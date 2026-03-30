Коварный подарок природы: аномальный плюс в марте грозит Архангельску фатальным обрывом систем
Россия » Северо-Запад » Архангельск

После сурового февраля, когда плата за отопление дорожала из-за экстремальных морозов, Архангельск накрыло аномальное потепление. Март 2026 года ломает графики: снег испарился, обнажив изъеденный солями асфальт, а столбики термометров подскочили на пять градусов выше нормы.

Архангельск, Cеверодвинский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Savitsky walik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Архангельск, Cеверодвинский мост

Климатический дрифт: почему Поморье греется

Синоптики фиксируют редкий феномен: холодный купол атмосферы сместился к Северной Америке, открыв ворота для теплых масс над Россией. Это не планомерное потепление, а хаотичный скачок. Глобальные изменения климата работают как разболтанный маятник. Амплитуда растет. Вчера — ледяной панцирь, сегодня — провал на Московском проспекте из-за подмыва грунта талыми водами.

"Такие резкие переходы уничтожают дорожное полотно. Вода замерзает ночью и расширяется днем, буквально разрывая асфальт. Мы видим фатальный износ сетей, который скрывался под сугробами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инфраструктура на грани: от дорог до труб

Городская среда Архангельска не рассчитана на такой резкий детокс. Ливневки, забитые песком и мусором, не справляются с потоками. Транспортный коллапс стал следствием не только дорожных работ, но и подтоплений. Пока чиновники рисуют планы на строительство кампуса мирового уровня, старый город буквально уходит под воду.

Показатель Март 2026 (факт)
Отклонение от нормы +5,2°C
Состояние снежного покрова Критическое таяние (90%)
Осадки Преимущественно дожди

Проблемы множатся: ветхое жилье впитывает влагу. Деревянные дома, которые годами ждали расселения, гниют ускоренными темпами.

"Аномальное тепло провоцирует подвижки грунта под сваями деревянных домов. Для аварийного фонда Архангельска такая погода — приговор, ускоряющий обрушения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что ждать в апреле: возврат зимы или раннее лето

Прогнозы сулят тепло еще минимум декаду. Но Север коварен. Радоваться отсутствию метелей рано — природа может выставить счет в виде заморозков на Первомай. Пока городская администрация пытается решить вопрос с благоустройством фонтанов у Дворца спорта, стихия диктует свои правила игры, игнорируя муниципальные контракты.

"Мы наблюдаем температурные рекорды, которые не фиксировались десятилетиями. Основной риск сейчас — резкий возврат холода после того, как растения и коммуникации адаптировались к плюсу", — отметил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы об аномальной весне

Закончится ли тепло в ближайшие дни?

Нет, по предварительным данным, положительная аномалия задержится на 10-12 дней. Однако ночные заморозки сохраняются.

Почему снег растаял так быстро?

Сыграло сочетание высокой температуры воздуха (+5…+7°C) и затяжных дождей, которые работают как растворитель для снежной массы.

Безопасен ли выход на лед?

Категорически нет. Структура льда на реках изменилась, он стал рыхлым ("игольчатым") и не держит вес человека даже при визуальной толщине.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, синоптик Павел Лебедев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
