Гигант уходит с молотка: история краха торгового центра, который стал долговой петлёй в Сыктывкаре

Сыктывкарский ТРЦ "Июнь" превратился из флагмана регионального ритейла в токсичный лот на аукционе банкротов. Гигант площадью в десятки тысяч квадратов теперь — лишь строчка в ликвидационном балансе питерского "Таврического банка". Финансовая организация пошла ко дну, утянув за собой владельца торгового центра, компанию "Центр Премьер". Долг в 4,3 миллиарда рублей превратил бетон и стекло в залоговую массу, которую пытаются реализовать через продажу права требования.

Фото: commons.wikimedia.org by ГК "РЕГИОНЫ", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ТРЦ "ИЮНЬ" город Сыктывкар

Логика дефолта: почему ТРЦ перестал кормить владельцев

Рынок коммерческой недвижимости в Коми лихорадит так же сильно, как энергетику Коми после системных сбоев. Когда "Таврический банк" лишился лицензии, цепочка неплатежей замкнулась на "Центр Премьер". Здание и земля под ним стали "якорем", который тянет собственника на дно арбитражных споров. Ставка на гипермаркеты-гиганты провалилась: уход "Окея" в начале 2026 года фактически обескровил трафик комплекса.

"Ситуация с "Июнем" — это классический перекос кредитного плеча. Когда объект строится на заемные миллиарды, любая ротация якорных арендаторов превращает прибыльный актив в долговую яму. В регионах сейчас выживают только гибкие форматы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инвесторы смотрят на объект с опаской. Городская инфраструктура требует вложений, а дороги в Сыктывкаре в период ограничений для большегрузов делают логистику для крупных ритейлеров еще дороже. Покупать "готовый арендный бизнес", который наполовину пустует, — сомнительное удовольствие даже при дисконте.

Молоток судьбы: детали торгов за 3,9 миллиарда

Начальная цена в 3,9 миллиарда рублей выглядит оптимистично на фоне предыдущих неудач. Осенью 2025 года объект пытались "слить" за 550 миллионов, но рынок ответил гробовым молчанием. Сегодня продается не само здание, а право требования долга. Это юридическая эквилибристика, позволяющая обойти судебный запрет на прямую продажу имущества "Центр Премьер".

Параметр Значение Начальная цена лота 3,91 млрд рублей Сумма основного долга 4,3 млрд рублей Основные обременения Залог недвижимости и участка Статус арендаторов Потеря ключевого якоря ("Окей")

"Для покупателя это вход в сложный юридический процесс. Вы покупаете не ключи от дверей, а билет на войну в судах. Учитывая износ коммуникаций и общую стагнацию площадей, цена кажется завышенной раза в три", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Новая концепция или тихий демонтаж

Руководство ТРЦ заявляет о смене парадигмы, но без вливаний это напоминает попытку реанимировать пациента ароматерапией. Пока региональные власти обсуждают агротуризм в Коми как новую экономическую надежду, индустриальные гиганты торговли стоят монументами ушедшей эпохи потребления. Если торги в апреле провалятся, кредиторам придется идти на радикальное снижение цены.

"Бюджеты городов не бездонны. Когда такие махины банкротятся, это всегда удар по налогам. Мы видим, как средства на школьные обеды ищут с микроскопом, а здесь миллиардные активы висят в воздухе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о продаже ТРЦ "Июнь"

Почему "Июнь" не продали в 2025 году за 550 миллионов?

Низкая цена тогда была обусловлена критическим состоянием операционной деятельности и отсутствием интереса со стороны федеральных сетей. Объект воспринимался как непрофильный пассив с огромными долгами по налогам и ЖКХ.

Что изменится для рядовых посетителей после аукциона?

В краткосрочной перспективе — ничего. Смена держателя долга не означает мгновенного закрытия ТЦ. Однако новый владелец может пойти на деление площадей или перепрофилирование комплекса в складской или общественный центр.

Читайте также