Коварный подарок природы: аномальный плюс в марте грозит Архангельску фатальным обрывом систем

После сурового февраля, когда плата за отопление дорожала из-за экстремальных морозов, Архангельск накрыло аномальное потепление. Март 2026 года ломает графики: снег испарился, обнажив изъеденный солями асфальт, а столбики термометров подскочили на пять градусов выше нормы.
Синоптики фиксируют редкий феномен: холодный купол атмосферы сместился к Северной Америке, открыв ворота для теплых масс над Россией. Это не планомерное потепление, а хаотичный скачок. Глобальные изменения климата работают как разболтанный маятник. Амплитуда растет. Вчера — ледяной панцирь, сегодня — провал на Московском проспекте из-за подмыва грунта талыми водами.
"Такие резкие переходы уничтожают дорожное полотно. Вода замерзает ночью и расширяется днем, буквально разрывая асфальт. Мы видим фатальный износ сетей, который скрывался под сугробами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Городская среда Архангельска не рассчитана на такой резкий детокс. Ливневки, забитые песком и мусором, не справляются с потоками. Транспортный коллапс стал следствием не только дорожных работ, но и подтоплений. Пока чиновники рисуют планы на строительство кампуса мирового уровня, старый город буквально уходит под воду.
|Показатель
|Март 2026 (факт)
|Отклонение от нормы
|+5,2°C
|Состояние снежного покрова
|Критическое таяние (90%)
|Осадки
|Преимущественно дожди
Проблемы множатся: ветхое жилье впитывает влагу. Деревянные дома, которые годами ждали расселения, гниют ускоренными темпами.
"Аномальное тепло провоцирует подвижки грунта под сваями деревянных домов. Для аварийного фонда Архангельска такая погода — приговор, ускоряющий обрушения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Прогнозы сулят тепло еще минимум декаду. Но Север коварен. Радоваться отсутствию метелей рано — природа может выставить счет в виде заморозков на Первомай. Пока городская администрация пытается решить вопрос с благоустройством фонтанов у Дворца спорта, стихия диктует свои правила игры, игнорируя муниципальные контракты.
"Мы наблюдаем температурные рекорды, которые не фиксировались десятилетиями. Основной риск сейчас — резкий возврат холода после того, как растения и коммуникации адаптировались к плюсу", — отметил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.
Нет, по предварительным данным, положительная аномалия задержится на 10-12 дней. Однако ночные заморозки сохраняются.
Сыграло сочетание высокой температуры воздуха (+5…+7°C) и затяжных дождей, которые работают как растворитель для снежной массы.
Категорически нет. Структура льда на реках изменилась, он стал рыхлым ("игольчатым") и не держит вес человека даже при визуальной толщине.
