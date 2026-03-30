Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане решили, что лучший способ борьбы за академическую честность — это тотальное "ослепление" эфира. Власти региона выставили тендер на 10,6 млн рублей для создания "мертвых зон" связи в 86 пунктах сдачи ЕГЭ. Пока страна обсуждает закат классических схем управления, чиновники от образования перешли на язык радиоэлектронной борьбы.

Класс с учебным оборудованием и растениями
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Цифровая клетка для выпускника

Метод напоминает работу перехватчиков дронов, только вместо вражеских БПЛА целями станут смартфоны одиннадцатиклассников. 26 точек в Казани и 9 в Набережных Челнах превратят в изолированные радиопериметры. Бюджет, сопоставимый со стоимостью неплохой квартиры в новостройке, уйдет на то, чтобы заглушить любую попытку выхода в сеть.

"Это не про образование, это про тотальный контроль в условиях дефицита доверия. Техническая изоляция лишь подчеркивает, что система не надеется на честность участника", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мониторинг тишины

Контракт требует больше, чем просто купить "глушилки". Исполнитель обязан зарегистрировать частоты в Роскомнадзоре и обеспечить трансляцию состояния эфира на портал "СмотриЕГЭ". Попытка списать превращается в полноценную спецоперацию.

Параметр контроля Механика исполнения
Режим работы Двухэтапный: основной (до 9 июля) и дополнительный (по 25 сентября)
Регуляция Обязательная легализация излучателей через Роскомнадзор

В то время как власти тратят миллионы на блокировку сигналов, финансовая петля долговых обязательств региона продолжает стягиваться. Вкладывать средства в подавление, когда другие сферы требуют ручного управления, кажется странным приоритетом.

"Техника — это лишь железка. Без понимания мотивации ученика мы просто увеличим бюджетные расходы, но не поднимем реальный уровень знаний выпускников", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Интерес вызывает и грядущее усложнение программы: с 2027 года устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ. Учителя предрекают скепсис. Попытка слить историю с обществознанием выглядит как попытка подогнать реальность под лекала унифицированного теста.

"Закупки оборудования для подавления — это привычная бюрократическая инерция. Вместо адаптации программы к вызовам времени, мы продолжаем строить стены", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о подавлении сигнала

Почему именно Татарстан тратит такие суммы?

Регион следует общефедеральному тренду на цифровизацию контроля, однако закладывает бюджеты исходя из широкой сети пунктов сдачи экзаменов.

Есть ли риск, что связь пропадет не только у выпускников?

Техническое задание предполагает регистрацию оборудования. Если подрядчик настроит частоты по регламенту, зона подавления будет ограничена стенами кабинетов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
