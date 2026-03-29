450 тысяч кубометров с начала сезона: в Якутске продолжают плановый вывоз снежных накоплений

Якутск превратился в гигантский строительный объект, где главным материалом стала замерзшая вода. Город захлебывается в сугробах. Коммунальщики перешли на осадное положение. Режим работы — 24/7. С начала сезона с улиц вывезли 450 тысяч кубических метров снега. Это сопоставимо с объемом нескольких крупных стадионов. Но небо продолжает давить. Резкое потепление превратило твердые осадки в вязкое болото. Ливневая канализация задыхается. Насосные станции работают на пределе. Власти инспектируют Строительный и Автодорожный округа. Там ситуация критическая. Город пытается выплыть из климатической ловушки.

уборка снега
Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
уборка снега

Вода против асфальта: битва за низины

Якутск ломает привычные графики. Климатические качели ударили по инфраструктуре раньше срока. Снег — это не просто лед. В условиях города это токсичный субстрат. Он впитывает реагенты, копоть и пыль. Специалисты уже начали откачку воды с низинных участков дорог. Если промедлить — асфальт "поплывет". Полотно превратится в решето под колесами каршеринга и автобусов. Арктическая зона диктует свои правила игры. Здесь строительство в Якутии всегда идет в связке с борьбой против вечной мерзлоты. Вода — ее главный враг. Просачиваясь в трещины, она расширяет их, разрушая фундаменты.

"Ситуация с вывозом снега в этом году аномальная. Резкий переход от морозов к теплу заставляет задействовать все резервы. Ливневки в Якутске — это историческая боль, они не рассчитаны на такие залповые сбросы талых вод", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Чиновники вышли в "поля". Проверка дворов в Автодорожном округе выявила завалы. Управляющие компании часто кивают на нехватку техники. Но мэрия требует ритмичности. Снежные полигоны растут на глазах. Это огромные горы, которые будут таять до середины лета. Экологическая нагрузка на почву колоссальная. Любая экология Якутии начинается с чистоты ливневого стока. Без работающих очистных город превращается в отстойник. Сейчас задача номер один — не допустить подтопления жилых массивов в частном секторе.

Экономика сугробов: сколько стоит весна

За каждой машиной снега стоят бюджетные миллионы. Горючее, амортизация самосвалов, зарплаты рабочих в ночные смены. Это огромная дыра в муниципальном кармане. Однако власти стараются держать удар. В регионе действует выверенная система социальной помощи, которая позволяет балансировать общие расходы на содержание жилья. Жители не должны оплачивать огрехи планирования коммунальщиков из своего кошелька.

"Расходы на зимнее содержание территорий в северных городах составляют до 30% годового бюджета дорожного хозяйства. Якутск здесь — лидер по сложности из-за логистики и короткого плеча сброса снега на полигоны", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель Значение / Статус
Вывезено снега 450 000+ кубометров
Режим работы Круглосуточно (24/7)
Приоритетные зоны Строительный и Автодорожный округа
Ключевая техника Самосвалы, насосные станции, грейдеры

Пока коммунальщики машут лопатами, политический ландшафт тоже меняется. Любые проколы в уборке города мгновенно попадают в паблики. Оппозиция не дремлет. Стоит вспомнить, как быстро рушатся карьеры, если региональный политик теряет связь с реальностью. Грязные дворы — лучший драйвер для недовольства электората. Мэрия это понимает. Поэтому объезды совершаются лично главой и его заместителями. Спрос жесткий.

"Главный риск сейчас — промерзание ливневых труб ночью после дневного таяния. Это создает ледяные пробки, которые потом приходится растапливать парогенераторами. Это ювелирная и дорогая работа", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ Якутии

Почему снег вывозят ночью, а не днем?

Днем тяжелая техника парализует трафик. Ночной режим позволяет самосвалам делать больше рейсов до полигонов, экономя время и топливо.

Куда жаловаться на нечищеные дворы?

Первая инстанция — управляющая компания. Если реакции нет в течение суток, необходимо обращаться в управу округа или через портал мониторинга городских проблем.

Кто отвечает за откачку воды с дорог?

За магистральные улицы отвечает специализированное муниципальное предприятие "Жилкомсервис", за внутриквартальные проезды — управы округов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
