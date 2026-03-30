Цеха на паузе, но люди в строю: заводы Петербурга пробуют новую тактику выживания

Индустриальный ландшафт Северо-Запада столкнулся с необходимостью адаптации к новым макроэкономическим вызовам, выраженной в оптимизации рабочих графиков. Ряд флагманских предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области зафиксировал переход на сокращенную рабочую неделю и введение временных простоев. В основе этих процессов лежат разрывы в цепочках оплат, дефицит оборотных средств и колебания спроса в сегментах, не связанных с государственным оборонным заказом.

Трансформация затронула такие гиганты, как мебельный холдинг в Тихвине на базе бывших мощностей IKEA и колпинский завод "ИЗ-КАРТЭКС", где значительная часть персонала переведена на трехдневный режим. Как сообщает издание "Петербург2", на конец марта в Северной столице в состоянии простоя находились более 1,3 тысячи человек, а режим неполной занятости затронул свыше 2 тысяч сотрудников. Аналогичная динамика наблюдается в Ленобласти, где 16 организаций скорректировали графики работы для стабилизации внутренних финансовых потоков.

Экспертное сообщество связывает текущую ситуацию с высокой стоимостью заемного капитала, ограничивающей инвестиционную активность гражданского сектора. По словам Елены Ткаченко, профессора и специалиста в области промышленной политики, на которого ссылается "Петербург2", отсутствие доступного финансирования вынуждает менеджмент замораживать проекты развития. В свою очередь, Людмила Липатова из Президентской академии отмечает стратегию "удержания талантов", при которой компании предпочитают сохранять штат через неполную загрузку вместо радикальных увольнений.

Несмотря на локальные сложности, общие показатели рынка труда демонстрируют определенную устойчивость и даже рост востребованности инженерно-технических кадров. Согласно аналитическим данным, количество вакансий в тяжелой промышленности выросло на 55%, а в транспортном машиностроении — на 29%. Александр Ходачек подчеркивает, что причины изменений индивидуальны для каждого кейса: от дефицита импортных комплектующих до специфики технологических циклов обслуживания сложного оборудования.

"Предприятия стараются не увольнять сотрудников, а переводят их на неполную занятость в ожидании улучшения ситуации", — отмечает Липатова.