Россия » Центр » Владимир

Сценарий старый как мир: забытый кошелек на прилавке и секундный паралич совести. В Александрове 74-летняя пенсионерка лишилась семи тысяч рублей. Женщина обронила кошелек у кассы, а вернувшись, обнаружила лишь пустоту. Полиция сработала быстро: камеры, опрос, задержание.

Деньги
Деньги

Находка или кража: юридический капкан

Задержанная местная жительница не стала строить из себя героиню детективa и сразу призналась: увидела, подобрала, деньги забрала, "улику" выбросила. В ее глазах это могло выглядеть как подарок судьбы, но Уголовный кодекс трактует такие действия однозначно.

"Многие ошибочно полагают, что найденное на полу — это ничье. Закон обязывает принять меры к возврату: передать персоналу магазина или заявить в полицию. Тайное присвоение чужого имущества квалифицируется как кража", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ситуация в Александрове — классический пример того, как обывательская жадность ведет на скамью подсудимых. Деньги пенсионерке вернули, но для подозреваемой история только начинается. На фоне того, как экс-министр Владимирской области пытается оправдать миллионные активы, семь тысяч рублей кажутся мелочью, но уголовная ответственность за них вполне реальная.

Уголовный финал бытового соблазна

Теперь в отношении женщины возбуждено дело по статье "Кража". Вместо того чтобы спокойно ехать домой, используя общественный транспорт Владимира или местное такси, ей придется посещать следователей. Оперативность участкового лишила подозреваемую возможности потратить чужие накопления, а современные системы видеонаблюдения сделали поимку делом нескольких часов.

"Социальная незащищенность одних граждан часто провоцирует других на подобные поступки. Однако правоохранительная система в регионах сейчас ориентирована на жесткое пресечение имущественных преступлений против пожилых людей", — объяснил Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

В регионе хватает и других проблем: идет модернизация производства на крупных узлах, латаются бюджетные дыры. Но безопасность в бытовом понимании — это не про заводы, а про то, можно ли случайно выронить кошелек и не стать жертвой соседа по очереди, сообщает "МК во Владимире".

"Для пенсионера любая потерянная тысяча — это удар по продовольственной корзине. Возврат средств в таких случаях является приоритетной задачей для социальной стабильности микрорайона", — отметил аналитик Валерий Козлов.

Действие Последствия
Присвоение кошелька (тайное) Уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)
Передача кошелька администратору Законное исполнение гражданского долга

Ответы на популярные вопросы о находках

Что делать, если нашли кошелек в магазине?

Необходимо незамедлительно передать его сотруднику магазина или охраннику под запись камер. Если вы забрали его с собой с намерением "найти владельца потом" — вы уже потенциальный преступник.

Считается ли кражей, если в кошельке не было документов?

Да. Отсутствие документов не делает вещь бесхозной. Деньги имеют ценность, а место находки (магазин) подразумевает наличие владельца поблизости.

Можно ли требовать вознаграждение за возврат?

По закону вы имеете право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки, но только если вы вернули вещь добровольно и законным путем.

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, политический аналитик Владимир Орлов, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
