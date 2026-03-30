Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никакой живой очереди: как цифровое управление превратило аптеку в современный сервис в Череповце

Россия » Северо-Запад » Череповец

Череповецкая медицина избавляется от аналогового прошлого. В аптеке на Архангельской, 13, где традиционно скапливались очереди льготников, внедрили электронное управление потоком.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Цифровая инъекция в социальный сектор

Аптечная сеть "Фармация" превратила пилотный проект в тест на выносливость городских ИТ-решений. Льготные категории граждан — самая чувствительная аудитория. Здесь каждый сбой верификации превращается в конфликт. Новая система нацелена на обновление города через автоматизацию бытовых процессов. Пока одни обсуждают изменение планировки магазинов, государственные аптеки внедряют алгоритмы распределения нагрузки.

"Это бред — заставлять человека с тяжелым заболеванием стоять в общей очереди. Оптимизация через электронные терминалы — это база, которую нужно было внедрять еще вчера. Главное, чтобы софт не зависал при сверке баз данных", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Логистика против очередей

Ранее посетители томились в живом ожидании. Теперь процесс напоминает работу МФЦ или банка. Каждое окно специализируется на своем типе операций. Это снижает когнитивную нагрузку на провизора и предотвращает "эффект толпы". Такая социальная инфраструктура требует не только софта, но и изменения психологии горожан.

Старая модель Новая модель (Пилот)
Живая очередь: хаос и конфликты Электронный талон: четкое время
Общие окна для всех типов рецептов Сегментация по сложности обслуживания

Череповец лидирует в регионе по темпам внедрения "умных" систем. Параллельно с аптеками новые камеры на дорогах приучают водителей к дисциплине. Город становится прозрачнее. Цифровой след остается везде: от выписанного льготного лекарства до фиксации превышения скорости на мосту.

"Региональные бюджеты сейчас жестко ориентированы на повышение эффективности сервисов. Если электронная очередь сократит время ожидания на 20%, проект признают успешным и начнут тиражировать. Это инвестиции в лояльность населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Эффект масштаба: городская среда

Интеграция высоких технологий в аптеки идет в паре с общим развитием территорий. На фоне того, как жители вкладывают личные вложения в дороги округов, городские власти закрывают вопросы цифрового комфорта. Масштабное благоустройство Череповца — это не только плитка и деревья, но и сервис мирового уровня в государственном секторе.

"Комфортная среда начинается с того, что человек не чувствует себя униженным в очереди. Аптечная цифровизация — это прямой запрос на человечность инфраструктуры. Важно, чтобы за этим следовало и физическое обновление помещений", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Пока проект охватывает только одну точку. Но запрос на перемены велик. Жители города уже привыкли к тому, что ремонт дорог Череповец ведет по современным стандартам. Аптеки — следующий логичный шаг в эволюции мегаполиса.

Ответы на популярные вопросы о новшествах в аптеках

Зачем нужна очередь, если можно работать по-старому?

Старая система провоцирует накопление людей. Электронный алгоритм распределяет нагрузку между окнами, исключая простои и ускоряя выдачу лекарств льготникам.

Будут ли терминалы в других аптеках?

Да, если тестирование на Архангельской покажет реальное сокращение времени обслуживания. Это стандартная практика для муниципальных сетей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.