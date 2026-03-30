Дороги Мурманской области перестают прощать халтуру: весна запускает жёсткий отбор подрядчиков

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Заполярье готовится к большой стройке. Мурманская область разворачивает дорожную кампанию 2026 года. В планах — капитальное обновление артерий региона. Под прицелом — более 40 километров асфальтового полотна. Работа пойдет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Асфальт

Масштаб работ: мосты и трассы

Дорожники Мурманской области уже начали мобилизацию ресурсов. Техника прогревается. Материалы закуплены. Основной удар придется на участки региональных дорог. В фокусе внимания — туризм в Мурманске, который требует качественных подъездов к достопримечательностям. Инфраструктура должна выдержать растущий поток гостей.

"В Мурманской области стартовала подготовка к дорожно-строительному сезону. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируют обновить более 40 километров региональных дорог", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Особая нагрузка ляжет на искусственные сооружения. Ремонт затронет путепровод на левобережной развязке через Кольский залив. В списке объектов также значатся мосты через реку Западная Лица и трасса Кола — Серебрянские ГЭС. Здесь работы на одном из мостов уже запущены в активную фазу. Это критически важные узлы, от которых зависит плановые работы ЖКХ и снабжение удаленных поселков.

Тип работ Детализация
Дорожное полотно Обновление верхнего слоя асфальта на 40+ км
Безопасность Установка знаков, барьеров и сигнальных столбов
Мостовые переходы Реконструкция путепроводов и переправ через реки

Обновление дорог — это не только гладкое покрытие. Рабочие нанесут свежую разметку и установят недостающее ограждение. Комплексный подход снижает аварийность на сложных северных участках. Качество логистики напрямую влияет на то, как быстро социальные проекты доходят до адресатов в муниципалитетах.

"Контракты на выполнение работ заключены, графики согласованы, подрядчики приступили к мобилизации материально-технических средств, материалов и ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий  Козлов.

Гарантийный надзор и дефекты

С приходом устойчивого тепла начнется ревизия. Специальная комиссия проверит участки, находящиеся на гарантии. Если асфальт "сошел вместе со снегом", исправлять ситуацию придется подрядчику. Система жесткая: выявляется брак — следует ремонт за счет исполнителя. Срок на устранение огрехов — до 1 июня 2026 года.

Такой контроль позволяет экономить инвестпрограммы бюджета. Чиновники не намерены платить дважды за одну и ту же работу. Квотирование ответственности дисциплинирует бизнес, так же как закон о социальной политике квотирует рабочие места в регионе.

"С наступлением устойчивых плюсовых температур комиссия осмотрит участки дорог, которые находятся на гарантийном обслуживании. Такие проверки проходят ежегодно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах

За чей счет устраняются ямы на новых дорогах?

Если дорога находится на гарантии, все дефекты подрядчик обязан устранить за свой счет. Срок исполнения — до начала лета текущего года.

Какие дополнительные элементы появятся на трассах?

Помимо асфальта, проект включает установку барьерного ограждения, новых дорожных знаков, сигнальных столбов и нанесение износостойкой разметки.

Будут ли перекрывать движение на мостах?

Графики работ согласованы. На ключевых объектах, таких как мост через Кольский залив, возможны ограничения, о которых жителям сообщат заранее.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
