Клещи атакуют — страховка выручает: как за 2 минуты получить защиту от укуса в Ростове

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовские леса и парки весной превращаются в минное поле. Только вместо железа под ногами — клещи. С начала 2026 года жители региона активно штурмуют почтовые отделения. Причина прозаична: страховка "Антиклещ". Пока одни рассчитывают на удачу и репелленты, полторы сотни человек уже купили финансовый бронежилет от последствий укуса.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Статистика нападений и охват

Цифры не врут: в прошлом году за медпомощью после контакта с паразитами обратились 5792 жителя области. Почти половина из них — дети. В Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах клещи чувствуют себя хозяевами положения. Это не просто дискомфорт, а реальный риск встретиться с инфекцией, лечение которой стоит гораздо дороже, чем лист бумаги из страховой компании.

"С приходом весны растёт активность клещей. В 2025 г. в лечебно-профилактические организации Ростовской области по поводу укусов клещей обратилось 5792 человека, из них 2234 — дети до 14 лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особо опасными зонами признаны не только густые леса, но и пригородные районы, где люди часто занимаются весенним ловом или просто гуляют. Сальский и Неклиновский районы стабильно попадают в сводки по укусам. Страховой полис становится единственным способом гарантировать себе быструю диагностику и введение иммуноглобулина без очередей и лишних трат.

Экономика вопроса: цена против выгоды

Рынок предлагает выбор. Почта России работает с шестью страховыми гигантами. Цена вопроса — меньше стоимости двух чашек кофе. При этом страховое покрытие поражает масштабом: до 2 миллионов рублей на организацию помощи. Это компенсация, которая покрывает не только удаление клеща, но и дорогостоящую реабилитацию, если она потребуется.

Параметр страховки Значение
Стоимость полиса 340 — 395 рублей
Лимит выплат От 500 000 до 2 000 000 рублей
Срок действия 1 год с момента оформления
Территория покрытия Вся Россия

"Стоимость полиса варьируется от 340 руб. до 395 руб. в зависимости от выбранной страховой компании, при этом сумма расходов страховщиков на организацию медицинской помощи колеблется от 500 000 руб. до 2 млн руб.", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист в области климатологии и региональных аномалий Павел Лебедев.

Важно понимать: полис действует повсеместно. Если вы купили его в отделении Почты в Ростове, а укус произошел во время поездки на Алтай, помощь будет оказана в полном объеме. На фоне роста цен на услуги лабораторий такая инвестиция выглядит более чем оправданной.

Как оформить полис за две минуты

Технология оформления максимально упрощена. Не нужно заполнять кипы бумаг или проходить медосмотр. Оператору почтового отделения потребуются только базовые данные: имя, паспорт и контактный телефон. Система выдает готовый документ за две минуты. Это быстрее, чем выбрать насадку на рыбалке в тепловодных каналах.

"У полиса нет ограничений по возрасту и по количеству обращений, он действует в течение года на всей территории страны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Для многих доступность услуги в шаговой доступности становится решающим фактором. Сельские жители, которым до страховых офисов ехать десятки километров, оформляют защиту прямо при оплате коммунальных счетов или получении посылок.

Ответы на популярные вопросы о страховании от клещей

Можно ли застраховать ребенка на почте?

Да, у полиса нет возрастных ограничений. Для оформления потребуются паспортные данные законного представителя и данные ребенка.

Сколько раз можно обращаться по одной страховке?

Количество обращений не ограничено лимитом по случаям, оно ограничено только общим финансовым лимитом договора (от 500 тыс. рублей).

Нужна ли бумажная версия полиса при укусе?

Желательно иметь ее при себе, но данные о страховке хранятся в базе компании. При обращении в клинику достаточно паспорта и номера полиса.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.