Золотой билет в студенческую жизнь: новгородский вуз меняет правила заселения в общежития
Тихое удушье над Невой: почему воздух в Петербурге перестал быть пригодным для жизни
Дороги уходят под землю: Петербург готовит масштабную атаку на пробки в центре города
Деньги пошли в коров: за 38 млн в Костромской области запускают новую модель фермы
Биологическая угроза на прилавке: под Рязанью вскрыли партию опасного неликвида
750 тестов для каждой капли: Роспотребнадзор проверяет ивановскую воду на чистоту
Цифровой шлагбаум на въезде: Кострома сажает большегрузы на жесткую транспортную диету
Криминальный куш у кассы: во Владимирской области удачный улов обернулся уголовным финалом
Инвестиции в яд: воронежский фермер превратил гектары почвы в экологическую ловушку

Стены просят о пощаде: как в Великом Новгороде перезапускают изношенные квартиры

Россия » Северо-Запад » Новгород

Великий Новгород латает дыры в жилищном фонде. В активе муниципалитета — 4200 квартир. Часть из них требует радикального вмешательства. Износ инженерных сетей здесь диктует правила игры. Бюджетные инвестиции уходят на замену инфраструктуры.

Ремонтный конвейер муниципальных площадей

Техническое состояние фонда — это уравнение с множеством переменных. В 2026 году казна выделила 15 млн рублей. Деньги распределяют по 12 контрактам. Фокус — на базовой анатомии комфорта.

Рабочие меняют полы. Ставят пластик вместо рассохшегося дерева. Инсталлируют современную сантехнику. Монтируют проводку, способную выдержать нагрузку бытовой техники двадцать первого века. Каждая квартира — это лот, который нужно вернуть в эксплуатационный цикл.

"Старые сети не спасают точечные ремонты — это лишь временная мера. Если не менять коммуникации полностью, через два года квартиры снова оказываются в том же состоянии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цифры и дефицит метров

В очереди на обновление стоят около 700 помещений.

Параметр Значение
Всего муниципальных квартир 4200 ед.
Помещений в очереди на ремонт ~700 ед.
Контрактов в работе (2026) 12 шт.

"Главная проблема — износ инфраструктуры. Сейчас город вынужден ограничиваться точечными работами, но этого недостаточно. Без комплексного подхода фундаментальные проблемы никуда не исчезают", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Приоритет у тех, кому жилье выдают по социальному найму. Например, переселенцам из аварийных домов. Остальным жильцам приходится ждать в общем порядке. Прогноз по срокам здесь — категория иррациональная.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Садоводство, цветоводство
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Красота и стиль
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Аналитика
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Черные волны вздымаются: конфликт разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Стены просят о пощаде: как в Великом Новгороде перезапускают изношенные квартиры
Каспийское море исчезает: что превращает крупнейшее озеро планеты в пустыню
Тихое удушье над Невой: почему воздух в Петербурге перестал быть пригодным для жизни
Дороги уходят под землю: Петербург готовит масштабную атаку на пробки в центре города
Деньги пошли в коров: за 38 млн в Костромской области запускают новую модель фермы
Биологическая угроза на прилавке: под Рязанью вскрыли партию опасного неликвида
Корзины маркетплейсов ломятся от товаров: покупатели начали использовать их не по назначению
750 тестов для каждой капли: Роспотребнадзор проверяет ивановскую воду на чистоту
Цифровой шлагбаум на въезде: Кострома сажает большегрузы на жесткую транспортную диету
Криминальный куш у кассы: во Владимирской области удачный улов обернулся уголовным финалом
