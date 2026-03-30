Ярославская область в сводках: молодая сотрудница почты сделала кассу личным банкоматом

Россия » Центр » Ярославль

Почтовое отделение в Даниловском округе превратилось в персональный банкомат для 25-летней сотрудницы. Дефицит личных средств девушка восполняла прямыми инъекциями из операционной кассы. Купирование финансовых дыр обошлось бюджету организации в шесть нулей в старом исчислении, а самой обвиняемой — уголовным делом.

Схема изъятия: как исчезали деньги

Заместитель начальника отделения имела безлимитный доступ к наличности. В течение двух месяцев — июля и августа 2025 года — прагматичный расчет уступил место банальному воровству. Девушка систематически выгребала купюры из кассы, надеясь на авось или медлительность ревизоров. Деньги уходили на погашение долгов. Кассовый аппарат не выдержал натиска и выдал огромную брешь в 132 тысячи рублей в ходе плановой проверки.

"Такие случаи обнажают системные дыры в контроле за движением наличности. Малые города часто страдают от кадрового голода, из-за чего на ответственные посты попадают люди с сомнительной финансовой дисциплиной", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следователи быстро раскрутили цепочку событий. Признание вины последовало незамедлительно. Фигурантка объяснила свой поступок желанием закрыть кредитные хвосты. Теперь вместо графика выплат по займам ее ждет график судебных заседаний. Прокуратура уже завизировала обвинение. Ярославская область часто мелькает в криминальных сводках, когда речь идет о частных вложениях и их нецелевом использовании.

Риски и последствия для госсектора

Присвоение имущества — это не просто кража, это подрыв доверия к институту связи.

Параметр дела Детали
Общая сумма ущерба 132 000 рублей
Период хищений Июль — Август 2025

"Административные споры в таких делах редко заканчиваются в пользу сотрудника. Факт недостачи при ревизии — это 'железобетонное' доказательство, которое невозможно оспорить без встречной экспертизы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Судебная практика показывает, что подобные преступления в регионах имеют накопительный эффект. Пока в центре города обсуждается весна и погодные аномалии, на периферии процветает мелкое хищение. Бюджетная дисциплина трещит по швам там, где зарплата не покрывает ежемесячные платежи по микрозаймам, сообщает yarreg.ru.

"Муниципальная реформа должна включать не только выборы, но и жесткий аудит кадров на местах. Инциденты с казенными деньгами — это индикатор неблагополучия муниципальных элит", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о финансовых преступлениях

Что грозит сотруднику за присвоение денег из кассы?

Согласно УК РФ, за присвоение вверенного имущества предусмотрены штрафы, принудительные работы или лишение свободы. Суд учитывает возмещение ущерба и наличие смягчающих обстоятельств.

Как часто проводятся ревизии на почте?

Плановые проверки проходят раз в квартал, однако при подозрении на нарушения могут быть назначены внезапные сверки наличности сотрудниками службы безопасности.

Можно ли избежать уголовного преследования, вернув деньги?

Возврат средств является смягчающим обстоятельством, но не освобождает от уголовной ответственности, если дело уже возбуждено и передано в прокуратуру.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
