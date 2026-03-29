Связь на вес золота: глухие уголки Воронежской области готовят к большой цифровой инъекции

Воронежское черноземье готовится к цифровой инъекции. К 2026 году 41 село региона выйдет из "серой зоны" радиомолчания. Мобильная связь перестанет быть роскошью для территорий, где численность населения едва переваливает за сотню человек. В министерстве цифрового развития области уже очертили контуры будущей сети, опираясь на ноябрьское голосование почти трех тысяч жителей.

Пожилой человек с телефоном

Цифровая карта: кто в списке первых

Лидерами народного рейтинга стали Дмитриевка в Бутурлиновском районе и Затон в Воробьёвском. Список дополняют Васильевка Первая, Кузнецовский, а также поселения Панинского, Рамонского и Репьёвского районов. Для этих локаций стабильный сигнал — вопрос не только комфорта, но и выживания бизнеса. Бутурлиновка сегодня нуждается в прозрачности и оперативной передаче данных не меньше, чем столица региона.

"Развитие инфраструктуры связи напрямую коррелирует с инвестиционной привлекательностью малых территорий. Без базовых станций невозможно внедрение современных систем учета и управления", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Процесс установки оборудования идет параллельно с крупными инфраструктурными проектами. Пока в одних районах обсуждается строительство знаковых объектов, в малых селах решают базовую задачу — право на звонок.

Технический фильтр: почему голос — еще не вышка

Высокий результат в голосовании — лишь входной билет в программу. Специалисты профильного министерства предупреждают: если рельеф местности или отсутствие электросетей сделают монтаж невозможным, село вычеркнут. Оценивается всё: от качества уже имеющегося сигнала до возможности подъезда тяжелой техники. Это жесткий отбор, где эмоции жителей сталкиваются с сухим расчетом инженеров.

Критерий отбора Требование программы Численность населения От 100 до 1000 человек Технические условия Наличие ЛЭП и площадки под вышку Текущий статус Полное отсутствие или критический дефицит связи

"Создание комфортной среды невозможно без устранения цифрового неравенства. Каждое село должно быть интегрировано в единое информационное пространство области", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Социальный сигнал и риски

Цифровизация несет не только благо, но и новые вызовы для неподготовленных жителей. С появлением интернета в малых селах растет риск столкнуться с сетевыми аферистами. Статистика пугает: кибермошенничество в регионе ставит антирекорды. Жители, годами жившие в информационном вакууме, становятся легкой добычей для тех, кто предлагает сомнительные субсидии или легкий заработок.

Особую осторожность стоит проявлять при совершении сделок через мессенджеры. Нередко попытка купить технику или грузовик по объявлению заканчивается потерей всех накоплений. Скоростной интернет — это инструмент, требующий навыков "цифровой гигиены".

"Местные власти должны учитывать не только охват сигналом, но и готовность администраций на местах модерировать конфликты, которые могут возникнуть в новой цифровой реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о связи в селах

Почему станции установят только в 2026 году?

Процесс включает проектирование, закупку оборудования и сложные монтажные работы, требующие времени на интеграцию в федеральную сеть.

Может ли село вылететь из программы?

Да, если предпроектные изыскания покажут отсутствие технической возможности для стабильной передачи сигнала или электроснабжения объекта.

Будет ли в селах доступен интернет 4G?

Да, современные базовые станции, устанавливаемые в рамках ликвидации цифрового неравенства, поддерживают стандарт LTE.

