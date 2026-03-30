Зелёная броня трещит по швам: склон в Светлогорске лишится защиты ради новой гостиницы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Калининград

Светлогорск теряет остатки своего зеленого щита. Береговой склон на улице Динамо, удерживающий почву от сползания в Балтику, готовят к радикальной хирургии. На участке в 4,5 тысячи квадратов разрешили пустить под бензопилу 164 дерева. Вместо лесного массива здесь вырастет пятиэтажный отель на 116 номеров. Природа отступает перед натиском девелоперского бетона.

Водонапорная башня в Светлогорске
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Bondarevskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Водонапорная башня в Светлогорске

Ландшафтная ампутация: что пойдет под снос

Склон в районе серпантинного спуска — это не просто вид из окна, а сложная биомеханическая система. Корни 130 кленов, 13 ольх и вековых дубов десятилетиями армировали рыхлую почву побережья. Теперь инфраструктура города пополнится массивным объектом ООО СЗ "КДС Девелопмент". Проект подразумевает сохранение всего 38 деревьев из существующего ансамбля. Ситуация напоминает общественное пространство Калининграда у башни Дона, где зелень также "оптимизируют" под нужды благоустройства.

"Склоны Светлогорска — это зона риска. Убирая естественное армирование в виде зрелых деревьев, мы провоцируем эрозию. Никакая подпорная стенка не заменит корневую систему столетнего дуба по эффективности дренажа", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Застройщик обещает ресторан, магазины и парковку на 37 мест. Любопытно, что въезд на стоянку планируют организовать прямо с променада. Пока в столице региона на Пеньковом озере благоустройство вязнет в суровой реальности почвы, в Светлогорске решили идти напролом через лесной массив.

Логика застройки: отели против экологии

Гостиничный бизнес диктует свои правила. Пятиэтажное здание должно вписаться в сложный рельеф до 2030 года. Группа компаний "СК МПК", к которой относится застройщик, — весомый игрок на поле строительства в Калининграде. Однако общественность беспокоит, не превратятся ли яркие рендеры в очередную проблему для береговой линии. Подобно тому, как реконструкция парков в районе Тихого озера меняет облик курорта, застройка Динамо окончательно стирает "лесной" статус Светлогорска.

Параметр проекта Показатель
Количество вырубаемых деревьев 164 шт. (преимущественно клёны)
Объем компенсационного озеленения 135 саженцев в Лиственничном парке
Номерной фонд отеля 116 единиц + ресторан
Срок действия разрешения до октября 2030 года

"Инвестиции в регионы часто идут вразрез с экологическим каркасом. Мы видим дефицит баланса: вырубка происходит на критически важном склоне, а посадка — в парке. Это не равноценная замена с точки зрения устойчивости ландшафта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам и развитию территорий Валерий Козлов.

Математика компенсации: выживут ли саженцы

Власти рапортуют о высадке 135 новых деревьев. Каштаны, вишни и экзотические ликвидамбары должны украсить Лиственничный парк. Но есть нюанс: молодые прутики заменят взрослые клены лишь спустя десятилетия. В экологическом смысле это чистый дефицит. Даже на Куршской косе экология нацпарка страдает от вмешательства человека, а в городской черте контроль за приживаемостью саженцев еще слабее. Пока школы проходят капремонт в Калининграде, курортная зона страдает от дефицита тени и кислорода.

"Застройщики часто выбирают красивые сорта для отчетов, но не учитывают морской климат. Ликвидамбары могут не пережить соленые ветра Балтики так, как это делали местные клены и грабы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вырубке

Законна ли такая массовая вырубка в курортной зоне?

Да, порубочный билет выдан администрацией на основании утвержденного проекта строительства, прошедшего градостроительный совет.

Почему деревья высаживают в другом месте?

На самом участке строительства под пятно застройки, парковку и проезды уходит почти вся площадь, места для полноценного озеленения физически не остается.

Кто несет ответственность за оползневые риски?

Проектная организация и застройщик, которые обязаны предусмотреть инженерную защиту склона при возведении фундамента.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.