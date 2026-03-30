Череповецкая медицина избавляется от аналогового прошлого. В аптеке на Архангельской, 13, где традиционно скапливались очереди льготников, внедрили электронное управление потоком.
Аптечная сеть "Фармация" превратила пилотный проект в тест на выносливость городских ИТ-решений. Льготные категории граждан — самая чувствительная аудитория. Здесь каждый сбой верификации превращается в конфликт. Новая система нацелена на обновление города через автоматизацию бытовых процессов. Пока одни обсуждают изменение планировки магазинов, государственные аптеки внедряют алгоритмы распределения нагрузки.
"Это бред — заставлять человека с тяжелым заболеванием стоять в общей очереди. Оптимизация через электронные терминалы — это база, которую нужно было внедрять еще вчера. Главное, чтобы софт не зависал при сверке баз данных", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Ранее посетители томились в живом ожидании. Теперь процесс напоминает работу МФЦ или банка. Каждое окно специализируется на своем типе операций. Это снижает когнитивную нагрузку на провизора и предотвращает "эффект толпы". Такая социальная инфраструктура требует не только софта, но и изменения психологии горожан.
|Старая модель
|Новая модель (Пилот)
|Живая очередь: хаос и конфликты
|Электронный талон: четкое время
|Общие окна для всех типов рецептов
|Сегментация по сложности обслуживания
Череповец лидирует в регионе по темпам внедрения "умных" систем. Параллельно с аптеками новые камеры на дорогах приучают водителей к дисциплине. Город становится прозрачнее. Цифровой след остается везде: от выписанного льготного лекарства до фиксации превышения скорости на мосту.
"Региональные бюджеты сейчас жестко ориентированы на повышение эффективности сервисов. Если электронная очередь сократит время ожидания на 20%, проект признают успешным и начнут тиражировать. Это инвестиции в лояльность населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Интеграция высоких технологий в аптеки идет в паре с общим развитием территорий. На фоне того, как жители вкладывают личные вложения в дороги округов, городские власти закрывают вопросы цифрового комфорта. Масштабное благоустройство Череповца — это не только плитка и деревья, но и сервис мирового уровня в государственном секторе.
"Комфортная среда начинается с того, что человек не чувствует себя униженным в очереди. Аптечная цифровизация — это прямой запрос на человечность инфраструктуры. Важно, чтобы за этим следовало и физическое обновление помещений", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Пока проект охватывает только одну точку. Но запрос на перемены велик. Жители города уже привыкли к тому, что ремонт дорог Череповец ведет по современным стандартам. Аптеки — следующий логичный шаг в эволюции мегаполиса.
Старая система провоцирует накопление людей. Электронный алгоритм распределяет нагрузку между окнами, исключая простои и ускоряя выдачу лекарств льготникам.
Да, если тестирование на Архангельской покажет реальное сокращение времени обслуживания. Это стандартная практика для муниципальных сетей.
