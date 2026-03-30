Рязанские прилавки очистили от "продуктового призрака". Россельхознадзор изъял 130 килограммов еды без роду и племени. Это не просто бюрократическая зачистка. Это пресечение попытки скормить горожанам потенциальный яд. Без маркировки и документов мясо и молоко превращаются в биологическую угрозу.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в регионе решили поиграть в прятки с законом. На складах обнаружили горы товара, который невозможно идентифицировать. Ни даты забоя, ни места производства, ни температурного режима. Прослеживаемость — фундамент современной пищевой безопасности — здесь отсутствовала как класс.
"Это бред. Так бизнес не ведут. Когда товар обезличен, мы не понимаем, откуда пришла зараза, если она есть. Работа по серым схемам всегда заканчивается конфискатом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.
Когда продукты теряют документы, они автоматически переходят в категорию опасных. Это не формальность. Это фильтр, который не дает сомнительной массе попасть в тарелки жителей. Даже если асфальт растаял вместе с сугробами, контроль над качеством питания должен стоять твердо. Власти Рязани настраивают систему так, чтобы любая пачка творога была прозрачной для системы "Меркурий".
Бизнесмены часто надеются на авось, выставляя залежалый товар. Но санкции Россельхознадзора обходятся дороже, чем списание просрочки. 130 килограммов — это только вершина айсберга, изъятая с начала года. Принудительная утилизация бьет по карману сильнее, чем честная торговля. Сейчас в регионе идет масштабный капремонт не только зданий, но и самих принципов надзора за рынком.
|Признак нарушения
|Последствие для потребителя
|Отсутствие маркировки
|Неизвестный состав и происхождение
|Истекший срок годности
|Риск острого отравления и токсикоза
|Нет ветеринарных справок
|Угроза распространения зоонозных инфекций
Рязанская область затягивает гайки. Инспекторы не просто выписывают штрафы, они уничтожают угрозу физически. Если у предпринимателя нет подтверждения безопасности, товар летит в печь. Это санитарный барьер, который защищает город от эпидемий. Пока в больницах внедряются телеконсультации для лечения болезней, Россельхознадзор занимается их профилактикой на складах.
"Муниципальные нормативы в сфере торговли должны соблюдаться неукоснительно. Обезличенная продукция — это прямое нарушение прав потребителей на информацию", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.
Вся изъятая партия была уничтожена. Это жесткий регламент: нельзя переработать то, что уже опасно. В условиях, когда раны сочатся кровью после инцидентов с бродячими животными, подпитывать среду потенциально зараженным мясом — безумие. Утилизация исключает попадание вирусных агентов в экосистему региона.
"Нам не нужны социальные всплески из-за массовых отравлений. Мониторинг качества — это часть стратегии развития территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Государственная машина контроля работает без перебоев. Каждый килограмм "серого" продукта — это вызов системе. И ответ на него всегда один: изъятие, протокол, утилизация. Потребитель должен быть уверен, что на его столе не окажется продукт-мутант из подпольного цеха, сообщает "МК в Рязани".
Главный признак — четкая маркировка. На упаковке должны быть читаемы дата производства, срок годности, состав и данные изготовителя. Любые наклейки поверх заводской печати — повод для сомнений.
Требуйте книгу жалоб и фиксируйте факт на фото. Если администрация не реагирует, пишите обращение в территориальное управление Россельхознадзора или Роспотребнадзор. Это запускает механизм внеплановой проверки.
Его помещают на изолированное хранение до вынесения постановления. После признания опасным продукция подлежит уничтожению или утилизации под контролем инспекторов, чтобы исключить повторное попадание на рынок.
Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.