Мясной клей в твороге: Россельхознадзор Приморья изъял опасную партию из социального учреждения

Владивостокский общепит и социальные учреждения трясет от молочных новостей. В тарелках воспитанников одного из соцучреждений города обнаружили не просто еду, а продукт химической магии. Россельхознадзор Приморья выявил в пятипроцентном твороге из Амурской области "мясной клей" — микробную трансглютаминазу. Этот фермент запрещен в России, но обожаем недобросовестными технологами за умение превращать низкосортное сырье в монолитный продукт.

Фермент-нелегал: почему его боятся

Микробная трансглютаминаза работает как молекулярный цемент. Она "сшивает" белки, заставляя творог удерживать лишнюю влагу и жир. Для производителя это чистая прибыль: вес растет, структура кажется идеальной. Однако влияние этой добавки на человеческий организм — белое пятно на карте исследований. Пока экспорт рыбы в Бразилию требует жесточайшего соблюдения стандартов, на внутреннем рынке всплывают "самоделки" из соседних регионов.

"Это бред и прямая фальсификация. Использование трансглютаминазы — это попытка обмануть физику продукта, чтобы сэкономить на сырье за счет здоровья потребителя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Творог проверили по 23 показателям. Запрещенный компонент стал главным антигероем экспертизы. Это уже второй случай с начала года, когда в Приморье заезжает "заряженная" молочка. При этом аэропорт Владивосток и портовые терминалы продолжают держать высокую планку контроля для внешних грузов, но внутрирегиональная логистика местами дает течь.

Социальный сектор под ударом

Пробу отобрали не в элитном супермаркете, а в социальном учреждении. Это значит, что потенциально опасный продукт шел на стол тем, кто не может выбирать. Инвестор, затевающий строительство детского сада во Владивостоке, обязан учитывать нормы безопасности, но на этапе поставок продуктов начинаются "серые" игры тендеров. Минимальная цена часто приводит к максимальному риску.

Показатель Статус в РФ Микробная трансглютаминаза Запрещена к использованию Жирность 5% (заявленная) Требует подтверждения состава

"Региональные бюджеты не резиновые, но экономия на качестве продуктов в госсекторе — это бомба замедленного действия для демографии", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.

Реакция надзорных органов и риски

Россельхознадзор уже принимает меры по изъятию партии. Проблема в том, что "цифровая крепость" пищевой безопасности иногда дает сбои, пропуская товар с фиктивными сертификатами. На фоне того, как хакерские атаки на Дальнем Востоке учащаются, системы мониторинга должны работать вдвойне эффективнее. Но пока мы видим классический человеческий фактор и жажду наживы.

"Любые административные споры с производителями должны заканчиваться отзывом лицензий, если речь идет о здоровье детей и пациентов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Потребителям стоит проявлять бдительность не меньшую, чем при проверке прав собственности через поддельный сайт Росреестра. Внимательное чтение этикеток и доверие к проверенным локальным маркам — единственный способ выжить в джунглях современного пищепрома.

Ответы на популярные вопросы о безопасности продуктов

Зачем добавляют трансглютаминазу?

Она позволяет склеить разные виды белков, улучшить текстуру и значительно увеличить массу готового продукта за счет удержания воды.

Как распознать такой творог?

В домашних условиях это сделать сложно, но слишком "резиновая" текстура и неестественно долгий срок хранения должны насторожить.

Кто несет ответственность за поставки?

Ответственность делят производитель и поставщик, выигравший тендер. Россельхознадзор вносит такие компании в стоп-листы.

