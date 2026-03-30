Спорт шагает в каждый двор: Улан-Удэ диктует новые стандарты для городов Сибири

Улан-Удэ превращается в гигантский тренировочный лагерь. Город перешел к тотальному обновлению спортивной реальности. За один год столица Бурятии ввела в эксплуатацию 21 объект.
Город пересобирает свою структуру. Стадион "Забайкалец" и волейбольный центр "Эйс" стали опорными точками для районов. Региональный центр по хоккею "Байкал Арена" и комплекс "Тамир" закрывают дефицит льда и залов. Мэрия не забыла про техническое сопровождение — закуплена спецмашина "УМКА" для заливки катков.
"Реализация таких проектов требует не только воли, но и ювелирной работы с региональными бюджетами. Важно, чтобы эксплуатация объектов не легла мертвым грузом на муниципалитет", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно развивается малая форма. 13 новых площадок во дворах и школах — это попытка вытащить горожан из квартир. В рамках проекта "Спортмастер" появились комплексы ГТО. Инфраструктура теперь буквально под ногами. Улан-Удэ наращивает скелет, который выдержит будущие нагрузки, учитывая, что через регион скоро пойдет новый маршрут силы и поток людей вырастет.
Статистика не врет. Обеспеченность объектами подскочила на 3%. Теперь в распоряжении жителей 750 сооружений. Это меняет ландшафт досуга. Спортом регулярно занимаются уже 62,4% горожан. Пока экологи обсуждают байкальского омуля и чистоту вод, городские атлеты забирают медали. 883 награды международного и всероссийского уровней — прямой результат вложений.
|Показатель
|Результат 2023 года
|Новые объекты
|21 единица
|Общее число сооружений
|750 объектов
|Занимаются спортом
|62,4% жителей
"Спортивная инфраструктура — это база социально-экономического развития. Без таких центров отток молодежи из Бурятии не остановить", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Квалификация тоже растет. 34 новых мастера спорта и двое "международников" — это конвертация бетона и металла в человеческий капитал. Город создает среду, где спорт становится естественной частью быта, а не разовой акцией по праздникам. Улан-Удэ сегодня диктует новые стандарты для Сибири.
"Качественные площадки во дворах снижают нагрузку на социалку. Это комфортная среда, где каждый метр работает на пользу", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
