Север больше не отпускает: как работает Арктическая ипотека на реальных примерах

Арктическая ипотека в Архангельской области вышла из режима поддержки и стала рабочим механизмом рынка. 12,85 тысячи сделок на 52,62 млрд рублей — это уже не статистика, а поток.

Программа бьет в конкретный запрос: жилье как способ удержаться в городе и не утонуть в кредите. Ставка в 2% меняет поведение покупателей и сдвигает спрос в новостройки. Как это работает на практике — разбираем на примерах, цифрах и позициях рынка.

Почему программа цепляет северян

Северный рынок жилья живет на холодном расчете. Семьи ищут не метры. Они ищут точку опоры. Ставка в 2% работает как редкий шанс не уйти в долговую яму.

В Северодвинске программа бьет точно в спрос молодых семей. Для них городская среда важна не меньше цены. Люди смотрят на двор, транспорт и школу. Потом уже — на отделку.

"Льготная ставка снижает долговую нагрузку. Для семьи это решающий фильтр", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков

Александра Гладышева из Северодвинска воспользовалась программой "Арктическая ипотека", чтобы создать комфортные условия для своих близких. В сентябре 2023 года ей удалось приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке с привлекательной ставкой в 2%.

Как прошла сделка Александры Гладышевой

В данный момент в квартире завершаются ремонтные работы, и вскоре сюда переедет мама Александры, Галина Зима. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Семья была заинтересована не только в удобном расположении, но и в современном оснащении нового жилья. Внутри работает "умный дом": домофон, защита от протечек, сигнализация.

В северном климате одна протечка может ударить по ремонту сильнее, чем мороз по стеклу. Дом должен держать удар.

"Покупатели сразу идут в новостройки. Там меньше рисков и выше ликвидность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех

Александра рассказала о том, что покупка квартиры была задумана с целью обеспечить будущее для детей, чтобы они могли остаться в родном городе. На данный момент жилье будет занято ее мамой. Процесс оформления ипотеки прошел быстро и без затруднений — всего за неделю. Для этого потребовался минимальный пакет документов: трудовая книжка и справка о зарплате, после чего банк одобрил заявку на следующий день. Это делает ипотеку доступной для жителей региона.

Что говорит рынок новостроек

У программы узкий, но жесткий профиль. Она толкает спрос в сегмент новостроек. Старый фонд проигрывает по энергоэффективности. Покупатель считает счета. Потом делает выбор.

"Для молодых семей это рабочий инструмент. Но объект надо проверять до подписания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Похожая математика работает и в производстве. Где есть понятный спрос, там растет очередь. Где спрос рваный, там бизнес задыхается. Жилье в Арктике живет по тем же законам.

Параметр Что в программе Ставка 2% годовых Фокус Новостройки и современное вторичное жилье География Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и округа

Власти делают ставку на закрепление людей на месте. Это прямой ответ на отток. Без жилья север быстро теряет кадры. С жильем город держит семью за руку.

Кому дают льготу сейчас

Льготный кредит получают жители арктических территорий с нужным статусом. Новые правила расширили круг участников. Льготу дают супругам, одиноким родителям, педагогам, медикам, сотрудникам ОПК. Для многодетных семей возрастной барьер сняли.

Для государства это способ зафиксировать людей там, где не хватает рук.

"Расширение списка — это не щедрость, а настройка кадрового контура", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о арктической ипотеке

Кто может взять такую ипотеку?

Супруги, одинокие родители, ряд работников социальной и промышленной сфер, а также многодетные семьи по новым правилам.

Почему так много людей выбирают новостройки?

Потому что там меньше рисков, ниже износ и понятнее расходы на содержание.

Можно ли купить вторичное жилье?

Да, но только там, где новое строительство ограничено и жилье соответствует условиям программы.

Что дает ставка 2% на практике?

Она резко снижает ежемесячный платеж и помогает семье не задохнуться в обязательствах.