Россия » Центр » Воронеж

Воронежских подростков превращают в расходный материал для диверсий. Сценарий всегда одинаковый: сообщение в мессенджере, обещание легких денег и приказ "нажать на кнопку" или "чиркнуть спичкой". Следственный комитет уже зафиксировал всплеск активности вербовщиков в регионе. То, что школьнику кажется игрой в шпионов, для закона является терроризмом.

Подростковый бунт

Цифровая петля: как мессенджеры ломают судьбы

Вербовка начинается с обычного комментария под постом или личного сообщения. Кураторы обещают "быстрый кэш" за поджог релейного шкафа на железной дороге или фото военного объекта. Пока Воронежское черноземье инвестирует миллиарды в развитие, анонимные интернет-кукловоды инвестируют в разрушение будущего наших детей. Подросткам внушают иллюзию безопасности, обещая, что "никто не узнает".

"Работа спецслужб сегодня строится на жесточайшем цифровом контроле. Каждое сообщение, каждое перемещение вблизи критической инфраструктуры оставляет след. Исполнителей вычисляют в считанные часы, а заказчик просто блокирует чат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Силовики подчеркивают: анонимности в сети не существует. Камеры видеонаблюдения и анализ трафика позволяют восстановить цепочку действий с точностью до метра. В итоге куратор исчезает, а ребенок остается наедине со следователем.

Маркеры беды: на что смотреть родителям

Внезапное богатство — главный сигнал тревоги. Если у школьника появились новые гаджеты или брендовые кроссовки, на которые семья не выделяла бюджет, пора задавать вопросы. Ситуация требует такой же бдительности, как рейды на стройплощадках для проверки воинского учета: нужно четко понимать, кто находится в поле твоего зрения и чем занимается.

"Родители часто узнают о проблемах ребенка последними. В Воронеже мы видим, что социальная среда иногда становится агрессивной, и дети ищут признания через деструктивные действия. Важно не упустить момент перехода от онлайн-общения к реальному преступлению", — отметила эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Помимо финансовых вливаний, стоит обратить внимание на скрытность и ночные "прогулки". Диверсии на объектах инфраструктуры обычно планируются в темное время суток. Игнорирование этих признаков ведет к тому, что экология Воронежа или городские проблемы покажутся мелочью на фоне разрушенной семьи.

Цена быстрого кэша: от колонии до особого режима

Закон не делает скидок на возраст, когда речь идет о безопасности государства. Статьи 205 (Террористический акт) и 281 (Диверсия) УК РФ предусматривают суровые сроки. Даже если это был "просто поджог мусорки" у важного объекта, квалификация будет максимально жесткой.

Действие Последствия по закону
Поджог релейного шкафа / диверсия От 10 до 20 лет или пожизненное лишение свободы
Вербовка других подростков Уголовная ответственность за соучастие в терроризме
Сбор данных об объектах (фото/видео) Статья "Шпионаж" или "Государственная измена"

"Любая попытка заработать на порче муниципального имущества или объектов ЖД транспорта сегодня трактуется однозначно. Административные штрафы здесь не работают — только жесткое уголовное преследование", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.

Забыть о карьере, образовании и свободном передвижении — вот реальная цена за несколько тысяч рублей на электронный кошелек, сообщает "Комсомольская правда".

Ответы на популярные вопросы о вербовке

С какого возраста наступает ответственность за диверсии?

Уголовная ответственность за терроризм и диверсии наступает с 14 лет. Это возраст, в котором подросток уже обязан осознавать последствия своих действий.

Что делать, если ребенку уже написали вербовщики?

Необходимо немедленно прекратить общение, заблокировать аккаунт и сообщить в правоохранительные органы. Добровольный отказ и сотрудничество со следствием могут освободить от ответственности на этапе подготовки.

Могут ли кураторы найти ребенка в реальности по IP?

Обычно это пустые угрозы для запугивания. Вербовщики сами боятся деанонимизации и действуют исключительно через мессенджеры, бросая исполнителей при первых признаках опасности.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, эксперт по соцполитике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
