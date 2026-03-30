Гигант уходит с молотка: история краха торгового центра, который стал долговой петлёй в Сыктывкаре

Сыктывкарский ТРЦ "Июнь" превратился из флагмана регионального ритейла в токсичный лот на аукционе банкротов. Гигант площадью в десятки тысяч квадратов теперь — лишь строчка в ликвидационном балансе питерского "Таврического банка". Финансовая организация пошла ко дну, утянув за собой владельца торгового центра, компанию "Центр Премьер". Долг в 4,3 миллиарда рублей превратил бетон и стекло в залоговую массу, которую пытаются реализовать через продажу права требования.
Рынок коммерческой недвижимости в Коми лихорадит так же сильно, как энергетику Коми после системных сбоев. Когда "Таврический банк" лишился лицензии, цепочка неплатежей замкнулась на "Центр Премьер". Здание и земля под ним стали "якорем", который тянет собственника на дно арбитражных споров. Ставка на гипермаркеты-гиганты провалилась: уход "Окея" в начале 2026 года фактически обескровил трафик комплекса.
"Ситуация с "Июнем" — это классический перекос кредитного плеча. Когда объект строится на заемные миллиарды, любая ротация якорных арендаторов превращает прибыльный актив в долговую яму. В регионах сейчас выживают только гибкие форматы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Инвесторы смотрят на объект с опаской. Городская инфраструктура требует вложений, а дороги в Сыктывкаре в период ограничений для большегрузов делают логистику для крупных ритейлеров еще дороже. Покупать "готовый арендный бизнес", который наполовину пустует, — сомнительное удовольствие даже при дисконте.
Начальная цена в 3,9 миллиарда рублей выглядит оптимистично на фоне предыдущих неудач. Осенью 2025 года объект пытались "слить" за 550 миллионов, но рынок ответил гробовым молчанием. Сегодня продается не само здание, а право требования долга. Это юридическая эквилибристика, позволяющая обойти судебный запрет на прямую продажу имущества "Центр Премьер".
|Параметр
|Значение
|Начальная цена лота
|3,91 млрд рублей
|Сумма основного долга
|4,3 млрд рублей
|Основные обременения
|Залог недвижимости и участка
|Статус арендаторов
|Потеря ключевого якоря ("Окей")
"Для покупателя это вход в сложный юридический процесс. Вы покупаете не ключи от дверей, а билет на войну в судах. Учитывая износ коммуникаций и общую стагнацию площадей, цена кажется завышенной раза в три", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Руководство ТРЦ заявляет о смене парадигмы, но без вливаний это напоминает попытку реанимировать пациента ароматерапией. Пока региональные власти обсуждают агротуризм в Коми как новую экономическую надежду, индустриальные гиганты торговли стоят монументами ушедшей эпохи потребления. Если торги в апреле провалятся, кредиторам придется идти на радикальное снижение цены.
"Бюджеты городов не бездонны. Когда такие махины банкротятся, это всегда удар по налогам. Мы видим, как средства на школьные обеды ищут с микроскопом, а здесь миллиардные активы висят в воздухе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Низкая цена тогда была обусловлена критическим состоянием операционной деятельности и отсутствием интереса со стороны федеральных сетей. Объект воспринимался как непрофильный пассив с огромными долгами по налогам и ЖКХ.
В краткосрочной перспективе — ничего. Смена держателя долга не означает мгновенного закрытия ТЦ. Однако новый владелец может пойти на деление площадей или перепрофилирование комплекса в складской или общественный центр.
