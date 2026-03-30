Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа

Ульяновская область демонстрирует сдержанный оптимизм на фоне сезонных вирусных угроз. Региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало снижение активности респираторных инфекций. За последнюю неделю марта медицинские службы выявили 6624 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Это на 2,37% меньше показателей предыдущей семидневки. Вирус сбавляет обороты, не дотягивая до тревожных красных линий эпидемического порога.

Фото: freepik by public domain Простуда

Статистика регионального масштаба

Цифры свидетельствуют о стабилизации. Недельный показатель заболеваемости по совокупному населению оказался ниже эпидпорога на внушительные 38,65%. В возрастной структуре пациентов всплесков не зафиксировано — все группы находятся в зоне безопасности.

"Стабилизация показателей говорит о грамотной профилактической работе. Важно, чтобы текущее снижение не расслабило систему здравоохранения перед возможными новыми штаммами", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Региональные власти продолжают мониторинг, понимая, что инфекционный фон напрямую влияет на экономическую активность.

Показатель Значение (Ульяновская обл.) Всего случаев за неделю 6624 Динамика к прошлой неделе -2,37% Отклонение от эпидпорога -38,65%

Ульяновск: пульс областного центра

В столице региона концентрация вируса ожидаемо выше, но динамика остается положительной. В городе выявлено 5148 случаев заражения. Городская среда сама по себе провоцирует контакты, однако здесь эпидпорог не превышен на 39,09%.

"Снижение вирусной нагрузки позволяет перераспределить ресурсы на плановую помощь. В условиях, когда ремонт медоборудования или закупка техники требуют времени, отсутствие эпидемии — это важнейшая фора для медиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока климатологи фиксируют изменение климата и аномальные температурные скачки, местная медицина готовится к весеннему паводку. Перепады температур могут спровоцировать вторую волну.

"Погода в марте обманчива. Ульяновская область часто страдает от резких ливней и заморозков, что напрямую влияет на рост простуд. Сейчас период затишья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в регионе

Есть ли превышение эпидпорога среди детей?

Нет, по данным Роспотребнадзора, превышение эпидемического порога не наблюдается ни в одной из возрастных групп, включая детей и подростков.

Какая ситуация в самом Ульяновске по сравнению с областью?

В городе зарегистрировано 5148 случаев. Уровень заболеваемости в областном центре на 39,09% ниже недельного эпидпорога, что коррелирует с общей областной тенденцией.

С чем связано снижение числа заболевших?

Специалисты связывают это с завершением пикового зимнего сезона и эффективностью витаминов и профилактических мер в коллективах.

