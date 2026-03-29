Омский аттракцион щедрости: сибирский город возглавил рейтинг самых уступчивых продавцов квартир
Цифры в чеках достигли пика: привычные продукты на прилавках магазинов Омска стали маркерами инфляции
Небо над Красноярском оживает: новые рейсы и направления, которые откроют мир для сибиряков
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Алкоголь, коварство и бутылка: в Тверской области вечерние посиделки превратились в уголовное дело
Отрезанные миром: в Тульской области паводок обнулил привычные маршруты до малых деревень
Плесень на стенах и бюджетные дыры: в Твери ищут виновных в разрухе внутри лечебных учреждений
Забытая рассрочка ударит по жилью: как мелкие покупки во Владимире закроют путь к крупным займам
Стекла вдребезги из-за спасибо: в Костромской области вежливость стала поводом для уголовки

Связь на вес золота: глухие уголки Воронежской области готовят к большой цифровой инъекции

Воронежское черноземье готовится к цифровой инъекции. К 2026 году 41 село региона выйдет из "серой зоны" радиомолчания. Мобильная связь перестанет быть роскошью для территорий, где численность населения едва переваливает за сотню человек. В министерстве цифрового развития области уже очертили контуры будущей сети, опираясь на ноябрьское голосование почти трех тысяч жителей.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Цифровая карта: кто в списке первых

Лидерами народного рейтинга стали Дмитриевка в Бутурлиновском районе и Затон в Воробьёвском. Список дополняют Васильевка Первая, Кузнецовский, а также поселения Панинского, Рамонского и Репьёвского районов. Для этих локаций стабильный сигнал — вопрос не только комфорта, но и выживания бизнеса. Бутурлиновка сегодня нуждается в прозрачности и оперативной передаче данных не меньше, чем столица региона.

"Развитие инфраструктуры связи напрямую коррелирует с инвестиционной привлекательностью малых территорий. Без базовых станций невозможно внедрение современных систем учета и управления", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Процесс установки оборудования идет параллельно с крупными инфраструктурными проектами. Пока в одних районах обсуждается строительство знаковых объектов, в малых селах решают базовую задачу — право на звонок.

Технический фильтр: почему голос — еще не вышка

Высокий результат в голосовании — лишь входной билет в программу. Специалисты профильного министерства предупреждают: если рельеф местности или отсутствие электросетей сделают монтаж невозможным, село вычеркнут. Оценивается всё: от качества уже имеющегося сигнала до возможности подъезда тяжелой техники. Это жесткий отбор, где эмоции жителей сталкиваются с сухим расчетом инженеров.

Критерий отбора Требование программы
Численность населения От 100 до 1000 человек
Технические условия Наличие ЛЭП и площадки под вышку
Текущий статус Полное отсутствие или критический дефицит связи

"Создание комфортной среды невозможно без устранения цифрового неравенства. Каждое село должно быть интегрировано в единое информационное пространство области", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Социальный сигнал и риски

Цифровизация несет не только благо, но и новые вызовы для неподготовленных жителей. С появлением интернета в малых селах растет риск столкнуться с сетевыми аферистами. Статистика пугает: кибермошенничество в регионе ставит антирекорды. Жители, годами жившие в информационном вакууме, становятся легкой добычей для тех, кто предлагает сомнительные субсидии или легкий заработок.

Особую осторожность стоит проявлять при совершении сделок через мессенджеры. Нередко попытка купить технику или грузовик по объявлению заканчивается потерей всех накоплений. Скоростной интернет — это инструмент, требующий навыков "цифровой гигиены".

"Местные власти должны учитывать не только охват сигналом, но и готовность администраций на местах модерировать конфликты, которые могут возникнуть в новой цифровой реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о связи в селах

Почему станции установят только в 2026 году?

Процесс включает проектирование, закупку оборудования и сложные монтажные работы, требующие времени на интеграцию в федеральную сеть.

Может ли село вылететь из программы?

Да, если предпроектные изыскания покажут отсутствие технической возможности для стабильной передачи сигнала или электроснабжения объекта.

Будет ли в селах доступен интернет 4G?

Да, современные базовые станции, устанавливаемые в рамках ликвидации цифрового неравенства, поддерживают стандарт LTE.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США помогли Ирану хорошо заработать на экспорте нефти
Нефть
США помогли Ирану хорошо заработать на экспорте нефти
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Садоводство, цветоводство
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Популярное
Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков

Вашингтон разыгрывает новую партию вокруг поврежденной инфраструктуры, пытаясь закрепиться в стратегическом секторе Европы через спорные инвестиционные планы.

Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков
Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив
Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Скрытый яд в аптечной упаковке: популярные добавки превращают здоровые органы в хрупкие камни
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Чиповая истерия Вашингтона: Китай обнулил обвинения в тайном вооружении иранских войск
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Последние материалы
Экономия на тормозах: как безопасно подготовить автомобиль к сезону смены покрышек
Омский аттракцион щедрости: сибирский город возглавил рейтинг самых уступчивых продавцов квартир
Связь на вес золота: глухие уголки Воронежской области готовят к большой цифровой инъекции
Цифры в чеках достигли пика: привычные продукты на прилавках магазинов Омска стали маркерами инфляции
Небо над Красноярском оживает: новые рейсы и направления, которые откроют мир для сибиряков
Спина как натянутая струна: эти привычные позы за рабочим столом медленно разрушают позвоночник
Ловушка приседаний: поясница и колени забирают нагрузку при неправильном векторе движения
Шкафы требуют перемен: главные хиты верхней одежды, которые вытеснят привычные пуховики
Следы ведут к кошельку: безобидные привычки в сети открывают мошенникам счета в банках
Валюта вежливости: в каких точках земного шара доброжелательность открывает любые двери
