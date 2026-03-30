Леса Ульяновской области высохли раньше срока: где огонь может разойтись первым

Россия » Поволжье » Ульяновск

Ульяновская область входит в режим повышенной готовности. С 6 апреля на территории региона официально стартовал пожароопасный сезон. Постановление областного правительства уже вступило в силу, превращая сухую траву и лесную подстилку в объекты стратегического контроля. Ранняя весна и стремительный сход снега диктуют жесткий график для экстренных служб.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пожар в лесу

География риска: какие районы под ударом

МЧС определило список территорий, где огонь может развернуться в полную силу. В зону особого внимания попал Барышский район, известный своими лесными массивами. Также в перечне фигурируют Вешкаймский, Инзенский, Карсунский и Новоспасский районы. Особую тревогу вызывают Николаевский, Сенгилеевский и Тереньгульский муниципалитеты, где ландшафт способствует быстрому распространению низовых пожаров.

"Износ лесопожарной техники и дефицит кадров в отдаленных поселениях — это те дыры, которые мы латаем переброской сил из центра. Наступление сезона в начале апреля требует от муниципалитетов мгновенной мобилизации резервов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Пригородные зоны также не остались в стороне. Ульяновск и Чердаклинский район включены в список из-за высокой плотности посещаемости лесов туристами и дачниками. Статистика сурова: большая часть возгораний происходит по вине человека, а не из-за капризов природы.

Техника выживания: запреты и рекомендации МЧС

Запрет на разведение костров — это не просьба, а императив. Спасатели настаивают на полном отказе от огня на открытых территориях. Любой непотушенный окурок или брошенная стеклянная бутылка, работающая как линза, могут спровоцировать масштабные последствия для экосистемы региона. Контролируемый обжиг мусора в этот период также попадает под жесткое табу.

Действие Статус ограничения
Разведение костров в лесах Полный запрет
Сжигание сухой травы на участках Запрещено без спецсредств
Посещение хвойных молодняков Ограничено при 4-5 классе риска

"Мы фиксируем аномально быстрое просыхание верхнего слоя почвы. Если ливневые дожди не собьют сушь, к середине месяца мы получим критический уровень опасности по всему Южному направлению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик Павел Лебедев.

Экономический контекст и ресурсы региона

Безопасность требует вложений. Пока в областном онкодиспансере решают проблемы с оборудованием, лесное ведомство проверяет готовность тракторов и пожарных помп. Пожароопасный сезон — это всегда проверка рынка труда: региону требуются добровольцы и специалисты, способные работать в экстремальных условиях.

"Задымление от лесных пожаров — это не только экологический ущерб, но и колоссальная нагрузка на систему здравоохранения и ЖКХ. Очистка воздуха в жилых кварталах при смоге увеличивает издержки управляющих компаний", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Власти региона напоминают: нарушение правил пожарной безопасности влечет не только административные штрафы, но и уголовную ответственность в случае уничтожения лесных массивов. Бережное отношение к природе сегодня — это страховка от катастроф завтра. Гастроли стихии не знают пощады, если оставить ей хоть один шанс.

Ответы на популярные вопросы о пожароопасном сезоне

Можно ли жарить шашлыки на даче в этот период?

Только в специально оборудованных местах с использованием мангалов, при соблюдении дистанции до строений и наличии первичных средств пожаротушения. При введении особого противопожарного режима любые манипуляции с открытым огнем запрещаются.

Какое наказание предусмотрено за пал травы?

Для граждан штрафы начинаются от нескольких тысяч рублей. Если пал привел к лесному пожару или повреждению чужого имущества, наступает уголовная ответственность.

Куда звонить при обнаружении дыма в лесу?

Немедленно набирайте единый номер экстренных служб 112 или прямую линию лесной охраны.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, климатолог Павел Лебедев, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
