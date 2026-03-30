Россия » Центр » Рязань

Рязанские прилавки очистили от "продуктового призрака". Россельхознадзор изъял 130 килограммов еды без роду и племени. Это не просто бюрократическая зачистка. Это пресечение попытки скормить горожанам потенциальный яд. Без маркировки и документов мясо и молоко превращаются в биологическую угрозу.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тень на прилавке: почему маркировка спасает жизнь

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в регионе решили поиграть в прятки с законом. На складах обнаружили горы товара, который невозможно идентифицировать. Ни даты забоя, ни места производства, ни температурного режима. Прослеживаемость — фундамент современной пищевой безопасности — здесь отсутствовала как класс.

"Это бред. Так бизнес не ведут. Когда товар обезличен, мы не понимаем, откуда пришла зараза, если она есть. Работа по серым схемам всегда заканчивается конфискатом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Когда продукты теряют документы, они автоматически переходят в категорию опасных. Это не формальность. Это фильтр, который не дает сомнительной массе попасть в тарелки жителей. Даже если асфальт растаял вместе с сугробами, контроль над качеством питания должен стоять твердо. Власти Рязани настраивают систему так, чтобы любая пачка творога была прозрачной для системы "Меркурий".

Экономика просрочки: риск против прибыли

Бизнесмены часто надеются на авось, выставляя залежалый товар. Но санкции Россельхознадзора обходятся дороже, чем списание просрочки. 130 килограммов — это только вершина айсберга, изъятая с начала года. Принудительная утилизация бьет по карману сильнее, чем честная торговля. Сейчас в регионе идет масштабный капремонт не только зданий, но и самих принципов надзора за рынком.

Признак нарушения Последствие для потребителя
Отсутствие маркировки Неизвестный состав и происхождение
Истекший срок годности Риск острого отравления и токсикоза
Нет ветеринарных справок Угроза распространения зоонозных инфекций

Рязанская область затягивает гайки. Инспекторы не просто выписывают штрафы, они уничтожают угрозу физически. Если у предпринимателя нет подтверждения безопасности, товар летит в печь. Это санитарный барьер, который защищает город от эпидемий. Пока в больницах внедряются телеконсультации для лечения болезней, Россельхознадзор занимается их профилактикой на складах.

"Муниципальные нормативы в сфере торговли должны соблюдаться неукоснительно. Обезличенная продукция — это прямое нарушение прав потребителей на информацию", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Стандарты безопасности и утилизация

Вся изъятая партия была уничтожена. Это жесткий регламент: нельзя переработать то, что уже опасно. В условиях, когда раны сочатся кровью после инцидентов с бродячими животными, подпитывать среду потенциально зараженным мясом — безумие. Утилизация исключает попадание вирусных агентов в экосистему региона.

"Нам не нужны социальные всплески из-за массовых отравлений. Мониторинг качества — это часть стратегии развития территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Государственная машина контроля работает без перебоев. Каждый килограмм "серого" продукта — это вызов системе. И ответ на него всегда один: изъятие, протокол, утилизация. Потребитель должен быть уверен, что на его столе не окажется продукт-мутант из подпольного цеха, сообщает "МК в Рязани".

Ответы на популярные вопросы о безопасности продуктов

Как отличить опасную продукцию в магазине?

Главный признак — четкая маркировка. На упаковке должны быть читаемы дата производства, срок годности, состав и данные изготовителя. Любые наклейки поверх заводской печати — повод для сомнений.

Куда жаловаться, если нашел просрочку?

Требуйте книгу жалоб и фиксируйте факт на фото. Если администрация не реагирует, пишите обращение в территориальное управление Россельхознадзора или Роспотребнадзор. Это запускает механизм внеплановой проверки.

Что происходит с изъятым товаром?

Его помещают на изолированное хранение до вынесения постановления. После признания опасным продукция подлежит уничтожению или утилизации под контролем инспекторов, чтобы исключить повторное попадание на рынок.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
