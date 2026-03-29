Стекла вдребезги из-за спасибо: в Костромской области вежливость стала поводом для уголовки

В Чухломе колун стал весомым аргументом в споре о вежливости. 22-летний местный житель устроил погром во дворе приятеля, вспомнив обиду полуторагодовалой давности. Причиной ярости послужила обычная шапка. Вернее — тон, которым ее потребовали вернуть обратно. Пока одни обсуждают перспективы молодежи в регионе, другие решают вопросы этикета с помощью хозяйственного инвентаря. Итог: разбитые стекла автомобиля и уголовное дело.

задержание, полиция

Месть за головной убор: хроника деградации отношений

Сценарий классический для провинциального триллера: алкоголь, старые долги и внезапное озарение. Подозреваемый выпивал в гостях у того самого "обидчика". В разгаре застолья в памяти всплыл эпизод из прошлого. Полтора года назад хозяин дома попросил вернуть свою шапку. Видимо, просьба прозвучала без должного пиетета. Гость обиду затаил, выждал время и, вооружившись колуном, превратил автомобиль соседа в решето. После акта возмездия мститель аккуратно вернул топор на место и отправился спать с чувством выполненного долга.

"Такие бытовые конфликты часто камуфлируют более глубокие социальные проблемы в малых городах. Когда у человека нет легальных инструментов для защиты своего достоинства, в ход идет колун. Это прямой индикатор дефицита правовой культуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Для владельца машины утро началось с шока. Пока в области обсуждают, почему тарифы на транспорт растут, житель Чухломы столкнулся с полной непригодностью собственного авто. Интрига в том, что потерпевший даже не догадывался о "смертельной обиде" своего товарища. Уголовный розыск сработал оперативно. Фигурант не стал отпираться и спокойно изложил свою версию "невежливого обращения" правоохранителям.

Юридические последствия "вспышки гнева"

Теперь за разбитые стекла придется платить не только деньгами, но и свободой. Возбуждено дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. В отличие от случаев, когда происходит конфискация автомобиля по суду в пользу государства, здесь налицо чистое вредительство. Ущерб предстоит оценивать экспертам, но уже ясно: репутация "вежливого" соседа обойдется дорого.

"Любая порча имущества — это административный или уголовный состав, вне зависимости от мотивов. Даже если вам нагрубили, закон не дает права хвататься за инструмент. Суд будет учитывать и факт алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Действие Результат для нарушителя Удар колуном по стеклу Уголовная статья (ст. 167 УК РФ) "Месть" за старую шапку Полное возмещение материального ущерба

Часто подобные инциденты происходят в частном секторе или СНТ, где границы между "своим" и "чужим" размыты личными отношениями. Жителям стоит помнить, что даже если управляющая компания не выполняет обязательства или сосед ведет себя вызывающе, самосуд ведет прямиком на скамью подсудимых.

"В малых населенных пунктах материальные ценности воспринимаются острее. Для жителя Чухломы автомобиль — это не просто средство передвижения, а часто единственный актив. Подобная агрессия подрывает базовое доверие внутри комьюнити", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о спорах в СНТ и дворах

Что делать, если сосед угрожает повредить машину?

Необходимо зафиксировать угрозу на диктофон или видео и подать заявление в полицию о профилактике правонарушения. Не ждите, пока в ход пойдет колун или произойдет финансовая махинация с вашими счетами.

Можно ли взыскать ущерб, если у виновника нет имущества?

Суд вынесет решение о взыскании в любом случае. Исполнительный лист будет направлен приставам, которые могут удерживать средства из зарплаты или иных доходов гражданина, даже если он считает, что выиграл судебный куш.

