафта: от крепости до аттракционов

Кремлёвский сад — не просто место с растениями, а отражение геополитических амбиций XVI века. Парк вырос на руинах оборонительной системы. Сегодня благоустройство города требует найти баланс между сохранением спокойной, почти музейной атмосферы и реальными потребностями жителей.

Проект опирается на архивные кадры: в сад вернут аутентичные беседки и входные группы, которые вологжане помнят по черно-белым снимкам из своего детства. Это попытка склеить разорванную связь времен с помощью малых архитектурных форм.

"Каждое пространство индивидуально. Важно изготовить мостики и беседки из материалов, соответствующих духу места, а не просто закупать типовые каталожные решения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Водный скелет: реанимация прудов

Пруды — смысловой центр сада. Проект предусматривает радикальную очистку акватории и укрепление берегов габионами. Это не только эстетика, но и инженерная необходимость: рыхлые откосы сползают в воду. Планируется двухъярусная система — бетонный низ для прочности и зеленый газон наверху для релакса.

В летний сезон здесь запустят пирс для катамаранов, возвращая парку статус главной прогулочной зоны, способной конкурировать за внимание горожан, пока рынок недвижимости Вологды штурмует новые ценовые высоты.

Элемент проекта Техническое решение
Берегоукрепление Двухъярусные габионы и террасирование
Событийная зона Металлическая сцена с деревянной отделкой
Детский сектор Скалодром "Улитка" и городок ПДД

Для реализации задуманного в ход идет не только бюджет программы городской архитектуры, но и частные инвестиции АО "Апатит". Такой симбиоз позволяет закладывать в смету более дорогие и долговечные материалы, чем это предусмотрено стандартными нормативами.

В условиях, когда безопасность на дорогах Вологодчины становится приоритетом, внутри парка сохраняют учебный городок ПДД для самых маленьких.

"Экологический аспект здесь имеет ключевое значение. При прокладке инженерных сетей необходимо максимально сохранить старые парковые насаждения — они выполняют роль «лёгких» исторического центра", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Инфраструктурный апгрейд: шахматы и скалодромы

Сад перестает быть транзитной зоной. Здесь появятся площадки для больших шахмат и настольного тенниса, что должно привлечь молодежь. Новое освещение с теплым спектром сделает прогулки комфортными даже после того, как вечерний рейс до Вологды доставит туристов из столицы. Инфраструктура охватывает все: от новых контейнерных площадок до четырех входных групп с калитками, закрывающимися на ночь для безопасности.

"Инвестиции в такие общественные пространства помогают удерживать население и способствуют устойчивому развитию территории. Когда среда комфортна, рынок труда Вологды становится более привлекательным для квалифицированных кадров", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Отдельный акцент сделан на коммерции. В саду установят шесть нестационарных торговых точек в едином стиле. Это предотвратит хаотичное появление ларьков, которое часто сопровождает теневые схемы в городском хозяйстве. Теперь бизнес будет интегрирован в ландшафт на законных и эстетичных основаниях.

Ответы на популярные вопросы о Кремлевском саде

Когда начнутся основные работы?

Рабочую документацию планируют завершить в апреле, а основной этап реализации проекта намечен на текущий год.

Сохранят ли старые деревья?

Да, проектировщики заявляют о максимальном сохранении парковых насаждений, корректируя инженерные сети в обход корневых систем.

Будет ли вход в парк платным?

Нет, Кремлевский сад остается общественным пространством, открытым для всех жителей и гостей города.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эколог Игорь Степанов, аналитик Валерий Козлов.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
