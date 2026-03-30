Нижний Новгород перекраивает логистику: автобусы изменят свои маршруты с 1 апреля

Нижний Новгород перекраивает логистику. С 1 апреля городская администрация и ЦРТС запускают масштабную ревизию автобусной сетки. Это не просто косметический ремонт расписания, а попытка зашить дыры в транспортном каркасе мегаполиса. Пока одни районы тонут в лужах из-за весенней распутицы, другие получают новые колеса.

Нижний Новгород, Большая Покровская улица
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Нижний Новгород, Большая Покровская улица

Сормово и Нагорная часть: новые связки

Маршрут № 74 теперь тянется от Бурнаковского до Комсомольского поселка. Цель — разгрузить переулок Союзный и станцию «Варя». На линию выкатят 10 машин. Это попытка сбить градус напряжения в часы пик, когда сормовичи пытаются прорваться в центр. Ставка сделана на перераспределение потоков, чтобы в салонах можно было дышать, а не просто существовать.

"Транспортная доступность напрямую коррелирует с инвестиционной привлекательностью микрорайонов. Изменение маршрутной сети — это всегда балансировка между дефицитом бюджета и реальными потребностями жителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для жителей Нагулино подготовили мультимодальную схему. Маршрут № 99 продлевают точечно — только для отдельных рейсов. При этом транспортный маятник между Гнилицами и Новостригинским кладбищем сохранит свою привычную амплитуду. Чиновники пытаются нащупать компромисс между эффективностью и социальными обязательствами. Ведь любые изменения в инфраструктуре региона всегда воспринимаются пассажирами настороженно.

Перемещения в Печеры и Березовый клин

Автобус № 94 теперь не финиширует на площади Горького. Его траектория уходит в сторону Верхних Печер через Ванеева и Бринского. На линии будут работать 11 единиц техники. Это должно «сшить» улицу Белинского с жилыми массивами на окраине. В условиях, когда рынок труда требует мобильности, такие изменения неизбежны.

"Развитие комфортной городской среды невозможно без адекватного транспортного сообщения. Продление маршрутов к социальным объектам — это база, которую город обязан обеспечивать", — объяснила специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Маршрут № 171 соединит поселок Березовый клин с Медвежьей долиной. Основной фокус — улица Родионова с ее россыпью больниц и центров. Теперь доехать до них станет проще, а возможностей для пересадок станет больше. Пока Россельхознадзор контролирует качество продуктов на прилавках, ЦРТС пытается контролировать качество перемещения нижегородцев в пространстве.

Маршрут Ключевое изменение
№ 74 Продлен до Комсомольского поселка, на линии 10 машин.
№ 94 Направлен в Верхние Печеры через Бринского.
№ 171 Свяжет Березовый клин с улицей Родионова.

"Транспортные реформы часто буксуют из-за износа сетей и технических накладок. Главное — чтобы новые графики соблюдались, а не существовали только на бумаге", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о транспортных изменениях

Когда вступают в силу изменения?

Все корректировки маршрутов актуальны с 1 апреля 2026 года.

Изменится ли количество автобусов на линии?

Да, на маршрут № 74 планируется вывести 10 единиц техники, а на № 94 — до 11 автобусов.

Как будет ходить 99-й автобус в поселок Нагулино?

Туда будут выполняться только отдельные рейсы, основное расписание до Новостригинского кладбища сохраняется.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
