Не проехать, а объехать: в Сыктывкаре вводят весенние ограничения для большегрузов

Сыктывкар готовится к сезонной перенастройке дорожного полотна. Весенняя оттепель превращает асфальт в хрупкую субстанцию, неспособную выдерживать многотонный натиск. Мэрия столицы Коми официально вводит режим жесткой фильтрации трафика, чтобы предотвратить деградацию инфраструктуры в период переувлажнения почвы.

Весовые категории: где и сколько можно везти

С 13 апреля по 27 мая 2026 года транспортная доступность для большегрузов в городской черте будет ограничена. Власти Сыктывкара опубликовали постановление, которое фактически делит дорожную сеть на зоны строгого режима нагрузки. Главная цель — сохранить покрытие улиц, которые весной становятся уязвимыми из-за высокого уровня грунтовых вод.

"Весенняя просушка дорог — это необходимая мера для сохранения социально-экономического развития территорий. Без этих ограничений ремонтный бюджет региона будет просто смыт первым же паводком вместе с разбитым асфальтом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для перевозчиков вводятся специфические лимиты. На Малой Объездной разрешенная нагрузка на ось зафиксирована на уровне 10 тонн. Улица Колхозная, соединяющая важные транспортные узлы, переходит на еще более щадящий режим — всего 5 тонн на ось. Логистическим компаниям придется либо дробить грузы, либо искать альтернативные маршруты в обход муниципальных трасс.

Участок дороги Лимит на ось (тонн) Малая Объездная (от Октябрьского до Дырносской) 10 Улица Колхозная (от Маркова до Южной) 5

Механизмы контроля и санкции

Постановление администрации — это не просто рекомендация, а юридический инструмент. Контроль за соблюдением режима возложен на Дорожное хозяйство и ГИБДД. Инспекторы будут использовать мобильные посты весового контроля. Любое нарушение лимитов чревато внушительными штрафами для юридических лиц и возможной эвакуацией техники на штрафстоянку.

"Износ сетей и дорожного полотна в северных условиях происходит в разы быстрее. Если мы не ограничим капремонт дорог за счет таких превентивных мер, город столкнется с транспортным коллапсом уже к лету", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Городские службы уже начали установку временных дорожных знаков 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства". Нарушителям не удастся сослаться на неосведомленность: информация дублируется на официальных ресурсах мэрии и в ГИС. Социальная помощь и доставка продуктов первой необходимости будут осуществляться по спецразрешениям.

"Программа комфортная городская среда напрямую зависит от того, как мы эксплуатируем дороги. Фуры в центре города весной — это приговор для благоустройства дворов и пешеходных зон", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о закрытии дорог

Коснутся ли ограничения легковых автомобилей?

Нет, ограничения распространяются только на тяжелую технику с разрешенной максимальной массой, превышающей установленные на конкретных участках лимиты.

Как получить спецразрешение на проезд?

Разрешения выдаются администрацией города для транспорта, перевозящего топливо, продукты питания, лекарства и почту. Обычным коммерческим перевозчикам придется ждать конца мая.

Будут ли закрыты въезды в город полностью?

Полного закрытия не планируется. Движение ограничивается на конкретных улицах Сыктывкара, указанных в приложении к постановлению.

Читайте также