Поддержка тех, кто кормит город: за какие работы в поле ивановские фермеры получат компенсацию

Россия » Центр » Иваново

Аграрный сектор Ивановской области переходит в режим интенсивной терапии. Власти региона вскрывают бюджетные резервы, чтобы реанимировать производство овощей в открытом грунте. Старт заявочной кампании — это не просто бюрократический жест, а попытка удержать продовольственный баланс на фоне того, как услуги раздуваются, съедая доходы населения. Дают немного — около 7 млн рублей на всех, но правила игры меняются в сторону жесткого протекционизма.

Картошка
Картошка

Логика распределения: рубли за тонны

Система поддержки напоминает точный инженерный расчет. Государство готово платить за результат, а не за процесс. Хозяйства получат по 150 рублей за тонну собранного картофеля и по 250 рублей за овощи открытого грунта. Это прямая покупка лояльности земли. Параллельно субсидируется сам процесс: агротехнологические работы оцениваются в 2400 рублей за гектар "второго хлеба" и 5500 рублей за овощные плантации. В списках счастливчиков — всего 15 хозяйств. Это элитарный клуб, способный гарантировать благоустройство продовольственной безопасности региона.

"Семь миллионов на регион — это капля в море, если мы говорим о глобальной модернизации. Но для малых хозяйств это оборотные средства на ГСМ и удобрения в самый критический момент — перед севом", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Деньги выдаются под жесткие обязательства. Чиновники больше не хотят спонсировать просто факт наличия трактора в ангаре. Нужны объемы. На фоне того, как местная медицина внедряет высокие технологии, сельское хозяйство пытается догнать прогресс через примитивную, но эффективную финансовую стимуляцию. Если фермер не покажет урожай, карета господдержки превратится в тыкву судебных исков.

Культура / Вид работ Ставка субсидии (базовая)
Картофель (производство) 150 руб. / тонна
Овощи открытого грунта (производство) 250 руб. / тонна
Агротехника (картофель) 2400 руб. / гектар
Агротехника (овощи) 5500 руб. / гектар

Ставка на своих: двойной тариф за патриотизм

Главный рычаг нынешней кампании — удвоение выплат за использование семян отечественной селекции. Это экономическая инъекция в импортозамещение. Если ты сажаешь "своё", господдержка умножается на два. Логика проста: зависимость от импортного посевного материала — это ахиллесова пята отрасли. Пока офицеры МЧС разбираются с внутренними проверками, аграрии пытаются выстроить независимую цепочку производства.

"Переход на отечественные семена — вопрос выживания. Удвоение субсидии снимает часть рисков, связанных с более низкой урожайностью некоторых российских гибридов по сравнению с западными аналогами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Рынок диктует свои правила. Пока родители готовятся к охоте за местами в школах, аграрии выходят на дистанцию за право на сев. Субсидия — это не подарок, это страховочный трос для тех, кто готов рисковать в зоне рискованного земледелия. Ивановская область не Краснодар, здесь каждый рубль в почве должен работать с КПД парового котла.

"Важно следить за целевым использованием. Любые административные споры в этой сфере крайне болезненны для посевной. Деньги должны дойти до поля, а не осесть в отчетах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о поддержке АПК

Кто может претендовать на получение субсидии?

Сельхозпроизводители Ивановской области, занимающиеся картофелем и овощами открытого грунта. В текущем цикле поддержку получат около 15 хозяйств, прошедших отбор.

Правда ли, что выплаты могут вырасти в два раза?

Да, это возможно при использовании семян отечественной селекции. Правительство региона таким образом стимулирует отказ от импортных технологий.

На что именно разрешено тратить полученные средства?

Деньги направляются на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ (обработка почвы, посев) и на компенсацию себестоимости произведенной продукции.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
