Улан-Удэ превращается в гигантский тренировочный лагерь. Город перешел к тотальному обновлению спортивной реальности. За один год столица Бурятии ввела в эксплуатацию 21 объект.

Фото: unsplash.com by Danny Lines is licensed under Free to use under the Unsplash License
Инженерная мощь: от Байкал Арены до УМКИ

Город пересобирает свою структуру. Стадион "Забайкалец" и волейбольный центр "Эйс" стали опорными точками для районов. Региональный центр по хоккею "Байкал Арена" и комплекс "Тамир" закрывают дефицит льда и залов. Мэрия не забыла про техническое сопровождение — закуплена спецмашина "УМКА" для заливки катков.

"Реализация таких проектов требует не только воли, но и ювелирной работы с региональными бюджетами. Важно, чтобы эксплуатация объектов не легла мертвым грузом на муниципалитет", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно развивается малая форма. 13 новых площадок во дворах и школах — это попытка вытащить горожан из квартир. В рамках проекта "Спортмастер" появились комплексы ГТО. Инфраструктура теперь буквально под ногами. Улан-Удэ наращивает скелет, который выдержит будущие нагрузки, учитывая, что через регион скоро пойдет новый маршрут силы и поток людей вырастет.

Цифровая разница: как выросла доступность спорта

Статистика не врет. Обеспеченность объектами подскочила на 3%. Теперь в распоряжении жителей 750 сооружений. Это меняет ландшафт досуга. Спортом регулярно занимаются уже 62,4% горожан. Пока экологи обсуждают байкальского омуля и чистоту вод, городские атлеты забирают медали. 883 награды международного и всероссийского уровней — прямой результат вложений.

Показатель Результат 2023 года
Новые объекты 21 единица
Общее число сооружений 750 объектов
Занимаются спортом 62,4% жителей

"Спортивная инфраструктура — это база социально-экономического развития. Без таких центров отток молодежи из Бурятии не остановить", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Квалификация тоже растет. 34 новых мастера спорта и двое "международников" — это конвертация бетона и металла в человеческий капитал. Город создает среду, где спорт становится естественной частью быта, а не разовой акцией по праздникам. Улан-Удэ сегодня диктует новые стандарты для Сибири.

"Качественные площадки во дворах снижают нагрузку на социалку. Это комфортная среда, где каждый метр работает на пользу", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о спорте в Улан-Удэ

Сколько всего спортивных объектов в городе?

На текущий момент в столице Бурятии функционирует 750 спортивных сооружений различного типа.

Какие знаковые центры открылись в прошлом году?

Ключевыми объектами стали "Байкал Арена" для хоккеистов, волейбольный центр "Эйс", комплекс "Тамир" и стадион "Забайкалец".

Какова доля горожан, занимающихся спортом регулярно?

Этот показатель увеличился до 62,4%, что свидетельствует о высокой популярности здорового образа жизни в городе.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
