Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическое зрение против стихии: спутниковое сканирование нашло невидимый поршень в цунами
Больше никакой живой очереди: как цифровое управление превратило аптеку в современный сервис в Череповце
Магазины закрываются один за другим: чем обернется сокращение торговых точек в России
Ржавые ларечные коробки уходят в небытие: Пенза вводит строгий дизайн-код для всех уличных торговых точек
Неоновые лужи выдают воров: пермские энергетики окрашивают тепловые трубы в ядовито-зеленый цвет
Имперский лоск на путях: Багратионовск готовится к запуску поезда с паровозной тягой
Коронавирус вернулся с новым названием: стоит ли россиянам беспокоиться
Кадетская твердыня крепнет на Волге: Суворовское училище для подростков строят в Саратове по указу президента
Зелёная броня трещит по швам: склон в Светлогорске лишится защиты ради новой гостиницы

Ресурсы вместо ставок в медицине: Нижегородская область убирает обязательных докторов из детских штатов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Система превращается в механический узел, где вместо живых специалистов — набор административных функций. Свежий приказ о педиатрической помощи в Нижегородской области — не о медицине. Это об оптимизации штатного расписания, где врач перестает быть единицей, а становится "ресурсом", который можно вызывать по талону или контракту.

Врач
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Врач

Концентрация против присутствия

Власти меняют конфигурацию поликлиник, вычеркивая "узких" специалистов из штатных нормативов. Рентгенологов, неврологов, аллергологов больше нет в списке обязательных сотрудников детских учреждений. Логика проста: зачем содержать ставку, если врач может работать по договору подряда? Это та же самая транспортная оптимизация, но только вместо маршрутов автобусов — движение человеческого ресурса.

"Это называется концентрация ресурсов. Мы убираем балласт и формализуем допуск к услуге. Система должна работать как швейцарские часы: узкое звено — отдельный контракт, а не простаивающий в кабинете оклад", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Цифры штатного хаоса

Место врача занял администратор. Регистратуры теперь укомплектованы операторами контакт-центров, задача которых — распределять потоки. Поликлиники, которые раньше были центрами экспертизы, превращаются в пункты сортировки, где успех оценивается не здоровьем ребенка, а скоростью ответа на звонок.

Характеристика Тип управления
Штатное расписание Административное наполнение
Врачебная нагрузка Работа по контракту

Такой подход напоминает ситуацию, когда инфраструктура трещит под давлением весенних паводков, а чиновники просто переклеивают таблички, называя разруху "выявлением проблем". Когда каждый специалист становится "приходящим", вопрос качества диагностики уходит на второй план — важнее наличие подписи в договоре.

"Договорные отношения в медицине часто превращаются в профанацию. Специалист сегодня здесь, завтра — в другом холдинге. Преемственности лечения не будет, будет только отчетность по реестрам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о реформе

Кого коснулись сокращения штатных единиц?

Из нормативов исключены рентгенологи, неврологи, иммунологи и другие узкие специальности, чьи ставки ранее были зафиксированы в детских поликлиниках.

Кто теперь будет встречать пациентов?

Введены должности операторов контакт-центров и администраторов, которые заменят часть медицинского бюрократического аппарата.

Пока общественность обсуждает тарифы ЖКХ или цены на продукты, медицина тихо переходит на рельсы маркетплейса, где эксперт — такой же товар, как запчасть для авто или порция фальсифицированного минтая из системы Меркурий. Если система не находит денег на оклады, она находит способы переписать правила игры.

"Система просто пытается выжить в условиях дефицита ликвидности. Это попытка заставить бюджетные учреждения работать по правилам коммерческого сектора, но с государственным ценником", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Забудьте про хлам у двери: хитрости, которые превратят прихожую в образец порядка
Недвижимость
Забудьте про хлам у двери: хитрости, которые превратят прихожую в образец порядка
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Последние материалы
Космическое зрение против стихии: спутниковое сканирование нашло невидимый поршень в цунами
Больше никакой живой очереди: как цифровое управление превратило аптеку в современный сервис в Череповце
Магазины закрываются один за другим: чем обернется сокращение торговых точек в России
Ржавые ларечные коробки уходят в небытие: Пенза вводит строгий дизайн-код для всех уличных торговых точек
Неоновые лужи выдают воров: пермские энергетики окрашивают тепловые трубы в ядовито-зеленый цвет
Имперский лоск на путях: Багратионовск готовится к запуску поезда с паровозной тягой
Коронавирус вернулся с новым названием: стоит ли россиянам беспокоиться
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан
Кадетская твердыня крепнет на Волге: Суворовское училище для подростков строят в Саратове по указу президента
Ресурсы вместо ставок в медицине: Нижегородская область убирает обязательных докторов из детских штатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.