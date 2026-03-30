Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Кострома

Кострома закрывает ворота. С 30 марта по 28 апреля город вводит жесткую транспортную диету. Большегрузы массой свыше 12 тонн теперь вне закона на дорогах общего пользования. Весеннее переувлажнение почвы превращает асфальт в хрупкое стекло. Чтобы дорожное полотно не пошло трещинами, администрация выставила цифровой шлагбаум. Фурам придется либо уйти на обходные маршруты, либо вложиться в восстановление инфраструктуры через спецразрешения.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Логистика против физики: почему закрывают дороги

Весна в центральной России — это не только пасхальные ярмарки в Костроме, но и климатический вызов для дорожников. Талые воды подмывают основание трасс. Тяжелая техника в этот период буквально "раскатывает" дороги, оставляя глубокие колеи. Власти действуют превентивно. Ограничения касаются не только транзита, но и внутреннего подвоза строительных материалов. В условиях, когда в городе идет активный демонтаж незаконных построек, логистическим компаниям придется пересматривать графики.

"Это стандартная процедура 'просушки' дорог. Без нее мы потеряем полотно за один сезон. Стоимость ямочного ремонта в разы превышает доходы от пошлин", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Для водителей выбор невелик: объезд через соседние регионы или электронная очередь за правом проезда. Любая попытка проскочить "на авось" чревата штрафами, которые по масштабу могут превзойти даже конфликт из-за шапки в Чухломе по юридическим последствиям. Система ГЛОНАСС и камеры весогабаритного контроля делают транзит прозрачным и неотвратимым для бюджета.

Цена проезда: пошлины и цифровой контроль

Оформление разрешений теперь полностью ушло в "цифру". Заявки принимают через личный кабинет на сайте "Росдормониторинга" или Госуслуги. Это исключает прямой контакт с чиновниками и ускоряет процесс. Однако за комфорт нужно платить. Сумма пошлины рассчитывается индивидуально. Она зависит от массы машины и протяженности маршрута по муниципальным дорогам. Для бизнеса это дополнительная нагрузка, сопоставимая с тем, как налоговый вычет для семей проверяет бюджеты горожан на прочность.

"Муниципальные бюджеты сейчас дефицитны. Введение платы за износ дорог — единственный легальный способ пополнить дорожный фонд за счет тех, кто этот износ создает", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Параметр ограничения Детали для перевозчика
Масса ТС Свыше 12 тонн
Срок действия С 30 марта по 28 апреля
Способ получения Онлайн (Госуслуги / Росдормониторинг)
Цель оплаты Возмещение износа автотрасс

Влияние на городскую среду и бизнес

Перекрытие дорог для большегрузов неизбежно скажется на ценах. Доставка продуктов, стройматериалов и товаров народного потребления дорожает. Костромские работодатели, которые проводят жесткий отбор персонала (включая дискриминацию по татуировкам), теперь смотрят и на мобильность логистических схем. Если фура встала на прикол под знаком, бизнес теряет деньги.

"Тарифы на перевозки в этот период вырастают на 15-20%. Это закладывается в стоимость товаров. Для жителей это означает сезонный виток инфляции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Жителям спальных районов ограничения добавят тишины. Меньше грохота под окнами, целее внутридворовые проезды. Город берет паузу, чтобы пережить паводок без катастрофических разрушений инфраструктуры, сообщает "МК в Костроме".

Ответы на популярные вопросы об ограничениях в Костроме

На какие категории транспорта не распространяются ограничения?

Обычно исключения делают для перевозки продуктов питания, лекарств, топлива и семенного фонда. Также под запрет не попадает спецтехника экстренных служб.

Как долго оформляется электронное разрешение?

В среднем процесс занимает от 1 до 3 рабочих дней при условии корректно поданных документов и оплаты пошлины.

Будут ли работать стационарные посты весового контроля?

Да, на въездах в Кострому усилят контроль. В этот период инспекторы ГИБДД работают совместно с представителями дорожных служб.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по тарифам Евгений Михайлович Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.