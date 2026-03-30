Тихое удушье над Невой: почему воздух в Петербурге перестал быть пригодным для жизни

Петербург замер в серой дымке. Воздух в городе перестал быть просто средой для дыхания, превратившись в химический коктейль. Сервисы фиксации AQI бьют тревогу: показатели пробивают отметку в 103 единицы, что переводит атмосферу в разряд "небезопасной". Город встал на паузу, пока метеоусловия диктуют свои жесткие правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лахта

Смог над мегаполисом: причины застоя

Ситуация напоминает заблокированный водосток. Статичное небо и отсутствие ветра мешают естественному проветриванию улиц. Пока Санкт-Петербург дорожные работы превращают в зону перманентного объезда, автомобильный трафик лишь усугубляет концентрацию выхлопов. Вместо движения — накопление взвеси в низинах и вдоль плотной застройки.

"Город сейчас работает как герметичный котел. Отсутствие нормального воздухообмена делает любые выбросы — от транспорта до отопления — критическими. Это классический застой, который городская транспортная инфраструктура СПб не способна "вытянуть" без помощи природы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Что такое частицы PM2,5 и чем они опасны

Главный враг сегодня — мелкодисперсные частицы PM2,5. Их диаметр меньше 2,5 микрон — это невидимый пылевой террор. Они свободно минуют естественные фильтры организма, проникая в альвеолы легких и кровоток.

Параметр Характеристика Размер PM2,5 Менее 2,5 микрометра (30 раз тоньше волоса) Угроза Воспаления легких, инсульты, обострения астмы

Власти пытаются нивелировать негатив через благоустройство Петербурга и озеленение, но парки не справляются с таким уровнем нагрузки в моменте. Пока мы строим метро Санкт-Петербург и пытаемся увести трафик вглубь через строительство тоннелей спб, вопрос качества воздуха остается заложником погоды.

"Эти частицы — не просто пыль. Это носители токсичных соединений, глубоко проникающие в ткани. Горожанам сейчас стоит ограничить физическую активность на открытом воздухе, пока ситуация не стабилизируется", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инцидент в очередной раз доказывает: урбанистическая среда уязвима. Если на окраинах Шушары детский сад и новые школы решают вопрос социальной доступности, то комфорт дыхания в центре все еще остается вне зоны контроля.

"Мы прогнозируем подобные аномалии из-за изменения климатических циклов. Городские системы прогнозирования должны учитывать эти риски как данность, а не как временное неудобство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о качестве воздуха

Что делать, если в воздухе чувствуется гарь?

Закройте окна, используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами и сократите пребывание на улице. При затрудненном дыхании немедленно обратитесь к врачу.

Как долго продлится загрязнение?

Все зависит от изменения направления ветра. Официальные данные МЧС уточняются ежедневно.

