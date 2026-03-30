Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарантийный талон не выдавали: почему Вселенная не распадается в пыль вопреки законам физики
Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа
Огонь против природы: Ульяновская область готовится к пожароопасному сезону
Тарелки пустеют на бумаге: сотни школьных обедов в Коми испарились из-за странных схем учета
Север больше не отпускает: как работает Арктическая ипотека на реальных примерах
Клещи атакуют — страховка выручает: как за 2 минуты получить защиту от укуса в Ростове
Спорт шагает в каждый двор: Улан-Удэ диктует новые стандарты для городов Сибири
В кошельках зазвенит: социальные пенсии в Томской области вырастут
Асфальт превращается в пластилин: ограничения для большегрузов перекраивают логистику Омской области

Вместо трещин – новые квадраты: Казань расселяет жильцов из ветхих домов и строит будущее

Россия » Поволжье » Казань

Казань избавляется от строительного балласта. В столице Татарстана готовят к сносу восемь многоквартирных домов, чьи стены давно исчерпали запас прочности. Под ковш экскаватора уйдут здания, официально признанные непригодными для жизни. Масштабная реновация локального масштаба затронет 422 горожанина. Они сменят трещины в фундаменте на современные квадратные метры в новостройках.

Передача ключей
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цели и бюджет программы переселения

Цифры звучат внушительно. На операцию по "десанту" жителей из ветхих стен в новые квартиры выделено 1 млрд 114 млн рублей. Эти деньги — цена безопасности и комфорта 181 семьи. Общая площадь жилья, которое планируют освободить, превышает 4,6 тысячи квадратных метров. Как сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Василий Лысачкин, переселение затронет объекты, которые уже невозможно реанимировать капитальным ремонтом.

"Это не просто социальное обязательство, это вопрос экономической эффективности города. Содержание ветхого жилья обходится бюджету дороже, чем строительство нового", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для Казани, где активно развивается рынок услуг и растет плотность застройки, освобождение центральных и срединных районов от руин — стратегическая задача. Вместо гнилых коммуникаций город получает участки под современное благоустройство или социальные объекты. Подобные траты — это долгосрочные финансовые вложения в облик Татарстана.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" в действии

Процесс идет под эгидой нового нацпроекта. Его суть проста: город должен быть удобным, а не опасным. Расселение аварийных домов напрямую влияет на общую безопасность городской среды. Часто такие объекты становятся точками притяжения маргинальных элементов или очагами пожаров. Обновление жилищного фонда — это не только про новостройки, но и про замену изношенных сетей.

Показатель Значение
Количество домов под расселение 8 объектов
Численность переселенцев 422 человека
Общий объем финансирования 1,114 млрд рублей
Расселяемая площадь 4 600+ кв. м

"Стоимость квадратного метра при расселении должна учитывать реалии строительного рынка. Главное, чтобы новое жилье соответствовало всем современным стандартам энергоэффективности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Риски старого фонда и паводковые угрозы

Медлить с расселением нельзя. Старые дома первыми принимают на себя удар стихии. Учитывая климатические особенности региона, когда весенний потоп становится ежегодным испытанием для фундаментов, ветхие строения оказываются в зоне риска. Избыточная влага в подвалах и промерзание стен ускоряют деструкцию кирпича и дерева, делая нахождение в таких квартирах лотереей.

"Аварийные дома в Казани часто имеют критический износ водопроводных и тепловых систем. Любая авария на таких сетях в зимний период может привести к ЧС локального характера", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Квартирный вопрос в Казани решается системно. Город не просто латает дыры, а полностью демонтирует старые проблемы. Жильцы получают шанс на жизнь в безопасной среде, где риски затопления или обрушения перекрытий сведены к нулю. Программа переселения — это фильтр, который очищает столицу от пережитков прошлого века.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Как определяется очередность расселения домов?

В первую очередь в программу попадают дома с наибольшим процентом физического износа конструкций, угрожающим жизни людей.

Могут ли жильцы выбрать район при переселении?

Жилье предоставляется в границах населенного пункта, при этом власти стараются учитывать социальную инфраструктуру — наличие детских садов и школ.

Что происходит с участком после сноса аварийного дома?

Земля переходит в муниципальную собственность. Она может быть использована для расширения дорог, создания скверов или под новую жилую застройку.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сахалинская находка с горьким финалом: забытый планшет в маршрутке довел пенсионера до суда
Новости Южно-Сахалинска сегодня
Сахалинская находка с горьким финалом: забытый планшет в маршрутке довел пенсионера до суда
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Черные волны вздымаются: конфликт разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Последние материалы
Гарантийный талон не выдавали: почему Вселенная не распадается в пыль вопреки законам физики
Дроны на экспорт: Киев пытается превратить военный опыт в новый источник влияния
Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа
Курды знают правила игры: их используют — и бросают. Но в этот раз они не спешат
Огонь против природы: Ульяновская область готовится к пожароопасному сезону
Тарелки пустеют на бумаге: сотни школьных обедов в Коми испарились из-за странных схем учета
Вместо трещин – новые квадраты: Казань расселяет жильцов из ветхих домов и строит будущее
Геометрия долголетия: как правильно расположить шины после сезона, чтобы забыть о деформации
Север больше не отпускает: как работает Арктическая ипотека на реальных примерах
Клещи атакуют — страховка выручает: как за 2 минуты получить защиту от укуса в Ростове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.