Молоко, которое может отправить в больницу: забытый вирус подбирается к Ярославской области

Россия » Центр » Ярославль

Ярославскую область встряхнула новость из Ростова: местных фермеров официально предупредили о риске заноса ящура. Вирус, который превращает слизистую скота в решето, не выбирает жертв — под удар попадают и люди. Сценарий стар как мир: одно ведро некипяченого молока может отправить целую семью в инфекционный стационар.

Корова
Фото: commons.wikimedia.org by NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корова

Анатомия афтоза: что такое ящур

Ящур — это не просто "болячка", а высокоскоростная инфекция, вызываемая РНК-вирусом из семейства Picornaviridae. Он действует стремительно: быстро проникает в организм, активно размножается и вызывает болезненные язвы — афты. Основные цели — коровы, свиньи и козы. Вирус живет везде: в подстилке, кормушках и даже переносится по воздуху.

"Ящур — это в первую очередь колоссальный удар по экономике. При вспышке регион фактически закрывается на замок. Весь скот в очаге идет под нож, сжигать приходится даже инвентарь. Никакие финансовые аферы не сравнятся с убытками агрохолдинга при введении карантина", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ярославский рубеж: почему подняли тревогу

Официально Ярославская область чиста с 1988 года. Но память ветеринаров долгая: тогда вирус выкашивал хозяйства Ростова и Углича. Сегодняшняя памятка в Ростове — это превентивный удар. На фоне карантинов в соседних регионах по бешенству и пастереллезу, риск "заноса" ящура через нелегальный завоз мяса или кормов возрастает кратно.

Параметр сравнения Ящур у животных Ящур у человека
Симптомы Обильная слюна, хромота Температура 40, афты во рту
Пути заражения Контакт, воздух, корма Сырое молоко, мясо, предметы
Летальность Высокая среди молодняка Низкая, но тяжелое течение

"Для агрария ящур — это приговор. Мы рекомендуем жесткое соблюдение севооборота и ветеринарную гигиену. Нам не нужна еще одна ночная драма с уничтожением поголовья в прямом эфире", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Человек в зоне риска: симптомы и последствия

Для взрослого ящур — это две недели ада в стационаре. Температура под 40, жуткая головная боль и язвы, которые делают прием пищи пыткой. Но настоящая опасность грозит детям. Их иммунитет пасует перед агрессивным белком вируса. Заразиться проще простого: достаточно выпить парное молоко от коровы, которая подхватила вирус на пастбище. Игнорировать такие риски — всё равно что ждать, когда эвакуация пожарных станет единственным выходом, сообщает "76.ру" .

"Природные риски всегда рядом с человеком. Занос ящура — это ЧС техногенного толка, потому что разносится он через транспорт и торговые цепочки. Прогнозирование таких вспышек требует тотального контроля за перемещением скота", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о ящуре

Можно ли есть мясо животного, если оно выздоровело?

Нет. По нормативам, в очаге ящура все животные подлежат уничтожению. Вирус сохраняется в тканях долго, а риск повторной вспышки выше любой выгоды.

Помогает ли обычная дезинфекция рук?

Вирус боится высокой температуры и сильных щелочей. Мытья рук водой недостаточно, если вы работаете в хлеву — нужны санитарно-ветеринарные мероприятия.

Есть ли вакцина для людей?

Массовой вакцинации людей не проводят. Защита строится на вакцинации скота и строгом контроле качества продуктов питания на рынках.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
