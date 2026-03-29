Омский аттракцион щедрости: сибирский город возглавил рейтинг самых уступчивых продавцов квартир

Омск закрепил за собой статус столицы дисконта. Вторичный рынок города превратился в территорию тотальных уступок. Продавцы массово сбрасывают ценники. 84,2% объявлений обременены пометкой "торг". Это не жест доброй воли. Это жест выживания в условиях заградительной ипотеки. Жилье превращается в товар, который невозможно реализовать по номиналу.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Многоэтажный дом

Аналитика омского разлома

Рынок готового жилья в Омске перегрет. Год назад скидки предлагали в 80,4% случаев. Сейчас показатель пробил потолок. Вторичка стагнирует. Покупатель с наличными — редкий гость. Он диктует условия. Продавцы, привыкшие к стабильному росту, вынуждены признать: старые методики оценки не работают. Новое жилье в Омске продолжает строиться, создавая конкуренцию старому фонду.

"Покупатели на вторичном рынке сейчас чаще ищут жильё с максимальным дисконтом, чтобы частично компенсировать высокие ипотечные расходы. Именно поэтому продавцам приходится подстраиваться под ожидания рынка и снижать цены", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Средний размер уступки застыл на отметке 4,6%. Кажется, немного. Но в масштабах сделки это сотни тысяч рублей. Эти деньги уходят на покрытие банковских процентов. Банковская инфраструктура тоже меняется — банкоматы в Омске исчезают, а цифровые сделки становятся нормой. Скорость оборота капитала падает. Квартиры "висят" в экспозиции месяцами. Продажа превращается в изнурительный марафон.

Рейтинг миллионников: кто дышит в спину

Омск лидирует с отрывом. Но южные регионы не отстают. Краснодар показал аномальный прыжок. Там доля квартир со скидкой взлетела почти вдвое. Это результат перепроизводства и снижения инвестиционной привлекательности. Инвесторы бегут из бетона в более ликвидные инструменты.

Город Доля скидок (%) Омск 84,2 Краснодар 83,3 Ростов-на-Дону 83,0 Санкт-Петербург 79,6

Санкт-Петербург — единственный город из топ-5, где доля дисконта снизилась. Рынок Северной столицы более инертен. Там предпочитают держать цену до последнего. В это время земельный рынок Омска адаптируется под новые правила игры. Изменение системы кадастровой оценки и аренды напрямую влияет на себестоимость и конечные ожидания собственников.

"Это не просто скидки, это коррекция неадекватных ожиданий. Региональные бюджеты и доходы населения не поспевают за ценниками, которые риелторы рисовали последние два года", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономические тиски

Продавцы зажаты между высокой ключевой ставкой и низкой покупательной способностью. Вторичный рынок лишен льготных программ. Каждый процент скидки — это попытка перетянуть клиента у застройщиков. Параллельно в городе идет трансформация промышленных зон, что в будущем выбросит на рынок еще больше предложений. Давление на "старый" фонд только усилится.

"Износ сетей и состояние коммунальной инфраструктуры в старых домах заставляют людей торговаться еще жестче. Коммунальные тарифы растут, и это тоже фактор давления на цену", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья в Омске

Почему в Омске так много объявлений со скидками?

Это связано с высокой стоимостью ипотечных кредитов на вторичное жилье. Чтобы сделка состоялась в разумные сроки, продавцы вынуждены снижать цену, компенсируя покупателю его будущие расходы по кредиту.

Будут ли цены падать дальше?

Аукцион на понижение продолжается. Пока ипотечные ставки остаются двузначными, дисконт останется главным инструментом продаж на вторичном рынке.

