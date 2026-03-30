В Перми решили поиграть в охотников за привидениями, но вместо эктоплазмы по трубам пустили ярко-зеленый реагент. "Уранин-А" — это не секретное топливо для ракет, а обычный маркер, который превращает воду в кислотный коктейль. Цель проста: найти дыры в системе, через которые деньги налогоплательщиков утекают в почву, и выявить персонажей, решивших бесплатно погреться за счет соседа.
Энергетики ПАО "Т Плюс" не стали ждать, когда трассы Перми превратятся в ловушку из-за подмыва грунта. Если из вашего крана потекла жидкость цвета весенней травы — поздравляю, ваша сантехника дырявая. Система отопления должна быть герметичной, как шлюз на МКС. Любое смешение технической воды с питьевой — это не просто авария, а диагноз всей инженерной цепочке дома.
"Это стандартная дефектовка. Мы заливаем маркер, чтобы увидеть, где система теряет давление. Если вода выходит наружу, значит, металл устал или его 'помогли' износить", — пояснил в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.
Такая диагностика напоминает контрастное вещество в медицине. Жидкость циркулирует в закрытом контуре, и в норме вы её видеть не должны. Но в реальности грубые нарушения встречаются не только в общепите, но и в подвалах жилых многоэтажек, где задвижки не менялись со времен Олимпиады-80.
Помимо протечек, "зеленка" ищет паразитов. Нелегальные врезки в систему — это спорт для малого бизнеса и предприимчивых владельцев гаражей. Пока одни инвестируют в элитный речной кластер, другие просто кидают трубу мимо счетчика. В итоге за "лишнее" тепло платят добросовестные жильцы, чьи счета пухнут на глазах.
|Проблема
|Последствие
|Свищ в теплообменнике
|Зеленая вода из крана ГВС
|Нелегальная врезка
|Падение давления в сети и переплаты жильцов
|Износ магистральных труб
|Ядовито-зеленые лужи на асфальте
Когда в городе зарплаты инженеров растут, а дефицит кадров заставляет автоматизировать всё подряд, такие дедовские методы, как окрашивание воды, остаются самыми эффективными. Химия не врет. Она наглядно показывает, где бюджет города превращается в пар.
"Любая незаконная врезка — это по сути хищение ресурса. Мы часто видим, как коммерческие помещения на первых этажах 'забывают' ставить приборы учета", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
В зону операции "Зеленый туман" попали Ленинский, Индустриальный и Дзержинский районы, а также Кондратово. Энергетики обещают, что "Уранин-А" безопасен даже для домашних животных, так что если ваш кот случайно хлебнул "радиоактивного" на вид чая из-под крана — паниковать не стоит. Но звонить в диспетчерскую нужно немедленно.
"Такие проверки — это часть системы комплаенса для муниципальных служб. Если не контролировать потери сегодня, завтра мы получим дыру в бюджете, которую не залатают никакие штрафы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Подобный аудит жизненно важен. Мы ведь не удивляемся, когда старые школы разбирают до каркаса ради безопасности детей. Теплосети требуют не меньшего внимания. Трубы гниют тихо, а лопаются громко и всегда не вовремя. Лучше сейчас увидеть ярко-зеленую лужу, чем зимой — ледяной каток в квартире.
Нет, "Уранин-А" — это органический краситель, который используется даже в медицине и парфюмерии. Он гипоаллергенен и не токсичен.
Это признак неисправности теплообменника в вашем доме. Прямо сейчас техническая вода попадает в питьевую. Срочно звоните в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Энергетики планируют завершить мониторинг до 13 апреля. Весь этот период система будет находиться под "цветовым" наблюдением.
