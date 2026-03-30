Деньги пошли в коров: за 38 млн в Костромской области запускают новую модель фермы

Власти Костромской области вбрасывают в агросектор новую порцию ликвидности. Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о выделении 38,4 млн рублей на поддержку племенного ядра региона. Деньги пойдут на генетику, ветеринарию и цифровой учет поголовья. В условиях, когда карьерный рост в провинции становится реальностью, регион делает ставку на высокотехнологичное животноводство, превращая фермы в лаборатории.

Фото: commons.wikimedia.org by Uberprutser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Коровы

Генетический капитал: куда уйдут миллионы

Инъекция бюджетных средств призвана защитить костромскую породу от деградации. Современное животноводство — это работа с кодом, а не только с кормами. Выделенные миллионы покроют расходы на закупку элитных ветеринарных препаратов и проведение сложных генетических исследований. Внедряется обязательное маркирование скота. Это превращает каждое животное в прозрачный актив с понятной историей болезни и продуктивности.

"Племенная работа — это страховка от рыночной волатильности. Без господдержки селекция затухает за пару циклов, что бьет по продовольственной безопасности региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Развитие сельского хозяйства идет на фоне общего аудита ресурсов. Пока одни решают, как ликвидировать мусорный коллапс в городах, аграрии выстраивают логистику внутри племзаводов. Процесс жестко регламентирован. Деньги не раздают всем желающим. Список получателей ограничен элитой местного АПК, которая уже доказала свою эффективность и вошла в специализированный реестр.

Цифровой бюджет: как получить субсидию

Система распределения средств исключает "ручное управление". Подача заявок идет через "Электронный бюджет". Это цифровая гильотина для бюрократов. Если хозяйство не соответствует критериям — система блокирует транзакцию автоматически, сообщает "МК в Костроме".

Направление поддержки Целевое назначение Генетика Исследование биоматериала, селекционный отбор Ветеринария Закупка высокотехнологичных препаратов Идентификация Чипирование и маркирование поголовья

"Региональные бюджеты сегодня сфокусированы на точках роста. Поддержка племрепродукторов — это инвестиция в будущее налоговое поле области", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Риски и климатические угрозы для АПК

Сельское хозяйство Костромы живет в режиме ожидания удара стихии. Пока аграрии осваивают субсидии, гидрологи фиксируют опасные тренды. Теплая зима и аномальные снегопады создали огромные запасы воды. Это прямая угроза выпасу и кормовой базе. Если весенний паводок превысит норму, часть пастбищ уйдет под воду, что обнулит эффект от закупок новых препаратов.

"Для животноводства риск затопления территорий критичен из-за нарушения санитарных норм. Мы прогнозируем серьезное испытание для инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о поддержке АПК

Кто может претендовать на получение 38 млн рублей?

Только племенные хозяйства Костромской области, имеющие соответствующий статус и включенные в реестр получателей господдержки.

Как осуществляется контроль за расходованием средств?

Через систему "Электронный бюджет" и казначейское сопровождение. Каждая закупка препаратов или услуг по маркированию должна быть подтверждена документально.

Влияет ли климат на эффективность таких вложений?

Да, аномальные погодные условия требуют дополнительных затрат на содержание скота, что делает бюджетные субсидии основным инструментом выживания хозяйств.

