Вместо трещин – новые квадраты: Казань расселяет жильцов из ветхих домов и строит будущее

Казань избавляется от строительного балласта. В столице Татарстана готовят к сносу восемь многоквартирных домов, чьи стены давно исчерпали запас прочности. Под ковш экскаватора уйдут здания, официально признанные непригодными для жизни. Масштабная реновация локального масштаба затронет 422 горожанина. Они сменят трещины в фундаменте на современные квадратные метры в новостройках.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей

Цели и бюджет программы переселения

Цифры звучат внушительно. На операцию по "десанту" жителей из ветхих стен в новые квартиры выделено 1 млрд 114 млн рублей. Эти деньги — цена безопасности и комфорта 181 семьи. Общая площадь жилья, которое планируют освободить, превышает 4,6 тысячи квадратных метров. Как сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Василий Лысачкин, переселение затронет объекты, которые уже невозможно реанимировать капитальным ремонтом.

"Это не просто социальное обязательство, это вопрос экономической эффективности города. Содержание ветхого жилья обходится бюджету дороже, чем строительство нового", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для Казани, где активно развивается рынок услуг и растет плотность застройки, освобождение центральных и срединных районов от руин — стратегическая задача. Вместо гнилых коммуникаций город получает участки под современное благоустройство или социальные объекты. Подобные траты — это долгосрочные финансовые вложения в облик Татарстана.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" в действии

Процесс идет под эгидой нового нацпроекта. Его суть проста: город должен быть удобным, а не опасным. Расселение аварийных домов напрямую влияет на общую безопасность городской среды. Часто такие объекты становятся точками притяжения маргинальных элементов или очагами пожаров. Обновление жилищного фонда — это не только про новостройки, но и про замену изношенных сетей.

Показатель Значение Количество домов под расселение 8 объектов Численность переселенцев 422 человека Общий объем финансирования 1,114 млрд рублей Расселяемая площадь 4 600+ кв. м

"Стоимость квадратного метра при расселении должна учитывать реалии строительного рынка. Главное, чтобы новое жилье соответствовало всем современным стандартам энергоэффективности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Риски старого фонда и паводковые угрозы

Медлить с расселением нельзя. Старые дома первыми принимают на себя удар стихии. Учитывая климатические особенности региона, когда весенний потоп становится ежегодным испытанием для фундаментов, ветхие строения оказываются в зоне риска. Избыточная влага в подвалах и промерзание стен ускоряют деструкцию кирпича и дерева, делая нахождение в таких квартирах лотереей.

"Аварийные дома в Казани часто имеют критический износ водопроводных и тепловых систем. Любая авария на таких сетях в зимний период может привести к ЧС локального характера", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Квартирный вопрос в Казани решается системно. Город не просто латает дыры, а полностью демонтирует старые проблемы. Жильцы получают шанс на жизнь в безопасной среде, где риски затопления или обрушения перекрытий сведены к нулю. Программа переселения — это фильтр, который очищает столицу от пережитков прошлого века.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Как определяется очередность расселения домов?

В первую очередь в программу попадают дома с наибольшим процентом физического износа конструкций, угрожающим жизни людей.

Могут ли жильцы выбрать район при переселении?

Жилье предоставляется в границах населенного пункта, при этом власти стараются учитывать социальную инфраструктуру — наличие детских садов и школ.

Что происходит с участком после сноса аварийного дома?

Земля переходит в муниципальную собственность. Она может быть использована для расширения дорог, создания скверов или под новую жилую застройку.

