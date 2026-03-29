Плесень на стенах и бюджетные дыры: в Твери ищут виновных в разрухе внутри лечебных учреждений

Тверская медицина снова попала в сводки, но не благодаря инновациям. Следственный комитет начал проверку одной из городских больниц после того, как фотографии палат взорвали социальные сети. Облупленные стены, грибок и условия, больше напоминающие декорации к хоррору, чем лечебное учреждение. Правоохранители намерены выяснить, куда уходят бюджетные деньги, пока здоровье пациентов подвергается дополнительному риску.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ врач в больнице

Диагноз системе: следственная проверка

Реакция силовых структур оказалась молниеносной. Следственный комитет зацепился за публикации в пабликах. На кадрах — разруха. Когда вместо стерильности больной получает споры плесени, это перестает быть вопросом этики и становится уголовным составом. Следователи СУ СКР по Тверской области уже изучают документацию и состояние помещений. Процессуальное решение обещают принять быстро. Речь идет о нарушении прав граждан на качественную медицинскую помощь.

"Это системный сбой. Когда годами игнорируются нормативы содержания зданий, здание начинает пожирать само себя. Локальные жалобы — это лишь верхушка айсберга тотального износа", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Инфраструктурный коллапс и его причины

Проблема не нова для региона. Часто за фасадом отчетов о медицинских системах скрывается реальность, где благоустройство заканчивается у порога главврача. В Твери подобные инциденты подсвечивают глубокий разрыв между федеральными траншами и их реализацией на местах. Пока одни объекты получают новое оборудование, другие гниют десятилетиями без косметического ремонта, превращаясь в рассадники инфекций.

Проблема Последствие Износ инженерных сетей Сырость и грибок в палатах Дефицит кадров Низкое качество ухода за лежачими Отсутствие капремонта Аварийное состояние перекрытий

Местные чиновники часто ссылаются на дефицит бюджета, однако практика показывает, что деньги находятся, когда дело доходит до проверок силовиков. В регионе уже были громкие случаи, когда финансовые потоки уходили "не туда". Например, когда невыплата зарплаты становилась следствием чьей-то личной жадности, а не реальной пустоты в казне.

"Региональные бюджеты часто перекошены. Мы видим инвестиции в фасады, но забываем про базовую комфортную среду внутри социальных объектов. Это вопрос приоритетов распределения средств", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Финансовая изнанка тверских скандалов

История с больницей ложится в общий пазл экономического неблагополучия ряда госучреждений Твери. Буквально недавно город потрясла новость про арест имущества крупного руководителя, который оставил людей без денег. В медицине схемы могут быть тоньше: экономия на расходниках, моющих средствах и ремонте. Все это приводит к тому, что коррупция в мелких масштабах выливается в катастрофу для обычного пациента.

"Если в больнице стены в плесени — значит, система управления этими стенами мертва. Деньги на содержание выделяются по нормативам, их исчезновение — повод для работы ОБЭП", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии больниц

Куда жаловаться, если условия в больнице невыносимы?

Первая инстанция — главврач и страховая компания, выдавшая полис ОМС. Если реакции нет — прокуратура и Следственный комитет. Публикация в соцсетях сегодня работает как катализатор, но юридически значимым является официальное обращение.

Кто несет ответственность за плесень и разруху в палатах?

Администрация лечебного учреждения и региональный Минздрав. За нецелевое использование средств или халатность предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Могут ли пациента перевести в другую больницу из-за плохих условий?

Да, если условия угрожают жизни или делают невозможным соблюдение протокола лечения. Однако на практике это требует настойчивости со стороны пациента или его родственников.

