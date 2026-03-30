Квадратные метры в дефиците: почему новостройки в Коми стали исчезающим видом жилья

Республика Коми застыла в строительном анабиозе. Пока федеральные отчеты бодро рапортуют о рекордах, регион выдавливает из себя жалкие 0,318 квадратного метра на человека. Это не просто статистика — это диагноз строительному сектору, который едва дышит на фоне общероссийского драйва. 81-е место в рейтинге — объективное зеркало реальности, где северные города превращаются в памятники ушедшей индустриальной эпохи.

Строительная депрессия: почему цифры не растут

Рынок недвижимости Коми напоминает замерзший механизм. Показатель 0,318 "квадрата" на жителя — это почти точная копия прошлогоднего провала (0,32). Система не просто стагнирует, она зациклилась. В то время как Ленинградская область штампует по 2 метра на человека, Коми едва закрывает естественную убыль жилого фонда. Девелоперы обходят регион стороной: логистика дорогая, маржинальность низкая, а платежеспособный спрос вымывается миграцией.

"Инвесторы не видят смысла вкладываться в многоквартирные дома там, где население сокращается. Себестоимость строительства на Севере из-за плеча доставки материалов съедает всю прибыль", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Даже в столице региона ситуация натянута. Власти вводят ограничения для большегрузов, что еще сильнее тормозит подвоз стройматериалов весной. Городская среда не обновляется, а старые кварталы ветшают быстрее, чем появляются новые краны на горизонте. Женская бездомность и очереди на социальное жилье становятся логичным следствием строительной импотенции региона.

Инфраструктурный тупик и частный сектор

Интересный парадокс: на фоне падения темпов возведения многоэтажек (-1,96% по стране), частный сектор показывает зубы. Люди уходят в самострой, пытаясь сбежать из аварийных панелек. Но и тут засада. Попытки развивать агротуризм Коми и загородную недвижимость разбиваются о суровую бытовуху. Изношенные сети не выдерживают новых подключений.

"Мы фиксируем износ сетей до 80%. Строить новый дом в чистом поле бессмысленно, если туда нельзя подвести стабильное тепло и свет без риска аварий", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Проблемы энергетики здесь критичны. Недавний энергетический коллапс в регионе доказал: текущая инфраструктура едва тянет существующую нагрузку. Какая тут массовая застройка? Девелоперу проще уйти в Тюмень или Калининград, чем воевать за каждый киловатт в северной глуши.

Регион М² на человека (2024) Ленинградская область 2,050 Тюменская область 1,816 Республика Коми 0,318 Магаданская область 0,118

Сравнение Коми с лидерами и аутсайдерами

Коми соседствует в подвале рейтинга с Чукоткой и Мурманском. Это "клуб 80-х", где стройка рассматривается не как бизнес, а как тяжелая государственная повинность. Контраст с южными регионами и Подмосковьем разителен. Там жилье — это инвестиционный актив, в Коми — обременение. Даже поддержка семей, такая как арт-терапия для женщин, не решает главного вопроса: где этим семьям жить через 10 лет?

"Отсутствие новых площадок под застройку провоцирует рост цен на вторичке. В итоге молодежь выбирает билет в один конец до Питера или Москвы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

В этой ситуации даже редкие истории успеха, когда сирота становится чемпионом, воспринимаются как чудо вопреки среде. Региону нужны не отчеты о "стабильных 0,31 кв. м", а радикальная чистка управленческих схем. Без ревизии, подобной той, что вскрыла махинации с обедами в школах, строительный рынок из комы не выйдет.

Ответы на популярные вопросы о жилье в Коми

Почему в Коми так мало строят?

Основными факторами являются высокая стоимость логистики материалов, суровый климат и отток населения, что делает крупные проекты нерентабельными для застройщиков.

Будет ли улучшение ситуации в 2025 году?

Согласно текущей динамике, предпосылок для резкого роста нет. Регион сохраняет позиции в нижней части рейтинга из-за дефицита инфраструктурных мощностей.

