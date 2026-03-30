Стены просят о пощаде: как в Великом Новгороде перезапускают изношенные квартиры

Великий Новгород латает дыры в жилищном фонде. В активе муниципалитета — 4200 квартир. Часть из них требует радикального вмешательства. Износ инженерных сетей здесь диктует правила игры. Бюджетные инвестиции уходят на замену инфраструктуры.
Техническое состояние фонда — это уравнение с множеством переменных. В 2026 году казна выделила 15 млн рублей. Деньги распределяют по 12 контрактам. Фокус — на базовой анатомии комфорта.
Рабочие меняют полы. Ставят пластик вместо рассохшегося дерева. Инсталлируют современную сантехнику. Монтируют проводку, способную выдержать нагрузку бытовой техники двадцать первого века. Каждая квартира — это лот, который нужно вернуть в эксплуатационный цикл.
"Старые сети не спасают точечные ремонты — это лишь временная мера. Если не менять коммуникации полностью, через два года квартиры снова оказываются в том же состоянии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
В очереди на обновление стоят около 700 помещений.
|Параметр
|Значение
|Всего муниципальных квартир
|4200 ед.
|Помещений в очереди на ремонт
|~700 ед.
|Контрактов в работе (2026)
|12 шт.
"Главная проблема — износ инфраструктуры. Сейчас город вынужден ограничиваться точечными работами, но этого недостаточно. Без комплексного подхода фундаментальные проблемы никуда не исчезают", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Приоритет у тех, кому жилье выдают по социальному найму. Например, переселенцам из аварийных домов. Остальным жильцам приходится ждать в общем порядке. Прогноз по срокам здесь — категория иррациональная.
