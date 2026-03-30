Тарелки пустеют на бумаге: сотни школьных обедов в Коми испарились из-за странных схем учета

Бюджетный котел Республики Коми закипел не по ГОСТу. Проверка КСП в четырех школах Сыктывкара и Выльгорта вскрыла системный сбой: деньги на школьные обеды утекали сквозь пальцы из-за халатного учета и "бумажного" меню.

Голодные игры: почему обеды проходят мимо учеников

Ревизоры обнаружили парадоксальную математику. В школах №18 и №25 Сыктывкара, а также в двух учебных заведениях Выльгорта еду списывали на детей, которые в этот день отсутствовали. И наоборот — пришедшие на уроки льготники оставались без порций. Всего зафиксировано 975 таких "фантомных" обедов. Сумма ущерба невелика — 77,8 тысячи рублей, но за ней скрывается дефицит контроля. Подобный инфраструктурный коллапс в системе учета напоминает энергетические дыры региона: вроде бы ток есть, а лампочки не горят.

"Это типичный пример административного бессилия. Когда реестры соцзащиты не бьются с фактической посещаемостью, бюджетные деньги превращаются в отходы. Нам нужно внедрять цифровой учет питания в реальном времени, а не отчеты "задним числом"", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особо отличилась сыктывкарская школа №18. Там детей из многодетных семей, уже имевших статус малоимущих, кормили дважды — по двум разным основаниям. Такая щедрость за казенный счет обошлась бюджету в 29,4 тысячи рублей. Пока одни семьи пытаются сделать шаг к новой жизни, бюрократическая путаница плодит двойные стандарты в столовых.

Анатомия тарелки: калории против инфляции

Качество обедов тоже под вопросом. Санитарные нормы в Коми превратились в формальность: в меню не указывали калорийность, вес порций "гулял", а горячее питание иногда не соответствовало своему названию. При этом стоимость одного дня питания не индексировалась с 2022 года. На 82 рубля (с учетом северных надбавок) сегодня крайне сложно собрать полноценный рацион, соответствующий нормам СанПиН.

Показатель Текущая ситуация Стоимость питания в день 82 рубля (не менялась 2 года) Количество нарушений учета 975 фактов (77,8 тыс. руб.) Основные претензии Вес порций, отсутствие закусок, калорийность

"Себестоимость продуктов растет, а тарифы заморожены. Школьные столовые загнаны в угол: либо уменьшать порцию, либо использовать дешевое сырье. Без срочной индексации мы получим скрытую деградацию детского здоровья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Системные дыры в реестрах льготников

Проблема выходит за рамки кухни. Центры соцзащиты задерживали перечисления средств, а в списки льготников не всегда вовремя включали детей участников СВО. Риски "беззаявительного" порядка очевидны: у Минтруда Коми нет синхронизированной базы данных. Пока сельские территории пытаются привлечь гранты, социальная сфера в городах буксует на элементарных транзакциях. Важно, чтобы поддержка матерей и детей не превращалась в гонку на выживание из-за бюрократических проволочек.

"Материнство на пределе, когда родители вынуждены доказывать право на бесплатный обед при очевидных льготах. Процедуру нужно упорядочить немедленно", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о школьном питании

Почему возникают двойные выплаты на питание?

Это происходит из-за отсутствия синхронизации баз данных разных ведомств. Ученик может числиться льготником и как член многодетной семьи, и как малоимущий, а система учета в школе не всегда отсекает наслоение этих статусов.

Будут ли повышать стоимость школьного обеда?

КСП официально предложила проиндексировать суммы с учетом текущей инфляции. Сейчас 82 рубля в северном регионе не покрывают физиологические потребности растущего организма при соблюдении всех норм качества.

Как родителям проверить качество питания?

В каждой школе должны существовать комиссии родительского контроля. Также информация о ежедневном меню с указанием веса и калорийности обязана публиковаться на официальном сайте образовательной организации.

