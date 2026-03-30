Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск станет ближе: Аэрофлот открывает новые горизонты для жителей Поволжья
Гарантийный талон не выдавали: почему Вселенная не распадается в пыль вопреки законам физики
Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа
Огонь против природы: Ульяновская область готовится к пожароопасному сезону
Тарелки пустеют на бумаге: сотни школьных обедов в Коми испарились из-за странных схем учета
Вместо трещин – новые квадраты: Казань расселяет жильцов из ветхих домов и строит будущее
Север больше не отпускает: как работает Арктическая ипотека на реальных примерах
Клещи атакуют — страховка выручает: как за 2 минуты получить защиту от укуса в Ростове
Спорт шагает в каждый двор: Улан-Удэ диктует новые стандарты для городов Сибири

Квадратные метры в дефиците: почему новостройки в Коми стали исчезающим видом жилья

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Республика Коми застыла в строительном анабиозе. Пока федеральные отчеты бодро рапортуют о рекордах, регион выдавливает из себя жалкие 0,318 квадратного метра на человека. Это не просто статистика — это диагноз строительному сектору, который едва дышит на фоне общероссийского драйва. 81-е место в рейтинге — объективное зеркало реальности, где северные города превращаются в памятники ушедшей индустриальной эпохи.

Фото: Wikipedia by Олег Фролов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Строительная депрессия: почему цифры не растут

Рынок недвижимости Коми напоминает замерзший механизм. Показатель 0,318 "квадрата" на жителя — это почти точная копия прошлогоднего провала (0,32). Система не просто стагнирует, она зациклилась. В то время как Ленинградская область штампует по 2 метра на человека, Коми едва закрывает естественную убыль жилого фонда. Девелоперы обходят регион стороной: логистика дорогая, маржинальность низкая, а платежеспособный спрос вымывается миграцией.

"Инвесторы не видят смысла вкладываться в многоквартирные дома там, где население сокращается. Себестоимость строительства на Севере из-за плеча доставки материалов съедает всю прибыль", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Даже в столице региона ситуация натянута. Власти вводят ограничения для большегрузов, что еще сильнее тормозит подвоз стройматериалов весной. Городская среда не обновляется, а старые кварталы ветшают быстрее, чем появляются новые краны на горизонте. Женская бездомность и очереди на социальное жилье становятся логичным следствием строительной импотенции региона.

Инфраструктурный тупик и частный сектор

Интересный парадокс: на фоне падения темпов возведения многоэтажек (-1,96% по стране), частный сектор показывает зубы. Люди уходят в самострой, пытаясь сбежать из аварийных панелек. Но и тут засада. Попытки развивать агротуризм Коми и загородную недвижимость разбиваются о суровую бытовуху. Изношенные сети не выдерживают новых подключений.

"Мы фиксируем износ сетей до 80%. Строить новый дом в чистом поле бессмысленно, если туда нельзя подвести стабильное тепло и свет без риска аварий", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Проблемы энергетики здесь критичны. Недавний энергетический коллапс в регионе доказал: текущая инфраструктура едва тянет существующую нагрузку. Какая тут массовая застройка? Девелоперу проще уйти в Тюмень или Калининград, чем воевать за каждый киловатт в северной глуши.

Регион М² на человека (2024)
Ленинградская область 2,050
Тюменская область 1,816
Республика Коми 0,318
Магаданская область 0,118

Сравнение Коми с лидерами и аутсайдерами

Коми соседствует в подвале рейтинга с Чукоткой и Мурманском. Это "клуб 80-х", где стройка рассматривается не как бизнес, а как тяжелая государственная повинность. Контраст с южными регионами и Подмосковьем разителен. Там жилье — это инвестиционный актив, в Коми — обременение. Даже поддержка семей, такая как арт-терапия для женщин, не решает главного вопроса: где этим семьям жить через 10 лет?

"Отсутствие новых площадок под застройку провоцирует рост цен на вторичке. В итоге молодежь выбирает билет в один конец до Питера или Москвы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

В этой ситуации даже редкие истории успеха, когда сирота становится чемпионом, воспринимаются как чудо вопреки среде. Региону нужны не отчеты о "стабильных 0,31 кв. м", а радикальная чистка управленческих схем. Без ревизии, подобной той, что вскрыла махинации с обедами в школах, строительный рынок из комы не выйдет.

Ответы на популярные вопросы о жилье в Коми

Почему в Коми так мало строят?

Основными факторами являются высокая стоимость логистики материалов, суровый климат и отток населения, что делает крупные проекты нерентабельными для застройщиков.

Будет ли улучшение ситуации в 2025 году?

Согласно текущей динамике, предпосылок для резкого роста нет. Регион сохраняет позиции в нижней части рейтинга из-за дефицита инфраструктурных мощностей.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сахалинская находка с горьким финалом: забытый планшет в маршрутке довел пенсионера до суда
Новости Южно-Сахалинска сегодня
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Черные волны вздымаются: конфликт разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Последние материалы
Гарантийный талон не выдавали: почему Вселенная не распадается в пыль вопреки законам физики
Дроны на экспорт: Киев пытается превратить военный опыт в новый источник влияния
Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа
Курды знают правила игры: их используют — и бросают. Но в этот раз они не спешат
Огонь против природы: Ульяновская область готовится к пожароопасному сезону
Тарелки пустеют на бумаге: сотни школьных обедов в Коми испарились из-за странных схем учета
Вместо трещин – новые квадраты: Казань расселяет жильцов из ветхих домов и строит будущее
Геометрия долголетия: как правильно расположить шины после сезона, чтобы забыть о деформации
Север больше не отпускает: как работает Арктическая ипотека на реальных примерах
Клещи атакуют — страховка выручает: как за 2 минуты получить защиту от укуса в Ростове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.