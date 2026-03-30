Леса Ульяновской области высохли раньше срока: где огонь может разойтись первым

Ульяновская область входит в режим повышенной готовности. С 6 апреля на территории региона официально стартовал пожароопасный сезон. Постановление областного правительства уже вступило в силу, превращая сухую траву и лесную подстилку в объекты стратегического контроля. Ранняя весна и стремительный сход снега диктуют жесткий график для экстренных служб.
МЧС определило список территорий, где огонь может развернуться в полную силу. В зону особого внимания попал Барышский район, известный своими лесными массивами. Также в перечне фигурируют Вешкаймский, Инзенский, Карсунский и Новоспасский районы. Особую тревогу вызывают Николаевский, Сенгилеевский и Тереньгульский муниципалитеты, где ландшафт способствует быстрому распространению низовых пожаров.
"Износ лесопожарной техники и дефицит кадров в отдаленных поселениях — это те дыры, которые мы латаем переброской сил из центра. Наступление сезона в начале апреля требует от муниципалитетов мгновенной мобилизации резервов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Пригородные зоны также не остались в стороне. Ульяновск и Чердаклинский район включены в список из-за высокой плотности посещаемости лесов туристами и дачниками. Статистика сурова: большая часть возгораний происходит по вине человека, а не из-за капризов природы.
Запрет на разведение костров — это не просьба, а императив. Спасатели настаивают на полном отказе от огня на открытых территориях. Любой непотушенный окурок или брошенная стеклянная бутылка, работающая как линза, могут спровоцировать масштабные последствия для экосистемы региона. Контролируемый обжиг мусора в этот период также попадает под жесткое табу.
|Действие
|Статус ограничения
|Разведение костров в лесах
|Полный запрет
|Сжигание сухой травы на участках
|Запрещено без спецсредств
|Посещение хвойных молодняков
|Ограничено при 4-5 классе риска
"Мы фиксируем аномально быстрое просыхание верхнего слоя почвы. Если ливневые дожди не собьют сушь, к середине месяца мы получим критический уровень опасности по всему Южному направлению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик Павел Лебедев.
Безопасность требует вложений. Пока в областном онкодиспансере решают проблемы с оборудованием, лесное ведомство проверяет готовность тракторов и пожарных помп. Пожароопасный сезон — это всегда проверка рынка труда: региону требуются добровольцы и специалисты, способные работать в экстремальных условиях.
"Задымление от лесных пожаров — это не только экологический ущерб, но и колоссальная нагрузка на систему здравоохранения и ЖКХ. Очистка воздуха в жилых кварталах при смоге увеличивает издержки управляющих компаний", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Власти региона напоминают: нарушение правил пожарной безопасности влечет не только административные штрафы, но и уголовную ответственность в случае уничтожения лесных массивов. Бережное отношение к природе сегодня — это страховка от катастроф завтра. Гастроли стихии не знают пощады, если оставить ей хоть один шанс.
Только в специально оборудованных местах с использованием мангалов, при соблюдении дистанции до строений и наличии первичных средств пожаротушения. При введении особого противопожарного режима любые манипуляции с открытым огнем запрещаются.
Для граждан штрафы начинаются от нескольких тысяч рублей. Если пал привел к лесному пожару или повреждению чужого имущества, наступает уголовная ответственность.
Немедленно набирайте единый номер экстренных служб 112 или прямую линию лесной охраны.
