Красноярск официально перенастроил свои "биологические часы". Международный аэропорт имени Дмитрия Хворостовского перешел на летнее расписание, которое определит ритм жизни региона до конца октября 2026 года. Пока в тайге пробуждаются хищники, а астрономическая весна диктует свои правила, главная воздушная гавань Сибири наращивает обороты, связывая край с десятком стран и труднодоступными точками Севера.

Девушка с чемоданом
Фото: unsplash.com by Gabrielle Henderson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка с чемоданом

Карта полетов: от Пекина до Антальи

Международный сектор аэропорта превращается в бурлящий котел культур. В летнем сезоне красноярцам доступны прямые вылеты в десять государств. Основной акцент сделан на азиатское направление и страны СНГ. В условиях, когда миграционные потоки и деловые связи требуют оперативной логистики, частота рейсов в Казахстан, Узбекистан и Китай становится определяющим фактором развития хаба.

"Расширение международной сетки из Красноярска — это стратегический шаг. Пять рейсов в неделю в Алматы и Пекин закрывают потребности как бизнеса, так и туристов, которые используют эти города как транзитные узлы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Особый ажиотаж ожидается на вьетнамском направлении: Нячанг будет принимать самолеты из Сибири до пяти раз в неделю. Традиционные Бангкок и Анталья остаются в сетке с частотой четыре раза в неделю, обеспечивая стабильный трафик в сезон отпусков.

Внутренний рынок: Москва, Сочи и северный завоз

Внутрироссийская логистика также подверглась масштабной ревизии. На пике сезона Москва превращается в "соседний район": до 10 рейсов в день. В Петербург самолеты будут уходить до трех раз в сутки. Пока край реализует масштабное обновление коммунальных систем, авиация остается единственным надежным способом связи с отдаленными северными территориями.

"Сохранение региональной прошивки — Байкит, Ванавара, Игарка — критически важно. В Норильск два рейса в день — это стандарт, без которого жизнь промышленного севера просто замрет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для тех, кто ищет солнце, Сочи доступен ежедневно. Интересно, что в этом году Красноярск активно забирает миллионные гранты на высокие технологии, что провоцирует рост деловых поездок в Новосибирск, Томск и Иркутск — научные центры Сибири.

Направление Частота вылетов
Москва 9-10 рейсов ежедневно
Пекин / Алматы 5 раз в неделю
Сочи 1-2 рейса ежедневно
Норильск 2 раза в день

"Летнее расписание всегда требует от экипажей предельной концентрации из-за плотности графиков. Мы видим, как растет нагрузка на южные и восточные маршруты, но безопасность полетов остается неизменной", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru бортпроводница Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы о расписании

До какого числа действует летнее расписание?

Летняя навигация в красноярском аэропорту продлится до 24 октября 2026 года.

В какие страны можно улететь из Красноярска напрямую?

В списке 10 стран: Турция, Китай, Тайланд, Вьетнам, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Как часто летают самолеты в Москву и Санкт-Петербург?

В столицу выполняется до 10 рейсов ежедневно, в Санкт-Петербург — от двух до трех вылетов в сутки.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, бортпроводница Анна Волкова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
