Город уходит на глубину: новые подземные магистрали обещают спасти центр Петербурга от пробок

Петербург выходит из анабиоза подземного строительства. Смольный анонсировал два тоннельных проекта, способных разгрузить центр Петербурга, задыхающийся от трафика.

Тоннельный прорыв: от планов к бетону

Первый объект свяжет Бассейную улицу с проспектом Народного Ополчения. Путь пролегает под ЗСД и железнодорожными путями. Проект обещает магистраль на 4-6 полос. Документация будет готова к февралю 2027 года. Прямо сейчас новая улица в Московском районе становится архитектурным приоритетом.

"Подземные переходы — единственный путь для плотно застроенных районов. Надземные эстакады здесь просто не вписать в нормы инсоляции и шум", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Второй проект — съезд с моста Александра Невского. Длина тоннеля составит 623 метра. Работы курируют в Красногвардейском районе. Документы должны быть на руках до декабря 2026 года. Инвестиции в проектные изыскания превысили 106 миллионов рублей. Напомним, прошлый подобный объект в исторической черте города путал планы бизнеса при строительстве метро.

Экономика пространства

Власти предпочитают путепроводы. Они дешевле тоннелей в разы. Однако плотность застройки в Санкт-Петербурге диктует свои правила. Мы видим, как благоустройство Петербурга вынуждено переходить на глубину.

"Тоннель — это всегда риск для коммуникаций. Стоимость одного метра проходки в центре вырастает из-за плотности сетей, которые проложены еще в прошлом веке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Тип объекта Характеристика Тоннель Безопасность среды, высокая цена Путепровод Экономия бюджета, визуальный шум

При этом город продолжает развивать инфраструктуру для альтернативного транспорта. Строителей уже принудительно обязывают закладывать места для СИМ в новых проектах.

"Бюджетные трансферты требуют обоснования. Если тоннель снимет социальное напряжение в районах с дефицитом связности — деньги выделят по нацпроектам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о дорожном строительстве

Почему тоннели строят так редко?

Высокая себестоимость работ и сложность переноса подземных инженерных сетей затрудняют проектирование в условиях исторической застройки.

Что изменится после 2028 года?

Город ожидает запуск крупного тоннеля под Московским вокзалом, что позволит разгрузить движение в самом сердце северной столицы.

Читайте также