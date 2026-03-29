Сахалинские зарплаты застряли в пути: почему долги перед рабочими выросли на миллионы

Сахалинская экономика демонстрирует неприятный оскал. Пока регион штурмует рейтинги, реальные кошельки сотрудников пустеют. 113,7 миллиона рублей — именно столько задолжали работодатели островитянам к концу февраля 2026 года. Цифры Росстата бьют наотмашь: за месяц долговая яма углубилась на 16,3%. Остров, претендующий на лидерство в макрорегионе, уверенно закрепился в "финансовом подвале" ДФО.
Механизм выплат на Сахалине дал сбой. Если в январе сумма долга замерла на отметке 97,8 миллиона, то к весне плотину прорвало. Рост на 16 миллионов за один календарный месяц — это не просто погрешность, а системный тромб в экономическом кровотоке. На фоне того, как в области активно идет строительство современной поликлиники, рядовые сотрудники предприятий не могут дождаться честно заработанного.
"Ситуация с долгами — это всегда индикатор управленческой импотенции на местах. Когда бизнес начинает кредитоваться за счет собственных сотрудников, система гниет изнутри. Никакие инвестиции не перекроют социальный негатив от пустых холодильников", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Проблема локализуется в частном секторе и на предприятиях, не получающих стабильной подпитки из госказны. Пока одни обсуждают переработку пластика и экологические инициативы, другие ломают голову, как закрыть ипотеку без ежемесячного транша от работодателя.
Сахалинская область плотно села на "серебро" по объему невыплат в ДФО. Впереди только Якутия с астрономическими 148,1 млн рублей. Весь Дальний Восток лихорадит: суммарный долг макрорегиона раздулся до 415,8 млн рублей. Рост за месяц составил пугающие 26,3%. При этом статистика лукавит — данные по Чукотке, где сейчас активно развивают вышки связи и 4G, в отчете отсутствуют.
|Регион ДФО
|Долг (млн руб.)
|Якутия
|148,1
|Сахалинская область
|113,7
|Прочие регионы ДФО (суммарно)
|154,0
"Административные задержки часто камуфлируют под 'временные трудности'. Но закон суров: нет денег — есть состав правонарушения. Муниципальные нормативы в этом плане должны работать как часы, а не как декорация", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.
Ситуация выглядит карикатурно на фоне недавних успехов. Напомним, что область заняла пятое место в рейтинге качества жизни. Но высокие позиции в отчетах АСИ плохо конвертируются в реальную наличность. Когда дворы забиты машинами из-за дефицита парковочных мест, а владельцы этих авто не получают зарплату, социальное напряжение достигает точки кипения.
"Зарплатный кризис прямо бьет по демографии. Люди не будут планировать будущее в регионе, где стабильность выплат зависит от фазы луны или настроения гендиректора", — объяснила эксперт по социальной политике Елена Романова.
Основные причины — кассовые разрывы у подрядчиков, работающих на крупных объектах, и задержки платежей по госзаказам.
Традиционно лидируют строительство и рыбодобыча, где выплаты часто привязаны к сезонности или этапам сдачи объектов.
В трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Статистика Росстата — это лишь верхушка айсберга скрытых невыплат.
