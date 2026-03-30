Ресурсы вместо ставок в медицине: Нижегородская область убирает обязательных докторов из детских штатов

Система превращается в механический узел, где вместо живых специалистов — набор административных функций. Свежий приказ о педиатрической помощи в Нижегородской области — не о медицине. Это об оптимизации штатного расписания, где врач перестает быть единицей, а становится "ресурсом", который можно вызывать по талону или контракту.

Концентрация против присутствия

Власти меняют конфигурацию поликлиник, вычеркивая "узких" специалистов из штатных нормативов. Рентгенологов, неврологов, аллергологов больше нет в списке обязательных сотрудников детских учреждений. Логика проста: зачем содержать ставку, если врач может работать по договору подряда? Это та же самая транспортная оптимизация, но только вместо маршрутов автобусов — движение человеческого ресурса.

"Это называется концентрация ресурсов. Мы убираем балласт и формализуем допуск к услуге. Система должна работать как швейцарские часы: узкое звено — отдельный контракт, а не простаивающий в кабинете оклад", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Цифры штатного хаоса

Место врача занял администратор. Регистратуры теперь укомплектованы операторами контакт-центров, задача которых — распределять потоки. Поликлиники, которые раньше были центрами экспертизы, превращаются в пункты сортировки, где успех оценивается не здоровьем ребенка, а скоростью ответа на звонок.

Характеристика Тип управления Штатное расписание Административное наполнение Врачебная нагрузка Работа по контракту

Такой подход напоминает ситуацию, когда инфраструктура трещит под давлением весенних паводков, а чиновники просто переклеивают таблички, называя разруху "выявлением проблем". Когда каждый специалист становится "приходящим", вопрос качества диагностики уходит на второй план — важнее наличие подписи в договоре.

"Договорные отношения в медицине часто превращаются в профанацию. Специалист сегодня здесь, завтра — в другом холдинге. Преемственности лечения не будет, будет только отчетность по реестрам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о реформе

Кого коснулись сокращения штатных единиц?

Из нормативов исключены рентгенологи, неврологи, иммунологи и другие узкие специальности, чьи ставки ранее были зафиксированы в детских поликлиниках.

Кто теперь будет встречать пациентов?

Введены должности операторов контакт-центров и администраторов, которые заменят часть медицинского бюрократического аппарата.

Пока общественность обсуждает тарифы ЖКХ или цены на продукты, медицина тихо переходит на рельсы маркетплейса, где эксперт — такой же товар, как запчасть для авто или порция фальсифицированного минтая из системы Меркурий. Если система не находит денег на оклады, она находит способы переписать правила игры.

"Система просто пытается выжить в условиях дефицита ликвидности. Это попытка заставить бюджетные учреждения работать по правилам коммерческого сектора, но с государственным ценником", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

