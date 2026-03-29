От школьной парты в цифровое небо: в Хабаровском крае открыли 18 спецклассов для операторов дронов

Школьные коридоры Хабаровского края теперь пахнут не только столовскими булками, но и жженым пластиком от 3D-принтеров. Регион включил форсаж в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". 18 специализированных классов уже принимают учеников. Это не кружки авиамоделирования из советского прошлого. Это цеха по сборке новой реальности, где пятиклассники собирают софт и "железо" для аппаратов, способных менять ландшафт экономики.

Цифровое небо: зачем школьникам джойстики

Образование в крае агрессивно мигрирует в сторону прикладных навыков. Пока гуманитарии спорят о смыслах, технари в Краевом центре образования (КЦО) осваивают пилотирование. Это не игра. Это подготовка кадров для условий, где зарплаты в Хабаровске на позиции инженеров и операторов сложной техники начинают бить рекорды. Дроны сегодня — это глаза агрономов и руки геодезистов.

"Мы видим, как запрос на инженерные компетенции растет. Школьные площадки — это фундамент. Если ребенок в 12 лет понимает принципы работы контроллера, в 20 он станет незаменимым специалистом для крупного бизнеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктура взлета: от парт к полетным зонам

Ремонт помещений под классы БАС — это не просто покраска стен. Нужны полетные кубы, антистатические покрытия и мощные серверы. В КЦО оборудование закупили по высшему разряду. Ученики 5-11 классов проходят путь от виртуальных симуляторов до реальных вылетов. В регионе создается сеть, сопоставимая по охвату с проектом Сириус27 Эвристика, где акцент смещен на инженерное мышление.

Параметр обучения Реализация в крае Количество площадок 18 специализированных классов Возраст участников с 5 по 11 класс (11-17 лет) Ключевые навыки Проектирование, сборка, пилотирование

Важно понимание: дрон — это не только полет. Это еще и мониторинг. Для Дальнего Востока, где исследования тайги являются критически важными, беспилотники становятся основным инструментом контроля ресурсов. Школьники учатся анализировать данные, которые завтра помогут спасать леса от пожаров или незаконных рубок.

"Беспилотники — это идеальный инструмент для инвентаризации зеленых насаждений и мониторинга состояния удаленных территорий. Хорошо, что базы создаются в школах, это формирует культуру ответственного природопользования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Экономический выхлоп: где ждут операторов

Минобрнауки региона прямо заявляет: это дополнительная профессия. Причем универсальная. Навыки пригодятся как в армии, так и на "гражданке". Например, в логистике. С учетом того, как активно развивается речной флот и транспортные узлы, потребность в автоматизированных системах доставки и наблюдения будет только расти.

"Развитие комфортной городской среды невозможно без точного картографирования. Операторы дронов — это будущие архитекторы и кадастровые инженеры, которые будут работать эффективнее за счет новых технологий", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о БАС в школах

Зачем школьнику учиться управлять дроном сейчас?

Это формирование технического бэкграунда. Умение работать с контроллерами и ПО дает преимущество при поступлении в технические вузы и обеспечивает быстрый старт в высокооплачиваемых отраслях.

Безопасно ли это для детей?

Все занятия проходят в специально оборудованных зонах (полетных кубах) под присмотром инструкторов. Программное обеспечение симуляторов исключает риски на начальном этапе.

Платное ли это обучение?

Площадки открываются в рамках государственного нацпроекта, что подразумевает доступность программ для учащихся государственных школ края.

Пока скептики видят в этом "игры", регион строит кадровую лестницу. От школьной парты до высокотехнологичного производства один шаг — и в Хабаровском крае его делают через лопасти квадрокоптеров. Социальные лифты теперь имеют пропеллеры. И даже если цены на услуги растут, а субсидии коммуналка съедает значительную часть бюджетов, инвестиции в знания детей остаются самым ликвидным активом.

Читайте также